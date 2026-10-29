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Costreie anunță cele două zone esenţiale pentru educaţie care trebuie îmbunătățite: „Am ajuns mai mult să justificăm ceea ce facem”

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Sorin Costreie.
Sorin Costreie. Foto: Facebook/Sorin Costreie
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Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, dorește îmbunătăţirea a două zone pe care le consideră esenţiale pentru educaţie: o mai mare descentralizare şi debirocratizare. Acesta anunţă şi primele întâlniri pe care le va avea joi cu reprezentanţi ai studenţilor, elevilor, profesorilor şi ai părinţilor.

„A trecut deja o săptămână de când am depus jurământul ca ministru al Educaţiei şi Cercetării. Îmi încep mandatul convins că trebuie să îmbunătăţim, punctual, două zone pe care le consider esenţiale pentru educaţie: o mai mare descentralizare şi debirocratizare - ca să dăm şcolii posibilitatea să se adapteze nevoilor comunităţii şi să dăm profesorilor mai mult timp pentru a face educaţie, fără să fie copleşiţi de hârtii şi sarcini administrative. Am ajuns mai mult să justificăm ceea ce facem decât să facem efectiv'', a scris el joi, pe Facebook.

În contextul actual, o prioritate este şi să avem şcoli sigure, a adăugat Costreie, potrivit Agerpres.

„Ne trebuie o educaţie care să nu mai fie lăsată singură. O şcoală devine sigură dacă nu este singură. Şi am încredere, mai ales după primele întâlniri de astăzi cu reprezentanţi ai studenţilor, ai elevilor, ai profesorilor şi ai părinţilor, că vom putea face multe lucruri bune împreună. Sigur, pentru toate acestea şi în consonanţă cu angajamentul Guvernului din care fac parte, îmi doresc să intrăm cât mai repede pe un trend ascendent privind investiţiile în educaţie şi cercetare. Aşa cum am mai spus, ne trebuie o educaţie care să împingă societatea înainte, o educaţie coerentă şi predictibilă, fără schimbări bruşte, o locomotivă socială care trage înainte comunităţi şi destine, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, echitatea şi accesul la educaţie, începând cu un interes special pentru educaţia timpurie şi cu un accent puternic pe educaţie reflexivă, trebuie să fie priorităţi.

„Avem copii extraordinari, cu rezultate grozave inclusiv la nivel internaţional. Avem, însă, şi copii pentru care suntem datori să găsim soluţii cât mai repede ca să aibă acces la o educaţie de calitate. Trebuie să muncim pentru toţi. Iar echitatea şi accesul la educaţie, începând cu un interes special pentru educaţia timpurie şi cu un accent puternic pe educaţie reflexivă, trebuie să ne fie priorităţi. Trebuie să muncim şi pentru a reda profesorilor încrederea că nu sunt singuri. Doar aşa vom putea nu doar să-i avem pe cei buni în continuare lângă copii, ci şi să atragem tineri spre cea mai minunată profesie, cea de profesor, căci ce poate să fie mai minunat decât să modelezi destine printr-un contact direct cu o fiinţă umană în formare...Toate acestea, însă, doar împreună'', a spus ministrul.

Editor : M.B.

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