Concursurile pentru funcțiile de lector universitar și șef de lucrări universitar au fost deblocate, anunță Ministerul Educației

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, deblocarea concursurilor pentru funcţiile didactice de lector universitar/şef de lucrări universitar, în anul universitar 2026 – 2027. Totodată, se menţine posibilitatea organizării şi a desfăşurării examenelor de promovare în cariera didactică din învăţământul superior.

„La propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în şedinţa de Guvern de astăzi, 12 noiembrie, a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă pentru modificarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, astfel încât se creează cadrul legal pentru organizarea, în anul universitar 2026 - 2027, a concursurilor şi pentru funcţiile didactice de lector universitar/şef de lucrări universitar. Reamintim că în anul universitar precedent au fost deblocate exclusiv concursurile pentru funcţia didactică de asistent universitar”, a transmis, joi, Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, totodată, se menţine posibilitatea organizării şi a desfăşurării examenelor de promovare în cariera didactică din învăţământul superior.

„Propunerea legislativă este fundamentată pe nevoia de a crea cadrul legal pentru selectarea profesioniştilor care să sprijine activitatea didactică din învăţământul superior. Demersul vine în sprijinul instituţiilor de învăţământ superior astfel încât acestea să poată respecta standardele minimale şi indicatorii de calitate privind resursa umană necesară asigurării unui nivel de pregătire adecvat pentru studenţi, astfel încât să poată fi îndeplinite misiunile asumate în spaţiul european al educaţiei şi cercetării”, a mai transmis Ministerul Educaţiei.

Editor : B.E.