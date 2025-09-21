Live TV

Video Criză majoră de dascăli în România. Mii de ore de curs neacoperite, inclusiv în Capitală. Discipline de bază fără profesori

Data publicării:
elevi la scoala
Criză de dascăli atât în mediul rural, cât și în cel urban din România. Foto: GettyImages

Este criză de dascăli în România, nu doar în orașele mici sau în mediul rural, ci și în Capitală. Printre cauzele care au dus la această situație sunt măsurile recente care au făcut plata cu ora neatractivă în sistemul de învățământ, arată Digi24.

 

Noul an școlar a început în plină criză a profesorilor. O situație gravă se întâlnește în cazul disciplinei Fizică, în momentul în care s-au dat concursurile. În această vară, erau peste 700 de posturi complete și libere la nivel național. Însă doar 200 de candidați s-au prezentat la examen. 

În București sunt peste 2.000 de ore în școli unde nu intră nimeni în clasă. Cele mai multe ore libere sunt la disciplina Limba și literatura romană, la Fizică și la Matematică. Motivele sunt neocuparea postului în etapele de mișcare a personalului - adică nu a venit nimeni la concurs, cererea de demisie a suplinitorului - adică cei care nu erau titulari au considerat că mai bine pleacă decât să predea pentru 22 de lei pe oră, dar și refuzarea orelor de către titular - cu alte cuvinte, nici titularii din sistem nu au mai vrut cursurile în plata cu ora la acest tarif, arată Digi24, în condițiile în care, înainte aplicării măsurilor de austeritate, aceste ore se plăteau, în medie, cu 60 de lei.

 În județul Mureș, conform anunțurilor publicate de Inspectoratul Școlar, sunt aproape 300 de ore neacoperite. Există posturi complete sau parțiale, scoase la concurs pentru profesori de Biologie, Matematică, Fizică, Informatică și chiar Limba și literatura romană sau Educație plastică.

În județul Neamț, sunt peste 1.100 de ore neocupate, pentru care se vor organiza concursuri la unitățile școlare începând de săptămâna viitoare, mai arată Digi24.

Citește și Burse de merit de 1.000 de euro, lăsate ca testament de doi profesori universitari din Iași. Șef de promoție: „O voi dona soției”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rafinărie rusă atacată de dronă
1
Mass-media din Rusia poate relata despre pompele de benzină goale și prețurile...
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost creată cu inteligența artificială
2
„Judecătorul” care a impresionat zeci de mii de români nu există. Povestea virală a fost...
MiG-31k
3
Avioane rusești, în spațiul aerian al Estoniei. Tallinn activează articolul 4 al NATO...
Avioane MiG-31
4
Prima reacție a Rusiei la acuzația că avioanele sale au intrat în spaţiul aerian al...
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
5
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
Digi Sport
I-a stricat ziua! Ce a pățit Florinel Coman, fix după vizita-surpriză a Ioanei Timofeciuc
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rachetă Patriot
De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației...
Petr Pavel, preşedintele ales al Cehiei, vorbeşte în cadrul unui eveniment din Praga.
Președintele ceh, Petr Pavel, a cerut doborârea avioanelor rusești...
roman arestat italia
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor...
Soldați Rusia
„Lăsați de izbeliște”. 9.000 de soldați siberieni au ajuns pe front...
Ultimele știri
Un nou tip de fraudă pe rețelele sociale. Avertismentul DNSC
Atac armat în SUA: Un bărbat a împușcat mai mulți oameni într-un club din New Hampshire. Un om a murit, mai mulți sunt răniți
Orașul Gaza, sub buldozere: zeci de clădiri au fost puse la pământ. Cresc îngrijorările privind relocarea forțată a palestinienilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Călin Georgescu, mutare surprinzătoare după ce a fost trimis în judecată pentru tentativă la lovitură de stat
Fanatik.ro
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume a spus adevărul: ”Nu voi regreta nimic”
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Svetlana Khorkina. Era cea mai elegantă și înaltă gimnastă din istoria sportului, dar acum e...
Adevărul
Cum arată locuința unui nepalez care a muncit 4 ani în România. Reacția românilor la imaginile de la...
Playtech
Cum se calculează pensia alimentară în 2025. Ce procent din venit trebuie plătit pentru copii
Digi FM
Un bărbat şi iubita lui, amendaţi cu câte 3.000 de lei de poliţişti. Ce au făcut după ce femeia s-a certat cu...
Digi Sport
Surpriză de proporții! Dan Petrescu, în negocieri pentru a-i lua locul ”celui mai slab antrenor”
Pro FM
Andreea Bănică, mândră de corpul ei natural, neatins de bisturiu. S-a filmat în costum de baie, din toate...
Film Now
Catherine Zeta-Jones dezvăluie cariera pe care ar fi ales-o dacă nu era actriță: "Mă gândesc să fac un curs...
Adevarul
„E moarte lentă”. Românul care și-a dat demisia de la Amazon: „Am clacat psihic, m-a terminat. Am plecat”
Newsweek
Ce pensie de mizerie a primit un pensionar după 36 ani munciți pe salariul minim? O rușine națională
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
O creatură marină de doi metri, descoperită pe o plajă din California: „Parcă eram pe altă planetă”
Film Now
Nina Dobrev, vacanță de vis cu Zac Efron. Au flirtat pe un iaht în Italia, la doar o săptămână după...
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme