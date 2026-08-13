Live TV

Contestații la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Când începe depunerea cererilor și cum pot fi vizualizate lucrările

Data publicării:
Contestații la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Contestații la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum pot fi consultate lucrările de la bacalaureat 2026, sesiunea a doua Când se depun contestațiile la bacalaureat 2026

Candidații care au susținut probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații în perioada 18-20 august, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Consultarea tezelor nu este obligatorie, însă le oferă absolvenților posibilitatea de a analiza răspunsurile înainte de a decide dacă solicită reevaluarea.

Pentru ca solicitările să fie înregistrate și analizate, candidații trebuie să urmeze întocmai procedura și calendarul comunicate de autorități.

Cum pot fi consultate lucrările de la bacalaureat 2026, sesiunea a doua

După afișarea rezultatelor inițiale, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor scrise, în conformitate cu procedura stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat. Organizarea acestei etape, inclusiv programarea absolvenților, este comunicată de centrele de examen și de inspectoratele școlare.

Consultarea tezelor are caracter strict informativ și nu presupune recorectarea acestora sau modificarea notelor obținute. Depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării și, în egală măsură, accesul la aceasta nu îl obligă pe candidat să solicite reevaluarea.

Când se depun contestațiile la bacalaureat 2026

Candidații nemulțumiți de notele obținute la probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureat 2026 pot solicita reevaluarea lucrărilor în perioada 18-20 august, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor sunt programate în intervalul orar 14:00-18:00. Procedura continuă pe 19 și 20 august, conform programului comunicat de fiecare inspectorat școlar sau centru de examen.

Cererile pot fi depuse fizic sau online

Contestațiile pot fi depuse direct la centrul de examen sau transmise prin mijloace electronice, potrivit procedurii stabilite. Candidații care solicită reevaluarea trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că au fost informați că nota acordată în urma soluționării contestației poate fi aceeași, mai mare sau mai mică decât rezultatul inițial.

  • În cazul transmiterii online, cererea trebuie însoțită de o copie a actului de identitate al candidatului. ( Model cerere aici.)

Lucrările contestate sunt reevaluate în conformitate cu procedura stabilită de Ministerul Educației și Cercetării. Procesul de soluționare a cererilor se desfășoară în perioada 20-21 august 2026, iar rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi afișate luni, 24 august.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
seismograf cutremur
3
Cutremur în România, marți seară. Mesaj către populație de la ISU București
Russia Putin
4
Ținuți în case și departe de ferestre: vizita lui Vladimir Putin într-un oraș din Rusia...
Biserică Germania
5
Miracolul modern al Germaniei: Bisericile pierd credincioși, dar câștigă bani. Cât...
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
Digi Sport
Surpriză de proporții! Egor Kornev ar fi aflat de la David Popovici și a făcut totul public: ”Să nu afle iubita lui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rezultate finale bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Ministrul Educației anunță că s-a încheiat evaluarea contestațiilor de la bacalaureat 2026. Mihai Dimian: Urmează etapele tehnice
Sinteza rezultatelor de la bac 2026. Foto Getty Images
Rezultate bacalaureat 2026: Rata de promovare înainte de contestații a crescut la 74,8%. Câți absolvenți au obținut media 10
Contestații la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Contestații la bacalaureat 2026: Când începe depunerea cererilor pentru vizualizarea și recorectarea lucrărilor
Când se afișează rezultatele inițiale la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Ministrul Educației anunță încheierea corectării lucrărilor de la Bac. Ce spune despre rata de promovare a examenului
Când se afișează rezultatele inițiale la Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Rezultate Bacalaureat 2026: Când se afișează primele note și când pot fi depuse contestațiile
Recomandările redacţiei
incendiu de vegetație
Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii. Cele...
Military kamikaze drone Shahed in the sky against the background
Radarele Armatei au detectat drone lângă Tulcea: un aparat a pătruns...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Centrala nucleară de la Cernavodă se oprește astăzi, pe termen...
soare eclipsa romania
Cum s-a văzut eclipsa de soare din România. Fizician: „Un pic atipică”
Ultimele știri
Amenințarea lui Putin determină Germania să ia o măsură radicală. „Ne-am bazat prea mult pe partenerii noștri”
Operațiunea secretă pentru plecarea lui Trump de la summitul NATO, o improvizație în timp real. Ce spun foști agenți ai Secret Service
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că trupele sale ard de nerăbdare să lupte pe front
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag fericirea, reușitele și norocul în dragoste până pe 10 septembrie
Cancan
Anna și pensionarul MApN s-au autodenunțat. Gestul de pe Transfăgărășan e pistol cu apă. Iubirea lor a trecut...
Fanatik.ro
„Te aștept în Rusia!” Ce i-a zis Egor Kornev lui David Popovici, între patru ochi, după bătălia pentru aur de...
editiadedimineata.ro
După atacul asupra ”ambulanței negre”, politicienii caută soluții pentru dezinformare. Este o nouă lege...
Fanatik.ro
David Popovici, calificări și semifinale la 200 m liber, LIVE la CE de natație Paris 2026. Program serii, ora...
Adevărul
Problemele fraţilor Tate în închisoarea din Miami: robinetele sunt murdare, e prea întuneric pentru a citi...
Playtech
Salariile care sar de 13.000 de lei net în România. Domeniile în care se câștigă cel mai bine în 2026, la cât...
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rușii n-au stat pe gânduri, după ce David Popovici l-a învins dramatic pe Egor Kornev în finala europeană
Pro FM
Alexandra Stan, prima imagine cu fiica ei, la două zile după ce a devenit mamă: „Totul”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a renunțat Bo Derek la actorie, deși era în culmea succesului: „Nu mi-am dorit niciodată să fiu actriță”
Adevarul
Alarmă pe USS Abraham Lincoln. Marinari epuizați ar fi încercat să sară peste bord: „Sper să nu mă trezesc...
Newsweek
Pensionarii vor primi o nouă lovitură. Legea nu va fi respectată la 1 ianuarie 2027. Pensiile vor fi mai mici
Digi FM
Prima imagine cu fetița Alexandrei Stan! Fotografia care a topit inimile fanilor pe Instagram
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vietatea care sfidează moartea. Își poate "reseta" viața de nenumărate ori: "Oricât ai încerca, pur și simplu...
Digi Animal World
O pisică misterioasă, vopsită în roșu, observată în Texas. Oficialii trag un semnal de alarmă: „Nu încercați...
Film Now
Tragedia din spatele unui film celebru. Cum a fost abuzată Judy Garland în timpul filmarilor la “Vrăjitorul...
UTV
Alina Eremia a dezvăluit secretul căsniciei cu Edi Barbu. „Ne prostim împreună și redevenim copii”