Clasamentul mondial al universităţilor, realizat de Times Higher Education. Universitate din România, prezentă în 9/11 domenii evaluate

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca anunţă, miercuri, că este prezentă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global în Clasamentul mondial al universităţilor pe discipline realizat de Times Higher Education, având cea mai puternică prezenţă din România.

UBB împarte primul loc la nivel naţional pe diferite domenii cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Bucureşti, dar şi alte universităţi, ocupând singură locul 1 naţional în domeniul Inginerie.



Acest clasament pe discipline permite compararea universităţilor din întreaga lume în 11 domenii majore.

Clasamentul pe discipline al THE cuprinde 148 de discipline individuale.

„Acesta este elaborat utilizând aceeaşi metodologie cuprinzătoare şi de încredere ca şi clasamentul mondial al universităţilor THE. Cu toate acestea, ponderile metricilor sunt ajustate cu atenţie pentru fiecare disciplină, asigurându-se astfel că clasamentul reflectă cu acurateţe priorităţile disciplinare, evaluează în mod echitabil punctele forte ale instituţiilor şi oferă informaţii semnificative, specifice domeniului”, arată realizatorii clasamentului.

„Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) îşi confirmă statutul de lider naţional în clasamentele internaţionale ale universităţilor pe domenii ştiinţifice publicate recent de Times Higher Education (THE) pentru anul 2026. UBB este universitatea din România cu cea mai amplă prezenţă în aceste clasamente, fiind inclusă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global”, au transmis oficialii UBB.

În 6 dintre cele 9 domenii, UBB ocupă cea mai bună poziţie la nivel naţional, fie individual, fie la egalitate cu alte universităţi româneşti.

„Această performanţă reconfirmă, la fel ca în ediţia anterioară, cea mai puternică reprezentare a unei universităţi româneşti în clasamentele THE pe domenii ştiinţifice”, trasmis reprezentanţii universităţii.

Clasamentele THE 2026

Rezultatele obţinute de UBB în clasamentele THE 2026 pe domenii:

• Domeniul Psihologie: locul 401-500 la nivel global, locul 1 la nivel naţional (alături de Universitatea de Vest din Timişoara),

• Domeniul Business şi Ştiinţe Economice: locul 601-800 la nivel global, locul 1 la nivel naţional (alături de Universitatea de Vest din Timişoara),

• Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei: locul 601-800 la nivel global, locul 1 la nivel naţional (la egalitate cu Universitatea Bucureşti),

• Domeniul Ştiinţe Sociale: locul 601-800 la nivel global, locul 1 la nivel naţional (împreună cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu),

• Domeniul Informatică: locul 801-1000 la nivel global, locul 1 la nivel naţional (alături de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava),

• Domeniul Inginerie: locul 801-1000 la nivel global, locul 1 la nivel naţional,

• Domeniul Arte şi Ştiinţe Umaniste: locul 601-800 la nivel global, al doilea interval de poziţionare la nivel naţional,

• Domeniul Ştiinţele Fizice: locul 1001-1250 la nivel global, al treilea interval de poziţionare la nivel naţional,

• Domeniul Ştiinţele Vieţii: locul 1001+ la nivel global, al treilea interval de poziţionare la nivel naţional.

„Mulțumesc comunității UBB”

„Mă bucură rezultatul şi mulţumesc comunităţii UBB pentru că rezultatul i se datorează! (...) marile direcţii academice internaţionale din prezent (ex. CoARA), la care şi UBB a aderat, ne atenţionează că rankingurile nu sunt un diagnostic care acoperă întreaga complexitate a unei universităţi, de aceea acestea trebuie privite echilibrat, cu avantajele (ex. comparaţii pe anumiţi indicatori cu alte universităţi ale lumii) şi limitele (ex. indicatorii nu acoperă toate lucrurile relevante dintr-o universitate, iar comparaţiile, într-o formulă pur cantitativă, scapă lucruri calitative importante) lor. În acest cadru, rankingurile rămân cu importanţa lor, dar universităţile se organizează dincolo de acestea, existând deja şi sisteme internaţionale care fac o evaluare comprehensivă şi mai nuanţată (cantitativ-calitativ) a unei universităţi”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David.

