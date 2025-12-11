Live TV

Cum pot elevii din România să studieze un an de liceu în SUA: Condiții de înscriere și calendarul complet al programului FLEX

Ce este programul FLEX și cine se poate înscrie. Foto Getty Images
Ce este programul FLEX și cine se poate înscrie. Foto Getty Images
Ce este Programul FLEX Criterii de eligibilitate În ce constă procesul de selecție Programul FLEX pentru elevii cu dizabilități Ce oferă bursa FLEX Calendarul complet al programului FLEX 2026-2027

Programul „Future Leaders Exchange” (FLEX), inițiat de Departamentul de Stat al SUA și derulat în România cu sprijin instituțional bilateral, le oferă liceenilor români șansa de a petrece un an academic într-un liceu din Statele Unite. Participanții primesc o bursă lunară, locuiesc într-o familie gazdă voluntară și se implică în activități culturale și comunitare în orice stat american, pentru a experimenta autentic societatea și valorile americane.

FLEX este deschis tuturor liceenilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, inclusiv celor cu dizabilități. La întoarcere, anul petrecut în SUA poate fi recunoscut și echivalat conform reglementărilor în vigoare.

Ce este Programul FLEX

Programul FLEX a fost creat de Congresul Statelor Unite ale Americii în 1992 și se află acum în cel de-al 33-lea an de funcționare. Obiectivul său este să promoveze înțelegerea reciprocă între cetățenii Statelor Unite și ai altor țări, oferindu-le liceenilor oportunitatea de a cunoaște mai bine societatea americană și, în același timp, de a-și prezenta cultura și tradițiile comunităților din Statele Unite.

„Future Leaders Exchange Program” este un program de burse care operează în numeroase țări din Europa, Eurasia și Asia Centrală. Prin acest program, elevii au oportunitatea de a studia timp de un an academic într-un liceu din Statele Unite și de a locui cu o familie gazdă americană. Durata schimbului de experiență este de aproximativ 10 luni calendaristice.

Criterii de eligibilitate

Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  • au cetățenie română;
  • sunt născuți între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2010;
  • sunt în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, în anul școlar 2025-2026 la un liceu din România;
  • studiază engleza în liceu;
  • îndeplinesc criteriile pentru a obține viza SUA și nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.

Nu sunt eligibili cei care:

  • Nu îndeplinesc criteriile de mai sus;
  • Au stat în SUA timp de 90 de zile sau mai mult în ultimii cinci (5) ani.
  • Familia lor (sau un membru al familiei) - a aplicat sau solicită să emigreze în SUA/ și-a făcut planuri de emigrare sau a emigrat deja în SUA.

Perioada de depunere a aplicațiilor este 24 noiembrie - 18 decembrie 2025. Procesul de înscriere se desfășoară online, iar formularul de înscriere este disponibil aici. (Sursa: romania.americancouncils)

În ce constă procesul de selecție

Candidații interesați de program și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pot participa la procesul de selecție, care se desfășoară în trei etape, după cum urmează:

  • Runda 1: Această rundă include o aplicație online preliminară și 3 întrebări de tip eseu care trebuie finalizate și trimise în termen de 5 zile de la începerea aplicației. (Aplicația online este disponibilă aici)

Pentru completarea și transmiterea aplicației online nu este suficientă doar crearea unui cont pe platforma AIS și completarea formularului de consițământ, ci trebuie completate toate secțiunile aplicației, inclusiv răspunderea la cele 3 întrebări de tip eseu.

  • Runda 2: Dupa trimiterea aplicatie online din runda 1, în termen de 24 de ore, elevii vor fi invitați să participe la un test online de limba engleză.
  • Runda 3: Această rundă va începe în ianuarie - februarie 2026 și va include un interviu de grup și unul individual, încă 3 întrebări de tip eseu, și o aplicație online. Ulterior, elevii selectați după această etapă de evaluare, vor fi invitați să susțină un test complex de limba engleză.

Pentru completarea și transmiterea aplicației online nu este suficient doar accesarea acesteia pe platforma AIS, ci trebuie completate toate secțiunile acesteia, inclusiv răspunderea la cele 3 întrebări de tip eseu și completarea și încărcarea formularelor soliciate.

După trimiterea aplicației, atât în runda 1, cât și în runda 3, toți aplicanții vor primi un e-mail de confirmare și un cod al aplicației. În lipsa acestui e-mail de confirmare, aplicația nu va figura ca trimisă și înregistrată.

După închiderea perioadei de recrutare, toate aplicațiile sunt evaluate integral în Statele Unite ale Americii, de mai multe comisii de specialisti. Nicio selecție nu se face în România. Nu se poate oferi feedback individual în nicio etapă a procesului de selecție, indiferent de rezultat.

Rezultatele procesului de selectiei sunt așteptate în luna aprilie - mai 2026.

După acceptarea statutului, finaliștii și cei aflați pe lista de rezervă încep pregătirea plecării, care include obținerea vizei SUA, efectuarea imunizărilor necesare și completarea altor documente cerute sau primirea plasamentului .

Toți finaliștii trebuie să participe la o tabăra de pregătire și orientare (PDO) obligatorie înainte de plecarea în SUA.

Finaliștii selectați vor pleca în Statele Unite în august 2026 și se vor întoarce în România în mai sau iunie 2027.

Programul FLEX pentru elevii cu dizabilități

Dizabilitatea nu constituie un criteriu de excludere în procesul de selecție, iar programul susține elevii printr-o serie de acomodări și facilități pe toată durata procesului. Elevii cu dizabilități beneficiază de materiale de testare adaptate, inclusiv pentru deficiențe vizuale, auditive sau alte tipuri de dizabilități.

Printre facilitățile oferite în perioada de recrutare și testare se numără: materiale tipărite cu font mărit, utilizarea alfabetului Braille pentru cei care îl cunosc (folosit de cei cu deficiențe de vedere), acces la laptop personal cu screen reader (cititor de ecran), 15 minute suplimentare pentru testul de limba engleză din runda a treia, locuri preferențiale în sălile de testare și centre de testare accesibile pentru persoanele în scaun rulant.

De la lansarea programului în 1993, peste 380 de elevi din Europa, Eurasia și Asia Centrală, cu dizabilități vizuale, auditive, motorii și alte tipuri de dizabilități au beneficiat de bursa FLEX.

Ce oferă bursa FLEX

Bursa acoperă următoarele costuri:

  • Călătoria dus-întors între orașul de origine din România și orașul gazdă din Statele Unite;
  • Plasarea, timp de 1 an școlar, în cadrul unei familii gazdă din SUA, selectată și monitorizată atent, care le va oferi cele 3 mese pe zi;
  • Aasigurare medicală care acoperă tratamentul afecțiunilor apărute în timpul programului, cu excepția condițiilor preexistente și a tratamentului stomatologic;
  • Înscrierea la un liceu american;
  • O bursă lunară în valoare de 200 USD, care permite participarea la activități sociale;
  • O alocație suplimentară de 300 USD, destinată achiziționării articolelor esențiale, precum manuale, echipamente sportive sau alte materiale necesare pentru a asigura o participare reușită în cadrul programului;
  • Participarea la activități de orientare și consiliere, inclusiv pregătire înainte de începerea programului și după încheierea acestuia;
  • Participarea la activitățile organizate în comunitățile locale din Statele Unite;
  • Asistență și suport continuu pe parcursul întregului an de schimb, oferit de către American Councils și Organizațiile de plasament;
  • Taxa pentru obținerea vizei de călătorie în Statele Unite ale Americii.

Bursa FLEX nu acoperă următoarele costuri:

  • Costuri asociate obținerii unui pașaport internațional;
  • Cheltuieli personale neacoperite de bursa lunară;
  • Costuri asociate kilogramelor suplimentare ale bagajelor;
  • Costuri asociate apelurilor telefonice, inclusiv apeluri internaționale în România si un numai, precum și a utilizării internetului.
  • Costuri asociate etapelor de semifinală și finală, precum costurile legate de consultația medicală din cadrul semifinalei;
  • Realizarea testului TBC și a altor imunizări solicitate;
  • Deplasarea către centrul de testare pentru interviul individual FLEX din Runda 3, precum și deplasarea la București pentru întâlnirea de notificare a finaliștilor și a celor aflați pe lista de rezervă.

Calendarul complet al programului FLEX 2026-2027

Procesul de selecție se va desfășura după următorul calendar:

  • Noimebrie - Decembrie 2025: Completarea si transmiterea aplicației online si a testul de limba engleză;
  • Ianuarie - Februarie 2026: Notificarea semifinalistilor;
  • Ianuarie - Februarie 2026: Interviul individual, testul de limba engleză, completarea aplicației individuale;
  • Aprilie - Mai 2026: anunțarea rezultatelor finale (numele bursierilor și a celor de pe lista de rezervă);
  • August - Septembrie 2026: deplasarea bursierilor în SUA;
  • Mai - Iunie 2027: întoarcerea bursierilor în România.

Participarea la testările FLEX este complet gratuită, fără taxe de înscriere, testare sau de alt tip. De asemenea, întreruperea voluntară a programului, din motive personale ale bursierului, nu implică niciun fel de costuri.

Testul de limbă engleză FLEX este unic și nu poate fi echivalat cu alte certificate de competență lingvistică. Totodată, nu este necesar ca aplicanții să dețină un certificat de limbă engleză pentru a participa.

Familiile bursierilor români nu sunt obligate să găzduiască un alt copil pe durata bursei FLEX.

Familiile gazdă din SUA sunt selectate cu atenție de către organizații de plasament specializate, care le verifică riguros din multiple perspective. Aceste familii pot avea copii sau nu, pot locui în comunități de medii sau mici și pot fi de vârste variate. Alegerea sau propunerea unei familii gazdă de către bursier nu este posibilă.

Conform legislației în vigoare (Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 și O.M.E.C. nr. 5638/2020) , anul de liceu urmat în Statele Unite ale Americii poate fi echivalat. Pentru echivalarea perioadei de studii absolvite prin programul FLEX, bursierii trebuie să se adreseze Inspectoratului Școlar Județean sau Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în funcție de unitatea de învățământ la care sunt înscriși. Procedurile de echivalare variază în funcție de fiecare caz.

Elena Vîșcu iubește din nou. Fosta soție a lui CRBL are un nou iubit, la un an și jumătate după divorț