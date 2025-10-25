Cea mai lungă vacanță din an pentru elevi: Sărbătorile de iarnă aduc 19 zile libere pentru școlari și cadre didactice

Vacanța de iarnă din anul educațional 2025-2026 va fi cea mai lungă perioadă de repaus pentru elevii din învățământul preuniversitar. Conform structurii oficiale aprobate de Ministerul Educației, vacanța se desfășoară în intervalul 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026, însumând 19 zile libere consecutive, care includ și sărbătorile legale de Bobotează și Sfântul Ioan Botezătorul.

Anul școlar 2025-2026 este structurat în cinci module de cursuri, alternate cu cinci perioade de vacanță, conform sistemului modular introdus începând cu anul 2022-2023. Modulul al doilea, cel care precede vacanța de iarnă, se desfășoară între 3 noiembrie și 19 decembrie 2025, având o durată de aproximativ șapte săptămâni.

Vacanța de Crăciun din anul școlar 2025-2026

Elevii vor intra în vacanță sâmbătă, 20 decembrie 2025, imediat după încheierea celui de-al doilea modul de cursuri. Perioada de odihnă se va încheia miercuri, 7 ianuarie 2026, urmând ca activitatea didactică să fie reluată joi, 8 ianuarie 2026, odată cu începutul celui de-al treilea modul de învățare.

Durata totală a vacanței este de 19 zile calendaristice, ceea ce o face cea mai lungă pauză din întregul an școlar 2025-2026.

Zilele libere legale incluse în vacanța de iarnă

Vacanța de iarnă din acest an școlar include, pe lângă zilele de Crăciun și Anul Nou, și două sărbători legale stabilite recent prin Lega nr.52/2023:

6 ianuarie - Boboteaza, marcată în 2026 într-o zi de marți;

7 ianuarie - Sfântul Ioan Botezătorul, sărbătorit miercuri, în aceeași săptămână.

Calendarul general al vacanțelor școlare 2025-2026

Structura generală a vacanțelor din anul școlar 2025-2026 este următoarea:

Vacanța de toamnă: 25 octombrie - 2 noiembrie 2025;

Vacanța de iarnă: 20 decembrie 2025 - 7 ianuarie 2026;

Vacanța mobilă („de schi”): o săptămână, la decizia inspectoratelor, între 9 februarie și 1 martie 2026;

Vacanța de primăvară (Paște): 4 - 14 aprilie 2026

Vacanța de vară: 20 iunie - 7 septembrie 2026

Editor : C.S.