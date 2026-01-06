Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știri false și imagini create de AI

În fața valului tot mai mare de deepfake-uri și dezinformare online, Finlanda a introdus în programa școlară cursuri de alfabetizare media și AI încă de la grădiniță, pentru a-i învăța pe cei mici să distingă realitatea de conținutul generat artificial.

După decenii de predare a alfabetizării media, Finlanda îi echipează pe elevi cu abilități pentru a identifica deepfake-urile generate de inteligența artificială, scrie Euronews. Lupta împotriva știrilor false în Finlanda începe în sălile de clasă preșcolare.

Acum, profesorii au sarcina de a adăuga alfabetizarea în domeniul inteligenței artificiale (AI) în curriculum, mai ales după ce Rusia și-a intensificat campania de dezinformare în întreaga Europă, în urma invaziei sale pe scară largă în Ucraina de acum aproape patru ani.

Aderarea Finlandei la NATO în 2023 a provocat, de asemenea, mânia Moscovei, deși Rusia a negat în mod repetat că interferează în afacerile interne ale altor țări.

„Credem că a avea bune competențe de alfabetizare media este o abilitate civică foarte importantă”, a declarat Kiia Hakkala, specialist pedagogic pentru orașul Helsinki. „Este foarte importantă pentru siguranța națiunii și pentru siguranța democrației noastre”, a adăugat ea.

Alfabetizarea AI devine o abilitate vitală

La Școala Primară Tapanila, într-un cartier liniștit din nordul Helsinki, profesorul Ville Vanhanen îi învață pe elevii unei clase a patra cum să identifice știrile false. El spune că elevii săi învață despre știri false și dezinformare de ani de zile, începând cu citirea titlurilor și a unor texte scurte.

Într-o lecție recentă, elevii de clasa a patra au avut sarcina de a identifica cinci lucruri la care să fie atenți atunci când citesc știri online, pentru a se asigura că acestea sunt de încredere. Acum trec la alfabetizarea AI, care devine rapid o abilitate vitală.

„Am studiat cum să recunoaștem dacă o imagine sau un videoclip este realizat de AI”, a adăugat Vanhanen, profesor și director adjunct al școlii.

Mass-media finlandeză joacă, de asemenea, un rol, organizând o „Săptămână a Ziarelor” anuală, în care ziarele și alte știri sunt trimise tinerilor pentru a le citi. În 2024, Helsingin Sanomat, cu sediul în Helsinki, a colaborat la o nouă „Carte ABC de Alfabetizare Media”, distribuită fiecărui elev de 15 ani din țară la începerea liceului superior.

„Este foarte important pentru noi să fim percepuți ca un loc în care poți obține informații verificate, de încredere, realizate într-un mod transparent de oameni pe care îi cunoști”, a spus Jussi Pullinen, redactor-șef adjunct al ziarului.

Democrația este amenințată prin dezinformare

Alfabetizarea media face parte din curriculumul educațional finlandez încă din anii 1990, iar cursuri suplimentare sunt disponibile pentru adulții în vârstă, care ar putea fi în mod special vulnerabili la dezinformare.

Aceste abilități sunt atât de adânc înrădăcinate în cultură încât națiunea nordică de 5,6 milioane de oameni se clasează în mod regulat pe primul loc în Indicele European de Alfabetizare Media. Indexul a fost realizat de Open Society Institute din Sofia, Bulgaria, între 2017 și 2023.

„Nu cred că ne-am imaginat că lumea va arăta astfel”, a declarat ministrul educației din Finlanda, Anders Adlercreutz. „Că vom fi bombardați cu dezinformare, că instituțiile noastre vor fi provocate, democrația noastră, cu adevărat provocată, prin dezinformare”.

Și odată cu avansul rapid al instrumentelor AI, educatorii și experții se grăbesc să îi învețe pe elevi și pe publicul larg cum să distingă ce este real de știrile false.

„Este deja mult mai dificil, în spațiul informațional, să identifici ce este real și ce nu este real”, a declarat Martha Turnbull, director la Centrul European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride, cu sediul în Helsinki.

„Se întâmplă pur și simplu ca, în acest moment, să fie încă rezonabil de ușor să identifici falsurile generate de AI, deoarece calitatea lor nu este atât de bună pe cât ar putea fi. Dar pe măsură ce această tehnologie se dezvoltă și mai ales când ne îndreptăm către lucruri precum AI agentică, cred că atunci va deveni mult mai dificil pentru noi să le detectăm”, a completat ea.

