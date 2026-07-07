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Contestații la bacalaureat 2026: Ce este interzis în sala unde elevii își consultă lucrările. Regulile oficiale

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Contestații la bac 2026. Foto Getty Images
Contestații la bac 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Contestații bacalaureat: Ce este interzis în sala unde elevii își consultă lucrările

Rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2026 au fost afișate marți, 7 iulie, iar candidații care iau în calcul depunerea unei contestații pot solicita mai întâi vizualizarea lucrărilor. Înainte de a decide dacă cer recorectarea, absolvenții își pot consulta lucrările scrise, însă procedura stabilită de Ministerul Educației și Cercetării se desfășoară după reguli clare și include o serie de interdicții pe care candidații trebuie să le respecte.

Înainte de soluționarea contestațiilor, rata de promovare la nivel național a ajuns la 74,8%, în creștere față de 74,3% înregistrată în prima sesiune a anului trecut. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, 94.345 de candidați au promovat examenul, iar 45 de absolvenți au obținut media generală 10 la probele scrise.

Contestații bacalaureat: Ce este interzis în sala unde elevii își consultă lucrările

Candidații nu pot cere explicații privind nota primită

Una dintre cele mai importante prevederi ale procedurii stabilește că vizualizarea lucrării nu este însoțită de explicații privind evaluarea. Mai exact, comisia nu are dreptul să justifice modul în care a fost acordat punctajul, să explice de ce un răspuns a fost considerat greșit sau să ofere aprecieri suplimentare asupra lucrării.

Acest lucru înseamnă că elevii pot consulta fiecare pagină a tezei, însă nu pot solicita profesorilor prezenți să motiveze nota sau să indice eventuale erori de corectare. În cazul în care consideră că punctajul acordat nu reflectă modul în care au rezolvat subiectele, aceștia pot cere recorectarea lucrării prin depunerea unei contestații, în intervalul stabilit de Ministerul Educației și Cercetării.

Este interzisă fotografierea sau filmarea lucrării

Procedura Ministerului Educației prevede în mod expres că în sala în care are loc vizualizarea lucrărilor nu pot fi introduse mijloace de înregistrare audio sau video. Astfel, candidații nu au voie să fotografieze, să filmeze ori să înregistreze lucrarea consultată.

Această măsură urmărește protejarea confidențialității procesului de evaluare și se aplică în toate centrele de examen din țară. Interdicția este menționată inclusiv în declarația pe care candidatul o semnează înainte de vizualizarea lucrării.

Elevii minori trebuie să fie însoțiți de un părinte sau reprezentant legal

Regulile diferă în cazul candidaților care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Pentru aceștia, procedura stabilește că vizualizarea lucrării se face în prezența unui părinte sau a reprezentantului legal. În schimb, absolvenții majori își consultă lucrarea individual, în prezența persoanei desemnate de comisia de examen să supravegheze desfășurarea procedurii.

Ce urmează după consultarea lucrării

După încheierea vizualizării, candidatul poate decide dacă solicită sau nu recorectarea lucrării. În cazul în care depune contestație, aceasta va fi reevaluată potrivit procedurilor naționale, de alți profesori evaluatori.

Ministerul Educației și Cercetării precizează că nota stabilită după soluționarea contestației este definitivă și poate fi mai mare, mai mică sau egală cu cea obținută la evaluarea inițială. Înainte de depunerea contestației, candidații trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că au luat la cunoștință această prevedere și că acceptă posibilitatea modificării notei, atât prin creștere, cât și prin scădere.

Editor : C.S.

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