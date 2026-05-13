România a scris istorie anul acesta la Campionatul Mondial de robotică în Statele Unite. Primele patru locuri au fost ocupate de elevi de la școli românești. Campionii absoluți, cinci liceeni de la Colegiul Naţional Gheorghe Munteanu Murgoci din Brăila, care au construit robotul câștigător au venit în studioul Digi24.

„Tema a fost dată în luna septembrie și atunci a început de procesul de gândire a sistemului și de design al robotului în sine, într-un model FD. Cred că un timp estimativ ar fi cam trei-4h/zi în fiecare zi, inclusiv weekenduri, adică sunt zile în care s-a stat la liceu câte 12h”, spune unul dintre elevi.

În ce privește provocările cu care s-au confruntat pe parcurs, aceștia au spus: „Câteva probleme tehnice. Am avut foarte multe emoții, deoarece nu găseam o soluție. Până la urmă a venit Filip cu o idee să încercăm un cablu de la robot și până la urmă aceea a fost problema și am reușit să trecem cu bine de celelalte meciuri și am ajuns în playoff-uri și de acolo totul a mers cu bine”.

„Era senzorul care se ocupa de localizarea robotului pe teren”, a explicat căpitanul echipei Filip Neaţu.

„Resursele și cunoștințele noastre provin de la prietenii noștri de pe internet sau pur și simplu noi testăm anumite materiale sau anumite programe, încercăm să le învățăm noi singuri”, spune o elevă.

„O mare parte din echipă dorește să conțină pe acest domeniu robotica, deoarece reprezint viitorul și multă mulți studenți sunt pasionați de roboțică. Eu personal aș dori să continui în robotica medicinală, de exemplu, pentru că este foarte importantă din punctul meu de vedere și consider că susțin elevii din România să aleagă acest domeniu”, spune unul dintre tineri.

Echipa „Velocity” din Brăila este coordonată de profesorul Paul Pruș, iar din lot fac parte elevii Filip Neațu, Dennis-Gabriel Racoviță, Alecsandra-Flavia Pîrvu, Iulia Tudor, Dragoș Prodan, Andreea Cristina Gălbinaș, Bogdan-Cristian Pavel, Alexandru Ioan Bănică, Laura Tudor, Luca-Andrei Mototolea, Dan Victor, Irina Toma, Beatrice Tutulan, Mihai Berneanu, Teodor Pană, Andrei Lascu, Andrei Burtea, Yani Marins, Mihnea-Ionuț Sandu, Maria Alexandra Croitoru și Ștefan-Gabriel Cauteș.

„Velocity Robotics Team” din Brăila, „Hearts of RoBots” din Buzău, „Quantum Robotics” din București și „AI Citizens” din Focșani sunt cele patru echipe care au dominat Campionatul Mondial de robotică din SUA și au reușit să se claseze pe primele patru poziții.

Campionatul Mondial din Houston, SUA, s-a desfășurat între 29 aprilie și 2 mai, și au participat 330 de echipe din toate colțurile lumii, potrivit Asociației Nație prin Educație. Dintre sutele de echipe, însă, clasamentul final a fost dominat de cele patru echipe românești.

Performanța tinerilor a fost lăudată pe canalele oficiale de președintele Nicușor Dan și de diplomații români din SUA.

„Felicitări elevilor români din lotul național de robotică care au participat la Campionatul Mondial „FIRST Tech Challenge” din Houston, SUA, și au câștigat primele patru locuri ale acestei prestigioase competiții internaționale (...) România e mândră de voi”, a transmis Nicușor Dan, pe Facebook.

