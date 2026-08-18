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Contestații bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Începe depunerea solicitărilor. Până când pot fi reevaluate lucrările

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Contestații bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Contestații bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
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Din articol
Cum pot fi consultate lucrările de la bacalaureat 2026 Ce urmează după înregistrarea contestației

După publicarea rezultatelor inițiale la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, candidații nemulțumiți de notele obținute pot solicita vizualizarea lucrărilor scrise și reevaluarea acestora. Procedura începe marți, 18 august, și continuă până pe 20 august, potrivit calendarului stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Vizualizarea lucrărilor le oferă absolvenților posibilitatea de a consulta evaluarea înainte de a decide dacă depun contestație.

Cum pot fi consultate lucrările de la bacalaureat 2026

După afișarea primelor note, candidații pot cere accesul la propriile teze, în conformitate cu procedura stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat. Programările și detaliile organizatorice sunt comunicate de centrele de examen și inspectoratele școlare.

Vizualizarea lucrării are un caracter strict informativ și nu presupune recorectarea răspunsurilor sau modificarea notei în această etapă. Consultarea tezei nu implică obligația depunerii unei contestații, iar solicitarea reevaluării poate fi formulată și fără verificarea prealabilă a documentului. Candidații minori trebuie să fie însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal.

Când se depun contestațiile în sesiunea de toamnă

Primele rezultate au fost publicate marți, 18 august, iar contestațiile pot fi depuse în aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00. Procedura continuă pe 19 și 20 august, conform programului anunțat de fiecare centru de examen sau inspectorat școlar. Candidații pot cere reevaluarea lucrărilor la una ori la mai multe probe scrise.

Pentru înregistrarea documentelor, absolvenții trebuie să respecte termenele și instrucțiunile comunicate la nivel local. Cererile transmise după încheierea perioadei prevăzute în calendar nu mai sunt luate în considerare.

Cererile pot fi depuse fizic sau electronic

Documentele pot fi transmise direct la centrul de examen ori prin mijloace electronice, în condițiile prevăzute de procedura aplicabilă. Adresa, formularul și eventualele acte suplimentare trebuie verificate în anunțurile publicate de inspectoratul școlar sau de instituția unde s-au desfășurat probele.

Candidații care solicită o nouă corectare completează și semnează o declarație-tip. Prin acest document, ei confirmă că au fost informați asupra faptului că rezultatul stabilit după soluționare poate fi mai mare sau mai mic decât cel primit inițial. Noua evaluare nu garantează creșterea punctajului. În funcție de aprecierea răspunsurilor pe baza baremului oficial, valoarea poate fi modificată în plus ori în minus sau poate rămâne neschimbată. 

  • În cazul transmiterii online, cererea trebuie însoțită de o copie a actului de identitate al candidatului. (Model cerere aici

Ce urmează după înregistrarea contestației

Lucrările contestate sunt reevaluate în perioada 20-21 august, conform procedurilor aprobate de Ministerul Educației și Cercetării. Nota stabilită la finalul acestei etape este definitivă și va fi consemnată în documentele oficiale ale examenului.

O eventuală modificare poate influența media generală sau promovarea unei probe. Pentru a trece examenul, absolvenții trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare disciplină scrisă și cel puțin media 6, pe lângă îndeplinirea celorlalte condiții prevăzute de metodologie.

Rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi publicate luni, 24 august 2026, pe platforma dedicată și în centrele de examen. Informațiile vor fi prezentate în format anonimizat, prin codurile individuale distribuite candidaților.

Editor : M.C.

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