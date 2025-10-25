Live TV

Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere pentru școlari și cadre didactice

Data publicării:
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
Din articol
Vacanța de Crăciun din anul școlar 2025-2026 Calendarul general al vacanțelor școlare 2025-2026

Vacanța de iarnă din anul educațional 2025-2026 va fi cea mai lungă perioadă de repaus pentru elevii din învățământul preuniversitar. Conform structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației, vacanța se desfășoară în intervalul 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026, însumând 19 zile libere consecutive, care includ și sărbătorile legale de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul.

Anul școlar 2025-2026 este structurat în cinci module de cursuri, alternate cu cinci perioade de vacanță, conform sistemului modular introdus începând cu anul 2022-2023. Modulul al doilea, cel care precede vacanța de iarnă, se desfășoară între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025, având o durată de aproximativ șapte săptămâni.

Vacanța de Crăciun din anul școlar 2025-2026

Elevii vor intra în vacanță sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri. Perioada de odihnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, urmând ca activitatea didactică să fie reluată joi, 8 ianuarie 2026, odată cu începutul celui de-al treilea modul de învățare.

Durata totală a vacanței este de 19 zile calendaristice, ceea ce o face cea mai lungă pauză din întregul an școlar 2025-2026.

Zilele libere legale incluse în vacanța de iarnă

Vacanța de iarnă din acest an școlar include, pe lângă zilele de Crăciun și Anul Nou, și două sărbători legale stabilite recent prin Lega nr.52/2023:

  • 6 ianuarie - Boboteaza, marcată în 2026 într-o zi de marți;
  • 7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit miercuri, în aceeași săptămână.

Calendarul general al vacanțelor școlare 2025-2026

Structura generală a vacanțelor din anul școlar 2025-2026 este următoarea:

  • Vacanța de toamnă: 25 octombrie - 2 noiembrie 2025;
  • Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026;
  • Vacanța mobilă („de schi”): o săptămână, la decizia inspectoratelor, între 9 februarie și 1 martie 2026;
  • Vacanța de primăvară (Paște): 4 - 14 aprilie 2026
  • Vacanța de vară: 20 iunie - 7 septembrie 2026

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
emil ganj
1
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
masina
2
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
robert negoita
3
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
bile de la loto
4
REZULTATE LOTO - Joi, 23 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de...
vladimir putin - octombrie 2025
5
Vladimir Putin îi spune direct lui Donald Trump că sancțiunile impuse Rusiei nu îl vor...
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Digi Sport
”Suntem pregătiți să facem un pariu cu Statele Unite”. Anunț la cel mai înalt nivel: ”Lui Trump îi e frică”. Răspunsul Casei Albe
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
2025-01-10 instant-4635
„Nu m-am gândit la consecințe”. Ce a pățit un susținător al lui Călin...
nicusor dan
Nicușor Dan reacționează la atacurile dintre liderii PSD și Ilie...
blocuri
Scumpiri pe piața imobiliară. În 6 ani, prețurile apartamentelor s-au...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Două cutremure au avut loc în România, sâmbătă dimineață
Ultimele știri
Copii ucraineni, forțați de ruși să exhumeze cadavre de pe câmpul de luptă din al Doilea Război Mondial - Investigație Kyiv Independent
De ce Belgia nu are interesul să se atingă de averile rusești. 194 de miliarde de euro, blocate la Bruxelles
Ziua Pisicilor Negre, marți, la Muzeul „Antipa”. Târg de adopţii şi ateliere de poveşti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
Începe vacanța de toamnă 2025: Elevii intră în prima pauză a anului școlar. Când este programat al doilea modul de cursuri
Când se deschid târgurile de Crăciun în 2025. Foto Getty Images
Când se deschid târgurile de Crăciun din Europa și România în 2025. Ce program au în acest an evenimentele festive
BUCURESTI - PRIMA ZI DE SCOALA - 2016
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei decât minimul pe economie: Cum încurajăm tinerii să vină în sistem?
Zile libere pentru părinți. Foto Getty Images
Zile libere pentru părinți când se închid școlile și grădinițele. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii
Schi Bulgaria
Bulgarii se pregătesc pentru o vacanță de 12 zile în preajma sărbătorilor de iarnă. Sunt așteptați 720.000 de turiști
Partenerii noștri
Pe Roz
O fostă măicuță, după ce a devenit soția unui tânăr care a renunțat la preoție: Să fie clar, nu am avut nimic...
Cancan
Tragedie fără margini! Fiica unui celebru prezentator TV a murit la 19 ani
Fanatik.ro
Complexul de 5 stele construit în vremea lui Nicolae Ceaușescu de care s-a ales praful. În trecut avea...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Gest de neînțeles al lui Lamine Yamal. A publicat o poză cu iubita lui, Nicki Nicole, și a șters-o după...
Adevărul
Detalii tulburătoare despre moartea marelui maestru de șah Daniel Naroditsky. Prietenii au încercat să...
Playtech
Câte grade trebuie să aibă apa din calorifere. Factura scade cu 30%
Digi FM
Isabel Preysler, declarații despre infidelitățile lui Julio Iglesias: „Ca să-i fac pe plac, am uitat de mine...
Digi Sport
Sârbilor nu le-a venit să creadă! Ce s-a întâmplat la mai puțin de 24 de ore de la apariția imaginilor...
Pro FM
VIDEO Cum a reacționat Keith Urban când o fană i-a spus că o cheamă Nicole. Solistul e în plin divorț de...
Film Now
Ben Stiller, despre secretul mariajului cu Christine Taylor: „Simțul umorului este cheia relației noastre”...
Adevarul
Cristian Tudor Popescu îl acuză pe Nicușor Dan că este un „susținător al mafiei magistraților, o caricatură...
Newsweek
Cum au fost păgubiți la pensie pensionarii cu grupe de muncă? Ce perioade au devenit necontributive?
Digi FM
Schimbarea orei. În doar două momente din an pot fi oprite acele orologiului Big Ben. În aproape 160 de ani...
Digi World
De ce ni se albește părul? Explicații științifice, mituri demontate și ce putem face pentru a încetini...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Ned Stark din Game of Throne, la al cincilea mariaj. Sean Bean nu credea că se va mai însura: "Nu mi se...
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...