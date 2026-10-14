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Ce spune un fost ministru al Educației despre concursul de directori de școli: „Examenul ăsta i-a eliminat pe proști”

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CONFERINTELE MINISTRILOR LA UVT
Daniel Funeriu. Foto: Inquam Photos / Virgil Simonescu
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Din articol
Rezultatele primei probe

Fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, a criticat reacțiile celor nemulțumiți de prima probă a concursului pentru directorii de școli, promovată de 69,05% dintre candidații prezenți. „Din milă față de proști și contestarea pentru orice a autorităților ajungem să fim conduși de proști”, a scris acesta, miercuri, într-o postare pe Facebook.

 

În același mesaj, Funeriu a susținut că testul a urmărit să-i elimine pe candidații care nu pot rezolva exerciții elementare de gândire. El a redat și formularea unui prieten, precizând că nu este în totalitate de acord cu ea: „Acest mult discutat prim examen (să o recunoaștem, ușor) a avut un rol simplu: să-i elimine pe cei pe care nu-i duce capul să rezolve niște chestii elementare de gândire. Un prieten mi-a spus brutal: «examenul ăsta i-a eliminat pe proști». Nu sunt total de acord cu el, dar nu putem să ne plângem la infinit că directorii sunt slabi și atunci când facem o triere să spunem că nu e bine”.

Totodată, acesta a lăudat și modul în care au fost concepute subiectele, spunând că vede „pentru prima dată” o distribuție firească a notelor, însă a criticat plângerile legate de lipsa ciornei și a explicat ce consideră că măsoară testul: „Habar nu am cine din minister a făcut testele, dar cu certitudine a făcut bine ce i s-a cerut. Felicitări pentru modul în care a conceput dificultatea. Aș lua în considerare ca acea persoană să se implice mai mult în organizarea celorlalte examene. (...) Mi se pare ridicol să te plângi că nu ai avut ciornă la întrebări atât de simple”.

Proba nu stabilește dacă un candidat ar fi un director bun, ci verifică dacă poate rezolva cerințe de bază, a mai scris Funeriu: „Acest examen (înțeleg că primul dintr-o serie) nu este diagnostic dacă ai fi sau nu un bun director. E un diagnostic dacă te duce sau nu capul suficient pentru un asemenea post”.

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Rezultatele primei probe

La testul de competențe au participat 6.684 de candidați. Dintre aceștia, 4.615 au obținut cel puțin nota 6, pragul de promovare, iar 2.069 nu au trecut proba. Rezultatele au fost anunțate înaintea contestațiilor. 34 de candidați au luat nota 10, patru au obținut 1,5, iar 17 au primit nota 2.

Testul a avut 20 de întrebări de raționament verbal, numeric și logic, iar candidații au avut la dispoziție cel mult o oră. Cele mai mici rate de promovare au fost în județele Călărași și Mehedinți. În Cluj, Covasna și Sălaj, peste 80% dintre candidații prezenți au obținut note de trecere.

În concurs au rămas 4.615 candidați pentru aproximativ 7.600 de posturi de director și director adjunct. Proba scrisă este programată pentru 20 octombrie, urmată de evaluarea proiectelor de management și de interviuri. Rezultatele finale sunt așteptate pe 9 decembrie.

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Editor : A.D.

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