Contestații la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Când începe depunerea cererilor și cum pot fi vizualizate lucrările

Candidații care au susținut probele scrise ale examenului național de bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă, își pot vizualiza lucrările și pot depune contestații în perioada 18-20 august, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării. Consultarea tezelor nu este obligatorie, însă le oferă absolvenților posibilitatea de a analiza răspunsurile înainte de a decide dacă solicită reevaluarea.

Pentru ca solicitările să fie înregistrate și analizate, candidații trebuie să urmeze întocmai procedura și calendarul comunicate de autorități.

Cum pot fi consultate lucrările de la bacalaureat 2026, sesiunea a doua

După afișarea rezultatelor inițiale, candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor scrise, în conformitate cu procedura stabilită de Comisia Națională de Bacalaureat. Organizarea acestei etape, inclusiv programarea absolvenților, este comunicată de centrele de examen și de inspectoratele școlare.

Consultarea tezelor are caracter strict informativ și nu presupune recorectarea acestora sau modificarea notelor obținute. Depunerea unei contestații nu este condiționată de vizualizarea prealabilă a lucrării și, în egală măsură, accesul la aceasta nu îl obligă pe candidat să solicite reevaluarea.

Când se depun contestațiile la bacalaureat 2026

Candidații nemulțumiți de notele obținute la probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de bacalaureat 2026 pot solicita reevaluarea lucrărilor în perioada 18-20 august, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării.

Rezultatele inițiale vor fi afișate pe 18 august, până la ora 12:00. În aceeași zi, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor sunt programate în intervalul orar 14:00-18:00. Procedura continuă pe 19 și 20 august, conform programului comunicat de fiecare inspectorat școlar sau centru de examen.

Cererile pot fi depuse fizic sau online

Contestațiile pot fi depuse direct la centrul de examen sau transmise prin mijloace electronice, potrivit procedurii stabilite. Candidații care solicită reevaluarea trebuie să completeze și să semneze o declarație-tip prin care confirmă că au fost informați că nota acordată în urma soluționării contestației poate fi aceeași, mai mare sau mai mică decât rezultatul inițial.

În cazul transmiterii online, cererea trebuie însoțită de o copie a actului de identitate al candidatului. ( Model cerere aici.)

Lucrările contestate sunt reevaluate în conformitate cu procedura stabilită de Ministerul Educației și Cercetării. Procesul de soluționare a cererilor se desfășoară în perioada 20-21 august 2026, iar rezultatele finale ale sesiunii de toamnă vor fi afișate luni, 24 august.

Editor : M.C.