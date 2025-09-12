Cum percep românii educația la începutul anului școlar și care sunt principalele dificultăți semnalate (sondaj INSCOP)

La început de an școlar, românii percep costurile ridicate pentru rechizite și uniforme ca fiind principala dificultate, conform BAROMETRULUI Informat.ro – INSCOP Research, ediția a III-a, realizat în perioada 1-9 septembrie 2025. Aceste probleme financiare sunt aproape la fel de importante ca nivelul de pregătire al cadrelor didactice sau lipsa infrastructurii adecvate, potrivit sondajului.

Conform sondajului, 59,3% dintre români consideră începutul anului școlar un moment important pentru întreaga societate, în timp ce 16,2% cred că este relevant doar pentru elevi și profesori, iar 9,8% afirmă că nu are o importanță deosebită pentru ei. 9,6% văd acest moment ca având mai mult o semnificație simbolică, iar 5,2% nu au oferit un răspuns.

„Majoritatea românilor consideră începutul anului școlar un moment important pentru întreaga societate, ceea ce arată că educația rămâne o preocupare centrală la nivel național”, a declarat Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Principalele dificultăți semnalate:

Costurile pentru rechizite și uniforme – 40,4%

Nivelul pregătirii cadrelor didactice – 21,5%

Lipsa infrastructurii școlare adecvate – 21%

Emoțiile și stresul elevilor – 11,6%

Alte probleme – 1,4%

Nu știu / nu răspund – 4%

Sondajul arată diferențe notabile între grupurile sociale:

Costurile ridicate sunt mai des invocate de femei, votanții PSD și AUR și persoanele cu educație primară.

Nivelul pregătirii profesorilor este o preocupare mai mare pentru votanții USR, persoanele peste 60 de ani, cei cu studii superioare și locuitorii din București sau urban mare.

Lipsa infrastructurii este mai frecvent menționată de votanții PNL, bărbați, persoane între 30-44 de ani, cu studii superioare și locuitori ai Bucureștiului.

Stresul și emoțiile elevilor sunt evidențiate în special de tinerii sub 30 de ani.

În ceea ce privește percepția generală asupra importanței începutului de an școlar, locuitorii din urban mic și angajații la stat consideră că acesta este important pentru întreaga societate, în timp ce persoanele cu educație superioară și angajații la privat cred mai mult că evenimentul îi privește doar pe elevi și profesori. Alegătorii USR, tinerii sub 30 de ani și locuitorii din urban mare sunt mai predispuși să considere că începutul anului are o semnificație simbolică, iar tinerii sub 30 de ani și locuitorii Bucureștiului spun că momentul nu are o importanță deosebită.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice (CATI) pe un eșantion de 1.103 persoane, reprezentativ pentru populația adultă din România (18+). Eroarea maximă admisă este de ±2,95%, la un grad de încredere de 95%.

Editor : C.S.