Exclusiv Ce spune ministrul Educaței despre recuperarea cursurilor la școlile închise din cauza ploilor

Data publicării:
Daniel David, ministrul Educației.
Daniel David, ministrul Educației. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat marți la Digi24 că nu se va aplica sistemul hibrid în perioada suspendării cursurilor cu prezență fizică, conținutul urmând să fie recuperat ulterior. El a adăugat că inspectoratele școlare vor decide modul cum va fi făcut acest lucru.

„Hibrid nu va fi, pentru că nu va fi nimeni cu prezență fizică în școli. Regula generală este că odată cu această suspendare a prezenței fizice, sigur, va trebui recuperat conținutul. Cel mai probabil, cum am înțeles de la cei mai mulți inspectori generali, se vor recupera orele pe parcursul următoarelor săptămâni. În municipiul București, inspectorul spune acum câteva minute că poate lăsa, dacă unitatea școlară dorește și are facilitățile necesare, și desfășurarea unor activități mâine online. Deși lucrurile astea sunt destul de complicate, pentru că nu știi cum va fi vremea, cum va fi afectată conexiunea online. Dar regula este că prezența fizică se suspendă, iar conținuturile se vor recupera astfel încât întreaga programă să fie parcursă”, a declarat ministrul Educației.

Daniel David a subliniat că reamintește directorilor de unități școlare să anunțe părinții de aceste decizii, astfel încât unii care poate n-au auzit aceste informații să nu își trimită miercuri copiii la școală.

Ministrul Educației a subliniat că a transmis avertismente și rectorilor universităților, asupra ceea ce se întâmplă preuniversitar, ca măsuri de intervenție, cu mențiunea că decizia rămâne la nivelul autonomiei universitare.

„Lucrurile sunt puțin altfel gândite și organizate, autonomia universitară contând foarte mult. Dar ne-am asigurat că au primit toate informațiile necesare să poată să decidă cel mai bine pentru studenții lor”, a spus Daniel David.

