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Contestații la Evaluarea Națională 2026: Când începe depunerea cererilor pentru vizualizarea și reevaluarea lucrărilor

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Contestații la Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Contestații la Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026 Unde se depun cererile și cine le poate solicita Ce urmează după soluționarea contestațiilor

Elevii nemulțumiți de rezultatele obținute la Evaluarea Națională 2026 pot solicita, începând de miercuri, 1 iulie, recorectarea lucrărilor scrise. Înainte de depunerea unei contestații, candidații au posibilitatea să consulte propriile teze, etapă introdusă pentru a le permite să analizeze modul în care au fost corectate. Procedura este reglementată prin calendarul oficial al Ministerului Educației și presupune respectarea termenelor stabilite, precum și completarea documentelor necesare.

Primele rezultate ale Evaluării Naționale 2026, înainte de soluționarea contestațiilor, au fost publicate marți, 30 iunie, de Ministerul Educației.

Când se depun contestațiile la Evaluarea Națională 2026

După afișarea rezultatelor inițiale începe etapa destinată vizualizării lucrărilor și depunerii contestațiilor. În data de 1 iulie, candidații pot solicita consultarea lucrărilor și pot depune cereri de reevaluare în intervalul 14:00-18:00.

Procedura continuă și în zilele de 2 și 3 iulie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației. În această perioadă, fiecare candidat are posibilitatea să decidă dacă nota obținută reflectă nivelul real al lucrării și dacă dorește recorectarea acesteia.

Vizualizarea lucrării este opțională, dar poate fi solicitată înaintea contestației

Înainte de depunerea unei contestații, elevii pot cere să își vadă lucrarea scrisă. Cererea pentru vizualizare se depune doar în data de 1 iulie, după publicarea rezultatelor inițiale, iar accesul la lucrare se realizează ulterior, în intervalele stabilite de fiecare centru de examen.

Ministerul Educației precizează că această etapă are exclusiv rolul de a permite candidatului să consulte propria lucrare. În timpul vizualizării nu sunt oferite explicații privind punctajul acordat și nu are loc o recorectare pe loc. De asemenea, solicitarea de vizualizare nu obligă elevul să depună contestație și nici nu reprezintă o condiție pentru formularea acesteia.

Unde se depun cererile și cine le poate solicita

Atât cererea pentru vizualizarea lucrării, cât și contestația se depun la centrul de examen unde candidatul a susținut Evaluarea Națională. În funcție de deciziile inspectoratelor școlare, documentele pot fi transmise și prin mijloace electronice, dacă această posibilitate este anunțată oficial.

În cazul elevilor minori, documentele pot fi depuse atât de candidat, cât și de părintele sau reprezentantul legal al acestuia, cu respectarea procedurilor stabilite de unitatea de învățământ.

Modelul cererii pentru vizualizarea lucrării și modelul cererii de contestație sunt prevăzute în procedura emisă de Ministerul Educației pentru desfășurarea Evaluării Naționale 2026 și sunt puse la dispoziția candidaților de către centrele de examen și inspectoratele școlare.

Ce documente trebuie completate

Pentru a putea consulta lucrarea, candidatul completează o cerere de vizualizare, pusă la dispoziție de centrul de examen. După analizarea lucrării, dacă decide să solicite reevaluarea, acesta trebuie să depună o contestație, însoțită de o declarație-tip prin care confirmă că a luat la cunoștință faptul că nota rezultată în urma recorectării poate fi modificată atât în sensul creșterii, cât și al scăderii.

Această declarație este obligatorie pentru înregistrarea contestației și are rolul de a informa candidatul că rezultatul reevaluării devine nota finală.

Depunerea unei contestații nu înseamnă că nota va fi majorată. Lucrarea este evaluată din nou, integral, de alți profesori decât cei care au făcut prima corectare, iar rezultatul poate conduce atât la creșterea, cât și la diminuarea punctajului.

Ce urmează după soluționarea contestațiilor

După încheierea procesului de reevaluare, Ministerul Educației va publica rezultatele finale ale Evaluării Naționale 2026, programate pentru 8 iulie. Acestea vor sta la baza întocmirii ierarhiei județene și a municipiului București, utilizată ulterior în procesul de repartizare computerizată la liceu.

Etapa care urmează este completarea fișelor de opțiuni, în cadrul căreia elevii își aleg profilurile și specializările pentru care doresc să candideze. Repartizarea se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la Evaluarea Națională, în funcție de opțiunile exprimate și de locurile disponibile.

Citește și: Când se înscriu la liceu elevii care au susținut Evaluarea Națională 2026. Calendarul complet al admiterii

Editor : C.S.

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