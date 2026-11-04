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Costreie, după întâlnirea cu sindicatele din educație: Vom susţine cauza unui profesor bine plătit, ca să fie bine motivat

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sorin costreie digi24
Sorin Costreie. Foto: Captură Digi24
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Ministrul Educaţiei, Sorin Costreie, a avut în această săptămână o primă întâlnire cu sindicatele din domeniu, unul dintre subiectele abordate fiind salarizarea cadrelor didactice.

Să ascultăm. Cu gândul acesta am început, ieri, prima întâlnire cu liderii federaţiilor sindicale din învăţământ (preuniversitar şi superior), împreună cu ministrul delegat Sorin-Gabriel Ionescu. Ce am auzit? Preocupări legitime, în spatele multor întrebări care pot părea 'mici'... Cât preţuim munca profesorului? Am vorbit despre salarizare şi despre bugetul pentru 2027. Vom căuta soluţii împreună cu Guvernul şi cu Ministerul Finanţelor şi îmi doresc ca sindicatele să fie la masă cu noi pe tot acest drum. Vom susţine împreună cauza unui profesor bine plătit, ca să fie bine motivat'', a scris Costreie, miercuri, pe Facebook”, potrivit Agerpres.

Acesta a reamintit despre debirocratizarea din şcoli, afirmând că trebuie luată în calcul „ipoteza birocraţiei defensive: unele hârtii sunt făcute nu pentru că este nevoie de ele, ci pentru că 'ne acoperă'''.

„Ce fel de şcoală vrem? Una în care niciun copil şi niciun profesor nu rămâne singur în faţa violenţei. Tot aici intră şi întrebarea despre hârtii: câte dintre ele servesc la ceva şi câte doar ne ţin departe de elevi? Subiectul este o preocupare şi pentru mine: am anunţat deja un studiu despre debirocratizare, pentru a vedea de unde vine încărcarea profesorilor. (...) Cred că trebuie să ne gândim serios şi la ipoteza birocraţiei defensive: unele hârtii sunt făcute nu pentru că este nevoie de ele, ci pentru că 'ne acoperă''', a arătat el.

La întâlnirea cu sindicatele s-au adus în discuţie şi subiecte precum norma didactică, efectivele la clasă sau plata cu ora.

„Revenind la întâlnirea de ieri - s-au adus în discuţie şi norma didactică, efectivele la clasă, plata cu ora, burse, naveta şi felul în care pregătim viitorii profesori, situaţia colegilor care nu au primit prima de carieră didactică. Legat de prima de carieră didactică: vom transmite clarificări în zilele următoare. În ceea ce priveşte măsurile din Legea 141, şi eu consider că unele dintre ele ar trebui reanalizate şi acest lucru apare explicit şi în programul de guvernare. Nu voi promite cifre pe care nu le pot garanta, dar nici nu le voi ocoli. Pentru că în spatele cifrelor sunt, mereu, nişte oameni. Cred că dialogul începe cu disponibilitatea de a admite că propria perspectivă poate fi incompletă. Iar atunci când iei decizii care afectează vieţile altora, această disponibilitate devine o responsabilitate'', a spus ministrul.

Editor : M.B.

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