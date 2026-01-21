Live TV

Clasamentul mondial al universităţilor, realizat de Times Higher Education. Universitate din România, prezentă în 9/11 domenii evaluate

Data publicării:
universitatea babes-bolay
Din articol
Clasamentele THE 2026 „Mulțumesc comunității UBB”

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca anunţă, miercuri, că este prezentă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global în Clasamentul mondial al universităţilor pe discipline realizat de Times Higher Education, având cea mai puternică prezenţă din România.

UBB împarte primul loc la nivel naţional pe diferite domenii cu Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea Bucureşti, dar şi alte universităţi, ocupând singură locul 1 naţional în domeniul Inginerie.

UBB anunţă, miercuri, într-un comunicat de presă, că este prezentă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global în Clasamentul mondial al universităţilor pe discipline realizat de Times Higher Education

Acest clasament pe discipline permite compararea universităţilor din întreaga lume în 11 domenii majore.

Clasamentul pe discipline al THE cuprinde 148 de discipline individuale.

„Acesta este elaborat utilizând aceeaşi metodologie cuprinzătoare şi de încredere ca şi clasamentul mondial al universităţilor THE. Cu toate acestea, ponderile metricilor sunt ajustate cu atenţie pentru fiecare disciplină, asigurându-se astfel că clasamentul reflectă cu acurateţe priorităţile disciplinare, evaluează în mod echitabil punctele forte ale instituţiilor şi oferă informaţii semnificative, specifice domeniului”, arată realizatorii clasamentului.

„Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) îşi confirmă statutul de lider naţional în clasamentele internaţionale ale universităţilor pe domenii ştiinţifice publicate recent de Times Higher Education (THE) pentru anul 2026. UBB este universitatea din România cu cea mai amplă prezenţă în aceste clasamente, fiind inclusă în 9 din cele 11 domenii evaluate la nivel global”, au transmis oficialii UBB.

În 6 dintre cele 9 domenii, UBB ocupă cea mai bună poziţie la nivel naţional, fie individual, fie la egalitate cu alte universităţi româneşti.

„Această performanţă reconfirmă, la fel ca în ediţia anterioară, cea mai puternică reprezentare a unei universităţi româneşti în clasamentele THE pe domenii ştiinţifice”, trasmis reprezentanţii universităţii.

Clasamentele THE 2026

Rezultatele obţinute de UBB în clasamentele THE 2026 pe domenii:
• Domeniul Psihologie: locul 401-500 la nivel global, locul 1 la nivel naţional (alături de Universitatea de Vest din Timişoara),
• Domeniul Business şi Ştiinţe Economice: locul 601-800 la nivel global, locul 1 la nivel naţional (alături de Universitatea de Vest din Timişoara),
• Domeniul Ştiinţe ale Educaţiei: locul 601-800 la nivel global, locul 1 la nivel naţional (la egalitate cu Universitatea Bucureşti),
• Domeniul Ştiinţe Sociale: locul 601-800 la nivel global, locul 1 la nivel naţional (împreună cu Academia de Studii Economice Bucureşti, Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea Lucian Blaga din Sibiu),
• Domeniul Informatică: locul 801-1000 la nivel global, locul 1 la nivel naţional (alături de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava),
• Domeniul Inginerie: locul 801-1000 la nivel global, locul 1 la nivel naţional,
• Domeniul Arte şi Ştiinţe Umaniste: locul 601-800 la nivel global, al doilea interval de poziţionare la nivel naţional,
• Domeniul Ştiinţele Fizice: locul 1001-1250 la nivel global, al treilea interval de poziţionare la nivel naţional,
• Domeniul Ştiinţele Vieţii: locul 1001+ la nivel global, al treilea interval de poziţionare la nivel naţional.

„Mulțumesc comunității UBB”

„Mă bucură rezultatul şi mulţumesc comunităţii UBB pentru că rezultatul i se datorează! (...) marile direcţii academice internaţionale din prezent (ex. CoARA), la care şi UBB a aderat, ne atenţionează că rankingurile nu sunt un diagnostic care acoperă întreaga complexitate a unei universităţi, de aceea acestea trebuie privite echilibrat, cu avantajele (ex. comparaţii pe anumiţi indicatori cu alte universităţi ale lumii) şi limitele (ex. indicatorii nu acoperă toate lucrurile relevante dintr-o universitate, iar comparaţiile, într-o formulă pur cantitativă, scapă lucruri calitative importante) lor. În acest cadru, rankingurile rămân cu importanţa lor, dar universităţile se organizează dincolo de acestea, existând deja şi sisteme internaţionale care fac o evaluare comprehensivă şi mai nuanţată (cantitativ-calitativ) a unei universităţi”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. psih. Daniel David.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Senatoarea PNL Nicoleta Pauliuc cu ochelari, sacou si margele, la microfon
2
Nicoleta Pauliuc i-a cerut lui Ilie Bolojan să elimine măsurile de reformă care afectează...
Carney și Macron
3
Franța și Canada au dat deja răspunsuri cu privire la invitația de a adera la „Consiliul...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
4
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
5
Tanczos Barna explică de ce Olguța Vasilescu îl acuză pe Bolojan că a mărit impozitele...
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Programul Rabla 2025. Foto: Inquam Photos/ George Calin
Programul Rabla este sub semnul întrebării în 2026. Şeful AFM: „Nu există o decizie finală. Suntem încă în analiză”
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
refinery_instalations_complex_3_1549_1080_80_bigger
Centrala de cogenerare de la Petromidia a intrat în funcțiune. Instalația poate furniza energie și în Sistemul Energetic Național
service muncitori industria auto angajati_shutterstock_131347439
Consiliul Concurenței a amendat 25 de service-uri auto și doi asigurători pentru prețuri stabilite „la comun” la manoperă și piese
ID36853_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
ANAF pregătește modificarea formularului de înscriere a persoanelor fizice în Registrul RO e-Factura, după „Ordonanța trenuleț”
Recomandările redacţiei
oana toiu
Ministrul Oana Țoiu răspunde întrebării puse de Donald Trump la...
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Prima reacție a Danemarcei după discursul de la Davos. Ce spune...
steagul sua si groenlanda
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa...
bogdan ivan - rafael grossi - davos
Bogdan Ivan, discuții cu șeful AIEA la Davos. Mesajul ministrului...
Ultimele știri
Secretarul american al comerțului, huiduit la Davos: „Cu Trump, capitalismul are un nou șerif în oraș.” Preşedinta BCE a ieşit din sală
Trei jurnaliști au fost uciși într-un atac israelian în centrul Fâșiei Gaza
Principala prioritate a NATO ar trebui să fie Ucraina, a susținut Mark Rutte: „Este crucială pentru securitatea noastră europeană”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Fanatik.ro
Nicolae Stanciu, accident rutier în București! Valori mult peste limită la alcooltest: a fost încătușat de...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Mesajele ascunse din discursul lui Trump la Davos. Cum a testat președintele SUA limitele Europei și ale...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Insolvența pe persoană fizică, explicată de un avocat. Cum depui cererea
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
Casa de Pensii anunță schimbări la vechimea în muncă de la 1 iulie 2026. „Pensionarii trebuie să se grăbească”
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Doinița Oancea s-a confruntat cu probleme de sănătate în Thailanda. „Eram destul de avariată”