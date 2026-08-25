Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat marți, la Digi24, ce se va întâmpla cu alocațiile și bursele elevilor, după apariția discuțiilor privind posibila neacordare a burselor sociale pe perioada vacanțelor școlare.

Ilie Bolojan a declarat că a discutat cu ministrul Educației despre acest lucru și că lucrurile se vor clarifica după ce propunerile vor fi făcute publice.

Premierul a mai adăugat că, „foarte probabil”, sistemul actual de acordare nu se va schimba.

„Din discuția pe care le-am avut cu domnul ministru (al Educației - n.r.), alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună, bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială, asta a fost logica ministerului când a luat în calcul o astfel de propunere. Este o formulă de punere în transparență, în momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile. Foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem”, a declarat Ilie Bolojan marți seară, la Digi24.

Ministerul Educației și Cercetării ia în calcul modificarea regulilor privind acordarea burselor sociale, astfel încât sprijinul financiar destinat elevilor vulnerabili să fie plătit numai în perioada cursurilor școlare, începând cu anul de învățământ 2026-2027.

Măsura apare într-un proiect de hotărâre de Guvern lansat în consultare publică și nu este, deocamdată, în vigoare.

Metodologia actuală stabilește că acești bani se acordă inclusiv în vacanțe, cu anumite excepții aplicabile pe timpul verii.

Editor : B.P.