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Copiii români din Orlivka vor învăța și în acest an școlar în limba maternă, anunță Consulatul general al României din Odesa

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elevi in sala de clasa
Foto: Getty Images
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Consulatul general al României la Odesa a anunţat vineri că, la Orlivka/Cartal, copiii de clasa I din comunitatea românească vor învăţa şi în acest an şcolar în limba română, autorităţile ucrainene revenind asupra deciziei de a închide acea clasă.

Astăzi, diplomaţia română a învins. Avem, din nou, clasa I de limba română la Orlivka. La 18 septembrie, Consulul Gerant al României la Odesa, Claudiu Tătaru, a revenit la Orlivka/Cartal pentru găsirea unei soluţii definitive privind protejarea dreptului copiilor din comunitatea românească de a beneficia de educaţie în limba maternă. (...) A fost o discuţie cu o foarte mare încărcătură emoţională şi într-un context dificil, dar Consulatul nu a dezarmat şi a făcut scut în faţa etnicilor români pentru a asigura, în continuare, dreptul copiilor de a învăţa în limba maternă”, a precizat Consulatul general al României la Odesa, pe Facebook.

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La discuţii au mai participat şeful Administraţiei Militare Raionale Ismail, Rodion Abashev, primarul oraşului Reni, Igor Plehov, şeful secţiei de învăţământ din Reni, Lilia Bondarenko, directorul şcolii din Orlivka (Cartal), Olena Kaluian, părinţii etnici români, reprezentanţii mass-media locale şi ai asociaţiilor româneşti din regiunea Odesa (Asociaţia românilor din Izmail „Gavriil Musicescu”, Agenţia de Dezvoltare Locală Orlivka-Cartal, Asociaţia cadrelor didactice de etnie română din regiunea Odesa, Centrul de Informare al Romaniei din Ismail, Asociaţia „Basarabia” a Românilor din regiunea Odesa).

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că Ministerul Afacerilor Externe al României a deschis o investigaţie în cazul şcolii din localitatea Orlivka din regiunea Odessa, unde o clasă I cu predare în limba română a fost închisă.

El a afirmat în cadrul unei conferinţe de presă, susţinută la finalul Summitului Iniţiativei pentru Integrare Carpatică „Carpathian 8”, că „s-au înregistrat progrese remarcabile în relaţiile noastre bilaterale în ceea ce priveşte minoritatea română”, subliniind că „şcolile româneşti vor rămâne aşa cum sunt”.

La rândul său, preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a admis că au existat „situaţii izolate” de închidere a şcolilor cu predare în limba română, dar a precizat că astfel de cazuri au fost soluţionate. El a dat asigurări că şcolile româneşti nu se vor închide. 

Editor : Ș.R.

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