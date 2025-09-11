Live TV

Cu valiza la ușă: Generația care pleacă. Povestea lui Eduard, elevul de nota 10 care își caută viitorul peste granițe

elel eduard
Povestea lui Eduard, elevul de nota 10 care își caută viitorul peste granițe

Peste jumătate de milion de români sunt cu valiza la ușă și se pregătesc să emigreze în următorul an. Sunt date care apar într-un sondaj făcut de Banca Națională a Austriei. Cine sunt însă acești tineri? Ce îi trimite departe de casă, de familie, de prieteni? La Digi24 ne-am propus să îi cunoaștem. Jurnalista Digi24 Isabella Neagu a stat de vorbă cu ei ca să le afle poveștile.

Aeroportul este locul unde începe drumul spre visul lui Eduard. E unul dintre cei peste 100 de mii de tineri care au absolvit liceul in aceasta vară, și a decis să-și construiască viitorul în afara țării. Vrea să fie pilot de avion comercial. Își va continua studiile în Ungaria.

Eduard: Este vorba despre o academie de aviație care oferă cursuri finanțate elevilor. Evident, după aceea și garanția unui loc de muncă, lucru pe care în România e greu să îl găsești și nicio școală de aviație nu îți oferă acest lucru. Este unul dintre motivele pentru care am ales să plec din România și să îmi realizez traiul altundeva.

Lipsa de orientare profesională, în școală, îi face pe tineri să simtă că după îmvățământul obligatoriu trebuie să se descurce singuri.

Eduard: Pentru a-mi alege o astel de meserie, despre care nu se știe mai nimic, nu există informații la liber. A trebuit să fac foarte mult research, research personal, în care mi-am dedicat timp și pasiune.

Chiar dacă pleacă pentru carieră, nu vrea să rupă legătura cu România.

Eduard: Îmi propun să mă întorc și să îmi vizitez aici familia, prietenii, cel puțin o dată pe an, iar în legătură cu întoarcerea mea înapoi în țară pentru totdeauna... nu știu dacă s-ar putea întâmpla decât, poate, la pensie.

Întoarcerea în sala de clasă a liceului Gheorghe Lazăr, cel mai bun din țară, pe care l-a absolvit cu 10, nu e lipsită de nostalgie.

Eduard: Și asta este clasa în care am învățat în ultimul an de liceu. Este în clasa în care am făcut ultimul clopoțel, în care am trăit multe dintre amintirile de final ale liceului și, totodată, aici este spațiul în care mi-am dat seama cât de mult îmi doresc să rămân conectat cu activitățile liceului. Aici, banca în care am stat timp de 4 ani de zile. Am încheiat clasa a 12-a cu media finala 10 și, grație catalogului electronic, vă pot arăta și notele mele. La chimie, spre exemplu, materie de real, fizica, limbile străine, limba franceză și limba engleză. Le-am spus colegilor mei despre intenția mea de a pleca din țară și mulți dintre ei mi-au zis că au nevoie de mine aici, în țară.

Povestea lui Eduard face parte dintr-un fenomen mai amplu. Mulți alți tineri, studenți sau profesioniști deja, aleg străinătatea.

Alexandra Bădescu - director consultanță educațională: Dinamica studenților și elevilor care merg în străinătate la studiu este în creștere. Noi, anual, trimitem în străinătate, pentru studii de scurtă și lungă durată, peste 1000 de studenți și elevi.

Pentru părinți, această alegere vine cu sacrificii.

Alexandra Bădescu - director consultanță educațională: În ultima perioadă m-am bucurat foarte mult să văd la noi în birou părinții și ambii părinți care vin și îi susțin pe copii în demersul pe care îl au de făcut. Sunt părinții care spun că fac eforturi financiare, fac credite pentru a-și putea susține copilul în facultate.

Peste jumătate de milion de români spun că vor să emigreze în următorul an, arată un sondaj făcut de Banca Națională a Austriei.

