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Cea mai lungă vacanță dintre modulele școlare. Când sunt programate cele 19 zile libere pentru elevi

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Vacanța de iarnă 2026. Foto Getty Images
Vacanța de iarnă 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când începe vacanța de iarnă și când se întorc elevii la școală Ce zile libere legale sunt de Crăciun și Anul Nou Ce urmează după revenirea din ianuarie

Elevii vor avea 19 zile de vacanță de sărbătorile de iarnă, potrivit structurii anului educațional 2026-2027. Al doilea modul școlar se încheie pe 22 decembrie, iar cursurile vor fi reluate pe 11 ianuarie, după Crăciun, Anul Nou, Bobotează și Sfântul Ioan. Intervalul este stabilit la nivel național.

Crăciunul și Anul Nou aduc cea mai lungă întrerupere a orelor dintre două module școlare. Ca durată, aceasta depășește atât vacanța de toamnă, cât și pe cea de primăvară.

Când începe vacanța de iarnă și când se întorc elevii la școală

Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 3.194/2026, publicat în Monitorul Oficial, stabilește vacanța de iarnă „de miercuri, 23 decembrie 2026, până duminică, 10 ianuarie 2027”. Intervalul cuprinde 19 zile calendaristice.

Ultima zi de cursuri din 2026 va fi marți, 22 decembrie, iar revenirea la școală este programată pentru luni, 11 ianuarie 2027.

Ce zile libere legale sunt de Crăciun și Anul Nou

În perioada sărbătorilor de iarnă, articolul 139 din Codul muncii prevede șase zile de sărbătoare legală în care nu se lucrează: prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie, Anul Nou, pe 1 și 2 ianuarie, precum și Boboteaza și Soborul Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, pe 6, respectiv 7 ianuarie.

Pentru elevi, aceste date sunt deja cuprinse în vacanță și nu se adaugă celor 19 zile fără cursuri.

Ce urmează după revenirea din ianuarie

Al treilea modul al anului școlar 2026-2027 începe luni, 11 ianuarie, și se încheie vineri, 12, 19 sau 26 februarie, în funcție de săptămâna de vacanță stabilită de fiecare inspectorat școlar. Astfel, durata acestuia va fi de cinci, șase sau șapte săptămâni.

Următoarea întrerupere a cursurilor va fi săptămâna de vacanță aleasă de inspectoratul școlar în intervalul 15 februarie-7 martie 2027. Ministerul Educației și Cercetării precizează că decizia se ia după consultarea elevilor, părinților și cadrelor didactice, realizată la nivelul unităților de învățământ. Perioada exactă este inclusă în structura detaliată comunicată de fiecare școală.

Editor : C.S.

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