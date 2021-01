Copii care nu au făcut niciodată cursuri online. Ministerul Educației încă nu știe care este situația

La aproape un an de când a anunțat că le va cumpăra tablete tuturor elevilor care au nevoie, Ministerul Educației nu știe care este situația. Conform lui Sorin Cîmpeanu, după ce au fost distribuite 250.000 de dispozitive, numărul copiilor care nu pot participa la orele online a crescut.

În prima zi de școală online din anul 2021, termometrele arată -3 grade celsius în Cavnic. Mihăiță, un elev de clasa a IV-a, s-a îmbrăcat gros şi a plecat singur, pe jos până la magazinul la care învățătoarea sa i-a lăsat fișele cu lecții. Sunt aproximativ doi kilometri distanţă.

Mihăiță: Bună ziua, mi-a lăsat doamna fișe?

Vânzătoare: Da!

Mihăiță nu are tabletă. Nici telefon. În această perioadă, singurul său contact cu școala sunt fișele pe care le ia o dată la câteva zile de la magazin. Elevul mai are încă doi frați care ar trebui să meargă la școală. Toţi trei au ore în acelaşi timp. Fata cea mai mare, Mihaela, este singura care are un telefon pe care reuşeşte să intre online cu colegii.

Mihaela Țibuleac, 15 ani, elevă în clasa a 8-a: Acum mă descurc, că am un telefon, m-a ajutat o colegă să pun online-ul pe el și intru.

Reporter: Şi cum ţi se pare?

Mihaela Țibuleac: Mai greu, că nu prea înțeleg, dar e bine şi aşa... Am avut o tabletă, a cumpărat tati, dar nu a mers decât trei zile și s-a stricat.

Şi dacă tableta nu s-ar fi stricat, tot nu putea fi împărțită la trei elevi. Părinții copiilor se descurcă să trăiască din pensie, chiar și sa țină animale pe lângă casă. Dar tabletele pentru elevi ar fi un efort financiar pe care nu și-l permit.

Reporter: Vă pare rău că nu merg la şcoală?

Valerica Țibuleac, mama copiilor: Păi destul de rău, că na... pentru ei şcoala e importantă.

Reporter: Dar învaţă bine copii?

Valerica Țibuleac: Păi da, Mihăiţă învaţă destul de bine.

Vasile Țibuleac, tatăl copiilor: Cum să nu îmi pară rău, că școala îi baza, fără școala nu se poate realiza nimic absolut.

Iar Mihăiţă nu este singurul elev din România care nu a avut acces la educaţie pe perioada pandemiei. În această situație mai sunt sute, poate chiar mii de copii la noi în ţară.

