Ce se schimbă pentru școlile românești din Ucraina după modificarea legii educației. Explicațiile autorităților de la Cernăuți

Școlile cu predare în limba română din Ucraina nu mai pot fi desființate fără aprobarea Ministerului Educației de la Kiev, potrivit noii legislații, a anunțat vineri Oksana Sacriier, viceguvernatoarea Administrației Militare Regionale Cernăuți. Ea a prezentat, într-o conferință de presă susținută la Ambasada Ucrainei, principalele schimbări aduse sistemului de învățământ, inclusiv reorganizarea liceelor și trecerea la 12 clase. Potrivit acesteia, aproximativ un sfert dintre cele 69 de licee academice planificate în regiunea Cernăuți vor avea predare în limba română.

Pentru lichidarea unei instituţii de învăţământ în limba minorităţilor este nevoie de aprobare de la Kiev, potrivit recentei legi promulgate în Ucraina, a declarat, vineri, Oksana Sacriier, viceguvernatoare a Administraţiei Militare Regionale Cernăuţi.

Ea a susţinut, la Ambasada Ucrainei, o conferinţă de presă care a avut ca temă drepturile minorităţilor naţionale, în special minoritatea română din Ucraina, în domeniul Educaţiei.

„Pentru lichidarea unei instituţii de învăţământ cu limba de predare a minorităţilor naţionale este nevoie de a obţine o aprobare de la Ministerul Educaţiei de la Kiev. Până acum, decizia era luată la nivel de comunitate teritorială”, a afirmat ea, potrivit traducerii.

Viceguvernatoarea a spus că în regiunea Cernăuţi există 63 de instituţii educaţionale, care se ocupă cu educaţia primară şi secundară (până în clasa a noua) a copiilor din zonă şi 11 filiale „care nu vor fi închise”. Aceste filiale au sub 60 de elevi şi juridic nu sunt înregistrate ca instituţii de învăţământ, dar sunt legate de şcoala de bază.

Schimbările în Legea educaţiei din ţara vecină sunt în concordanţă cu alinierea la cadrul juridic al Uniunii Europene, Ucraina aspirând la integrarea europeană. Astfel, în Ucraina se adaugă încă un an de studii - de la 11 la 12 clase - şi s-a introdus noţiunea de liceu academic.

Oksana Sacriier a susţinut că numărul instituţiilor de învăţământ gimnazial nu se schimbă iar la momentul de faţă în regiunea Cernăuţi funcţionează 44 de licee, din care vor rămâne 15 licee academice, în funcţie de câte cadre didactice sunt pregătite.

Potrivit acesteia, de la începutul războiului, Ucraina se confruntă cu o scădere demografică, şi în ceea ce priveşte profesorii, dar şi elevii, care pleacă împreună cu familia.

„La momentul de faţă avem un liceu cu studii de profil în limba română. Anul trecut, spre exemplu, a fost o subvenţie din partea statului de 4,5 milioane de grivne pentru acest liceu, pentru îmbunătăţirea situaţiei, pentru laboratoare de fizică, chimie. În prezent avem o subvenţie nouă, de 10 milioane de grivne, pentru Liceul ('Alexandru Ilschi') din Crasna”, a menţionat ea.

Oficialul ucrainean a declarat că autorităţile din ţara sa se inspiră, în privinţa reformei, inclusiv de la autorităţile române, cu care au avut aproape 60 de consultări.

Oksana Sacriier a arătat că în regiunea Cernăuţi se planifică înfiinţarea a 69 de licee academice, dintre care un sfert vor fi licee academice cu limba de predare română. În total, în regiune există 96.000 de elevi, dintre care etnici români sunt sub 14.000, a estimat ea.

„Trecând la un sistem de învăţământ de 12 clase trebuie să acumulăm şi cadre didactice şi finanţarea", a susţinut Sacriier. Pentru ţări cu predare într-o altă limbă decât ucraineana, într-o şcoală trebuie să fie peste 50% reprezentanţi ai naţionalităţii respective iar directorul trebuie să cunoască ambele limbi şi documentaţia trebuie să fie bilingvă”, a explicat ea.

În acest context, echivalentul Bacalaureatului poate fi tradus în limba minorităţii, dar cererile în acest sens nu sunt considerabile, deoarece elevii cunosc ambele limbi.

„Pentru noi este foarte important în momentul de faţă să adaptăm legislaţia Ucrainei tuturor cerinţelor pe care le avem din partea Uniunii Europene, să adaptăm partea legislativă inclusiv cu ceea ce ţine de educaţie şi să fie în interesul copiilor”, a subliniat viceguvernatoarea.

Oksana Sacriier a susţinut că manualele în limba română folosite în şcolile din Ucraina sunt conforme cu programa şcolară din această ţară: „Acea declaraţie de a transmite cărţi pentru românii din Ucraina este mai mult o idee şi o declaraţie populistă, pentru electorat, pentru că manualele pe care le folosim în şcolile româneşti sunt conforme recomandărilor Ministerului Ştiinţei şi Educaţiei de la Kiev şi sunt traduse şi tipărite din fondurile bugetului de stat”.

Editor : M.I.