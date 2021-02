Zeci de profesori, elevi și părinți au protestat în această dimineață în curtea Colegiului Național „Gheorghe Șincai”, din Capitală. Oamenii sunt nemulțumiți de schimbarea managementului liceului de către inspectoratul școlar și protestează și față de intenția Primăriei Sectorului 4 de a-i muta în altă parte pentru a reabilita și consolida clădirea. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a mers să discute cu protesatarii și le-a promis că relocarea nu se va face în timpul acestui an școlar.

„Important este ca acest colegiu, la nivel de infrastructură, de cadre didactice, elevi, să intre pe calea normală a unui colegiu înființat acum mai bine de un secol. Nu va fi nicio relocare în timpul acestui an școlar. Elevii vor avea șansa în continuare să se pregătească pentru bacalaureat. Cunosc datele, am afirmat public că nu va fi nicio relocare în timpul acestui an școlar”, le-a spus Cîmpeanu protestatarilor.Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a spus că imobilul în care își desfășoară cursurile elevii și profesorii este o clădire cu risc seismic ce trebuie consolidată.

„Cu certitudine Colegiul Național Gh. Șincai nu se va reloca în cursul acestui an școlar. Această clădire este în risc seismic 2 și nu are autorizație de siguranță la incendiu. Este vital pentru noi toți ca fiecare copil, fiecare profesor care intră în această unitate școlară să o facă în condiții de siguranță. Realitatea este că în ultiii ani s-au întâmplat tragedii în România, că trebuie să facem lucruri pentru siguranță. De aceea măsurile pe care le luăm sunt ferme este foarte important ca fiecare dintre noi să trăim în condiții de siguranță”, a spus Băluță.

Părinții s-au plâns și de decizia Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti de numire a unui nou director la conducerea şcolii. Acesta ar susține propunerea de relocare.

„Am avut un management al școlii care era unul adevărat, dar acel manager care îndrăznea să se lupte cu sistemul nu era în regulă, dar aducem altul”, a spus un părinte.

