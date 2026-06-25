Ce se întâmplă după Evaluarea Națională 2026: Există sau nu o notă minimă pentru repartizarea la liceu?

După Evaluarea Națională 2026, admiterea la liceu devine principala preocupare pentru absolvenții clasei a VIII-a. Una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă există o notă minimă necesară pentru participarea la repartizarea computerizată și ce șanse au elevii care nu obțin media dorită. Metodologia de admitere stabilește modul în care sunt ierarhizați candidații, dar și opțiunile pe care le au pentru continuarea studiilor în funcție de rezultatele obținute.

Înainte de completarea fișelor de înscriere, elevii și părinții trebuie să cunoască regulile care stau la baza admiterii la liceu. De la rolul notelor obținute la examen până la alternativele existente pentru fiecare candidat, procesul de repartizare oferă mai multe posibilități de continuare a studiilor.

Există o notă minimă pentru admiterea la liceu în 2026?

Mulți elevi și părinți se întreabă dacă admiterea la liceu este condiționată de obținerea unei note minime la Evaluarea Națională. Conform metodologiei în vigoare, nu există un prag eliminatoriu. Toți absolvenții clasei a VIII-a care participă la examen sunt incluși în procesul de admitere, indiferent de notele și implicit media obținută, și pot lua parte la repartizarea computerizată.

Rezultatele de la Evaluarea Națională rămân însă decisive pentru parcursul educațional al candidaților.

Media obținută la examen stă la baza ierarhizării la nivel județean și influențează direct șansele de admitere la un anumit liceu sau profil. Cu cât media este mai mare, cu atât cresc posibilitățile de acces la unități de învățământ și specializări cu o concurență ridicată.

Ce se întâmplă dacă susții doar una dintre probe

Evaluarea Națională nu funcționează pe principiul promovării fiecărei probe în parte, examenul nefiind structurat după sistemul admis sau respins. Cu toate acestea, pentru calcularea mediei de admitere este necesară participarea la ambele teste scrise.

Astfel, dacă un elev susține doar una dintre probe, de exemplu cea la limba și literatura română, dar este absent la matematică sau nu primește notă la această disciplină, media finală nu poate fi stabilită. În aceste condiții, candidatul nu poate fi inclus în ierarhia folosită pentru repartizarea computerizată la liceu.

Media de admitere se calculează exclusiv pe baza notelor obținute la limba și literatura română și matematică, iar lipsa uneia dintre acestea împiedică participarea la procesul de repartizare, indiferent de rezultatul obținut la cealaltă probă.

Ce opțiuni au elevii care obțin note mici la Evaluarea Națională

Deși rezultatele de la Evaluarea Națională au un rol important în admiterea la liceu, o medie obținută la examen care nu permite accesul la cele mai căutate specializări nu înseamnă că elevii rămân fără opțiuni pentru continuarea studiilor. Absolvenții clasei a VIII-a au la dispoziție mai multe variante educaționale, în funcție de preferințe și de locurile disponibile.

Prin repartizarea computerizată, candidații pot fi admiși la licee teoretice, vocaționale sau tehnologice unde mediile de admitere din anii anteriori au fost mai scăzute. De asemenea, învățământul profesional și dual reprezintă o alternativă importantă, oferind pregătire practică și posibilitatea obținerii unei calificări într-un domeniu solicitat pe piața muncii.

Astfel, chiar și în situația unor rezultate care nu asigură admiterea la specializările cu cea mai mare concurență, elevii își pot continua parcursul școlar și își pot construi, în timp, o carieră adaptată aptitudinilor și intereselor lor.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 6060/2025 (Anexa 2), care stabilește cadrul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027, criteriul principal de repartizare îl reprezintă rezultatul obținut la Evaluarea Națională. Acesta este calculat ca medie aritmetică a notelor de la probele examenului, exprimată cu două zecimale și fără rotunjire.

Rezultatul final reprezintă punctajul pe baza căruia elevii sunt incluși în ierarhia județeană sau a municipiului București și, ulterior, repartizați computerizat la licee, în funcție de opțiunile completate și de locurile disponibile.

Pentru absolvenții care au studiat în limba maternă și au susținut și proba de limbă maternă la Evaluarea Națională, există posibilitatea de a solicita excluderea acestei note din calculul mediei generale. Această opțiune se face printr-o cerere depusă la școala de proveniență, în perioada prevăzută de calendarul admiterii.

Exemplu teoretic de calcul: Dacă un elev obține nota 7,85 la limba și literatura română și 8,90 la matematică, media de admitere se calculează astfel: (7,85 + 8,90) ÷ 2 = 8,37. Aceasta este media cu care elevul intră în procesul de repartizare computerizată la liceu.

Cât de mult contează media claselor V-VIII la admitere

Media claselor V-VIII nu mai intră direct în calculul notei de admitere la liceu, însă rămâne un criteriu important în situații de departajare. Atunci când doi sau mai mulți elevi obțin aceeași medie la Evaluarea Națională și concurează pentru ultimul loc disponibil la o anumită specializare, se ia în considerare media generală din gimnaziu.

În acest context, elevul cu rezultate mai bune pe parcursul claselor V-VIII are prioritate la ocuparea locului. Astfel, chiar dacă nu influențează direct media de admitere, parcursul școlar din gimnaziu poate face diferența în momentele decisive ale repartizării la liceu.

Cum se face repartizarea la liceu

După afișarea rezultatelor finale de la Evaluarea Națională, Ministerul Educației realizează ierarhia candidaților la nivel județean și în municipiul București, în funcție de media obținută de fiecare elev.

Ulterior, absolvenții clasei a VIII-a completează fișele de opțiuni, în care își trec, în ordine, profilurile și specializările la care își doresc să fie admiși. Repartizarea computerizată se face strict în ordinea descrescătoare a mediilor, iar sistemul analizează succesiv opțiunile fiecărui candidat, repartizându-l la prima variantă pentru care mai există locuri disponibile.

Din acest motiv, specialiștii în educație recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni, respectând ordinea reală a preferințelor, pentru a crește șansele de admitere și pentru a evita situațiile în care elevii rămân nerepartizați în prima etapă.

Editor : M.C.