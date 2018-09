Ce se întâmplă cu lucrările de doctorat de la Academia de Poliţie. Explicațiile ministrului de Interne

Raportul final în ceea ce priveşte verificarea lucrărilor de doctorat eleborate la Academia de Poliţie în perioada 2007-2011 va fi prezentat în data de 15 noiembrie, a anunţat, vineri, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan.

„Cred că undeva spre sfârşitul acestei luni, aşa cum am mai discutat, vom avea nişte rezultate preliminare. Mai devreme îmi spunea domnul rector că la 15 noiembrie va fi în măsură să prezinte un raport final. Sunt în verificare, este un proces destul de dificil, însă vă asigur că această verificare se face cu multă seriozitate. Am discutat şi astăzi cu domnul rector, care are absolut toată disponibilitatea să facă publice rezultatele acestor verificări”, a spus Carmen Dan, potrivit News.ro.

Ministrul anunţa, în 30 mai, că vor fi verificate toate lucrările de doctorat eleborate la Academia de Poliţie în perioada 2007-2011, iar pentru început vor fi verificate aproximativ 80 de lucrări de diplomă care aparţin unor angajaţi ai ministerului care primesc indemnizaţia pentru studii de doctorat. Ea a spus că nu pleacă de la premisa că aceste lucrări sunt plagiate, ci de la ideea că trebuie verificate pentru a înlătura suspiciunile apărute în spaţiul public.

În luna aprilie, comisarul şef de poliţie Adrian Iacob a fost numit în funcţia de rector al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, prin ordin al ministrului Carmen Dan. Adrian Iacob ocupa această funcţie din luna ianuarie, când a fost împuternicit pentru şase luni, în urma demisiei lui Daniel Torje, acuzat de hărţuire sexuală de către o studentă.

În vara anului 2016, fostul rector Daniel Torje anunţa că toate tezele de doctorat scrise la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” de la înfiinţarea şcolii doctorale vor fi verificate. Anunţul a fost făcut după ce Comisia de etică a Academiei de Poliţie a constatat că lucrarea de doctorat a primarului Sectorului 3, Robert Negoiţă, este un plagiat şi a cerut Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) să îi retragă titlul de doctor. Robert Negoiţă spunea că nu regretă dacă îi va fi retras titlul de doctor, ci faptul că s-a lăsat tentat, în trecut, de „moda” titlurilor academice, fiind un episod pe care şi-l asumă şi din care a învăţat o lecţie importantă, respective că „singurele realizări notabile sunt cele construite pe o bază sănătoasă”. De altfel, în cazul plagiatului tezei de doctorat a lui Negoiţă a fost deschis dosar penal la Parchetul General.

În octombrie 2016, Academia de Poliţie a publicat lista doctoratelor susţinute în perioada 1995-2016, care arăta că peste 340 de persoane au obţinut titlul de doctor în Drept la această instituţie, iar alte 278 de persoane au doctorate în domeniul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”. Cele mai multe titluri de doctor în Drept, respectiv 33, au fost acordate în 2009, iar cele mai puţine - 4 - în 1996, în timp ce în domeniul „Ordine Publică” cele mai multe titluri - 43 - au fost date în 2015.

Printre cei care au obţinut titlul de doctor în Drept la această universitate se numără fostul parlamentar William Brânză, judecat pentru corupţie, fostul parlamentar Cătălin Voicu, condamnat în 2013 la şapte ani de închisoare pentru corupţie, primarul oraşului Voluntari, Florentin Pandele, în cazul căruia Consiliul General al Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a stabilit că a plagiat, dar şi fostul ambasador Ion Jinga.

În domeniul „Ordine Publică şi Siguranţă Naţională”, începând cu anul 2004 au fost patru doctorate, toate fiind coordonate de către Gabriel Oprea. Doctoranzii acestuia au fost generalul Ionel Marin, fost director adjunct al Serviciului Român de Informaţii, fostul procuror general adjunct al României Marcel Sâmpetru, generalul Dumitru Zamfir, fost director general adjunct al Serviciului Român de Informaţii şi fostul director al SRI Radu Timofte.

