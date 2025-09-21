Este criză de dascăli în România, nu doar în orașele mici sau în mediul rural, ci și în Capitală. Printre cauzele care au dus la această situație sunt măsurile recente care au făcut plata cu ora neatractivă în sistemul de învățământ, arată Digi24.

Noul an școlar a început în plină criză a profesorilor. O situație gravă se întâlnește în cazul disciplinei Fizică, în momentul în care s-au dat concursurile. În această vară, erau peste 700 de posturi complete și libere la nivel național. Însă doar 200 de candidați s-au prezentat la examen.

În București sunt peste 2.000 de ore în școli unde nu intră nimeni în clasă. Cele mai multe ore libere sunt la disciplina Limba și literatura romană, la Fizică și la Matematică. Motivele sunt neocuparea postului în etapele de mișcare a personalului - adică nu a venit nimeni la concurs, cererea de demisie a suplinitorului - adică cei care nu erau titulari au considerat că mai bine pleacă decât să predea pentru 22 de lei pe oră, dar și refuzarea orelor de către titular - cu alte cuvinte, nici titularii din sistem nu au mai vrut cursurile în plata cu ora la acest tarif, arată Digi24, în condițiile în care, înainte aplicării măsurilor de austeritate, aceste ore se plăteau, în medie, cu 60 de lei.

În județul Mureș, conform anunțurilor publicate de Inspectoratul Școlar, sunt aproape 300 de ore neacoperite. Există posturi complete sau parțiale, scoase la concurs pentru profesori de Biologie, Matematică, Fizică, Informatică și chiar Limba și literatura romană sau Educație plastică.

În județul Neamț, sunt peste 1.100 de ore neocupate, pentru care se vor organiza concursuri la unitățile școlare începând de săptămâna viitoare, mai arată Digi24.

