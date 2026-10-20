Concurs directori de școli 2026: Peste 98% dintre candidați au promovat. Când au loc interviurile și se anunță rezultatele finale

Proba scrisă a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat a fost promovată de 4.519 candidați, reprezentând 98,24% dintre cei prezenți. Rezultatele sunt anterioare contestațiilor, iar media notelor obținute de participanți este 8,89, potrivit comunicatului privind desfășurarea concursului.

Testarea cunoștințelor de management și legislație școlară s-a desfășurat marți, 20 octombrie 2026, în 42 de centre de concurs. În București au fost organizate două centre. Pentru candidații care continuă competiția, calendarul prevede evaluarea documentelor manageriale și susținerea interviului, înaintea afișării rezultatelor finale din decembrie.

Cum s-a desfășurat proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor de conducere în școli

Dintre cei 4.620 de candidați eligibili pentru participarea la proba scrisă, 4.600 s-au prezentat la testare. Datele extrase din platforma de evaluare digitalizată arată că 4.519 au obținut cel puțin nota 7, pragul minim de promovare.

Astfel, 81 dintre participanți nu au atins nota necesară, iar 20 de candidați eligibili au absentat. Media notelor tuturor participanților a fost 8,89, iar mediana a fost 9,00. Nota de la proba scrisă intră în calculul mediei finale a concursului.

Un test cu 20 de întrebări, rezolvat în cel mult o oră

Candidații au avut la dispoziție maximum 60 de minute pentru rezolvarea unui test standardizat cu 20 de întrebări. Fiecare a avut patru variante de răspuns, dintre care una singură corectă, și a valorat 0,5 puncte.

Jumătate din test a vizat legislația școlară: 25% dintre întrebări au fost din Legea învățământului preuniversitar, iar alte 25% din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.

Restul întrebărilor au urmărit cunoștințe din lucrările „Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale”, de Tony Bush, și „Învățarea vizibilă”, de John Hattie, precum și din Profilul profesional al managerului școlar și Cadrul de referință al Curriculumului Național.

Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare, iar evaluarea s-a realizat digitalizat, pe platforma dedicată.

Notele pot fi contestate în termen de 24 de ore

Candidații pot contesta nota obținută la proba scrisă în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. În consecință, bilanțul prezentat în comunicat poate suferi modificări după soluționarea contestațiilor.

Promovarea testului scris reprezintă o etapă a concursului, fără să echivaleze cu obținerea unei funcții de conducere.

Când au loc interviurile și când se afișează rezultatele finale

În perioada 21 octombrie - 4 noiembrie 2026, comisiile de interviu vor evalua administrativ proiectele planurilor manageriale și ale planurilor de acțiune. Proba de interviu se va desfășura între 12 și 27 noiembrie 2026.

Rezultatele finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școlile de stat vor fi afișate pe 9 decembrie 2026.

Editor : C.S.