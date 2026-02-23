Taxele de școlarizare se vor majora din toamnă, înainte ca Guvernul să stabilească tăierile de cheltuieli. Spre exemplu, Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va percepe o taxă aproape dublă: de la 3.200 de lei la 6.000 de lei pe an.

Conform jurnalistului Digi24 Mihai Vălușescu, majoritatea instituțiilor de învățământ superior au decis să crească taxele, iar majorarea se va aplica din toamna anului în curs. La unele universități taxele se vor dubla, în timp ce la altele se va înregistra o creștere de câteva sute de lei pe an.

În București, de exemplu, la Academia de Studii Economice, taxele ar urma să crească cu sume cuprinse între 1.000 și 3.000 lei, iar la Drept și Cibernetică taxele ar putea să ajungă chiar și la 10.000 lei pe an.

Totodată, majorarea la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj se încadrează între 200 și 1.000 de lei, în funcție de facultăți, iar cele mai mari sume vor fi și de 6.500 de lei.

La Universitatea din Iași, taxele vor crește, în medie, cu 10-40% în funcție de facultăți. La Drept, taxa aproape că se va dubla și va ajunge la 6.000 lei, iar la Informatică și Psihologie taxele vor fi de aproape 5.000 lei.

Unele universități iau în calcul ca aceste taxe să crească și pentru studenții care s-au înmatriculat deja, însă în majoritatea cazurilor este vorba de creșteri care se aplică celor care se înscriu în anul întâi, în toamna anului 2026.

