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Contestații Evaluarea Națională 2026: Tot ce trebuie să știe elevii înainte de a cere recorectarea lucrării

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Contestații la Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Contestații la Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026 Cum se depune o contestație

După publicarea primelor rezultate la Evaluarea Națională 2026, elevii nemulțumiți de punctajul obținut au posibilitatea să își consulte lucrarea înainte de a decide dacă depun contestație. Reevaluarea este efectuată de alți profesori, iar nota stabilită în urma acestei proceduri devine definitivă, chiar dacă diferă de cea acordată inițial. Iată care sunt pașii prevăzuți de Ministerul Educației și ce trebuie să cunoască absolvenții de clasa a VIII-a înainte de a cere recorectarea.

Decizia de a depune o contestație trebuie luată după analizarea atentă a lucrării și a baremului de corectare.

Când se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026

Etapa contestațiilor începe imediat după afișarea rezultatelor inițiale, programată pentru 1 iulie 2026, până la ora 12:00. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații pot consulta lucrările și pot depune contestații, iar acest demers continuă și pe 2, respectiv 3 iulie, potrivit calendarului oficial al Ministerului Educației. Calendarul a fost stabilit astfel încât fiecare candidat să aibă suficient timp pentru a analiza lucrarea înainte de a decide dacă solicită reevaluarea acesteia.

Vizualizarea lucrării nu înseamnă automat depunerea unei contestații

Una dintre cele mai importante precizări făcute de Ministerul Educației este faptul ca elevii au posibilitatea să își consulte lucrarea înainte de a lua o decizie privind contestarea notei. Pentru acest lucru, candidatul trebuie să depună mai întâi o cerere de vizualizare. După ce vede lucrarea corectată, poate decide dacă este mulțumit de evaluare sau dacă dorește recorectarea acesteia. Procedura are rolul de a oferi mai multă transparență întregului proces și de a permite elevilor să ia o decizie informată.

Ministerul precizează însă că vizualizarea lucrării nu echivalează cu depunerea unei contestații. Cele două etape sunt distincte, iar elevul poate renunța la contestație chiar și după consultarea lucrării. De asemenea, depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării.

Cum se depune o contestație

Dacă elevul consideră că nota nu reflectă nivelul real al lucrării, acesta poate solicita oficial reevaluarea. Cererea se depune la centrul de examen sau se transmite electronic, potrivit procedurilor stabilite la nivelul fiecărui inspectorat școlar. În cazul candidaților minori, documentul trebuie semnat și de părinte sau de reprezentantul legal.

Prin semnarea cererii, candidatul este conștient de faptul că nota obținută după recorectare poate fi diferită de cea inițială și acceptă rezultatul reevaluării.

Ce se întâmplă după depunerea contestației

După încheierea perioadei de depunere a contestațiilor, lucrările sunt resigilate și transmise pentru o nouă evaluare, fără ca profesorii evaluatori să cunoască nota acordată la prima corectare. Reevaluarea este realizată de alți profesori decât cei care au acordat punctajul inițial, în conformitate cu metodologia Ministerului Educației. Scopul acestei proceduri este asigurarea unui proces obiectiv și imparțial de verificare a lucrărilor.

În urma recorectării, punctajul poate crește, poate scădea sau poate rămâne neschimbat, în funcție de aprecierea noii comisii de evaluare. Nota stabilită după soluționarea contestației devine definitivă și o înlocuiește pe cea acordată la prima corectare, fără posibilitatea unei noi modificări.

Cât durează soluționarea contestațiilor și când se afișează rezultatele finale

Reevaluarea lucrărilor contestate se desfășoară în perioada 4-7 iulie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate miercuri, 8 iulie. Acestea sunt definitive și vor fi utilizate în procesul de admitere la liceu. În continuare, absolvenții vor completa fișele de opțiuni, urmând ca repartizarea computerizată să stabilească liceul la care își vor continua studiile.

Editor : C.S.

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