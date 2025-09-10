Cum pot elevii să înlocuiască probele de competențe la bacalaureat 2026. Lista testelor acceptate pentru echivalarea rezultatelor

Elevii care promovează, pe parcursul învățământului preuniversitar, examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale au dreptul la echivalarea rezultatelor obținute la aceste testări cu proba de evaluare a competențelor digitale din cadrul examenului de bacalaureat.

Elevii pot scăpa de o parte din emoțiile examenului de bacalaureat prin echivalarea probelor de competențe. Ministerul Educației a stabilit o listă de examene și certificate recunoscute oficial care pot substitui testările de competențe lingvistice și digitale.

Ce sunt probele de competențe la bacalaureat

Probele de competențe la bacalaureat sunt evaluări care testează abilitățile practice și cunoștințele fundamentale ale elevilor, diferite de probele scrise de la examenul propriu-zis. Ele au rolul de a confirma că absolvenții au deprinderile necesare pentru comunicare, utilizarea tehnologiei și integrarea în societate. În mod concret, la bacalaureat există trei tipuri principale de probe de competențe:

Competențe lingvistice în limba română: testează capacitatea elevului de a comunica corect și coerent în limba română;

Competențe lingvistice într-o limbă străină: testează abilitățile de comunicare într-o limbă modernă (ex. engleză, franceză, germană), pe nivele de competență recunoscute internațional (A2-C2);

Competențe digitale: evaluează cunoștințele și abilitățile de utilizare a calculatorului, aplicațiilor și instrumentelor digitale uzuale.

Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine

Elevii care au obținut certificate internaționale de limbă pot echivala proba de competență lingvistică. Printre examenele recunoscute se numără:

Cambridge English (KET, PET, FCE, CAE, CPE);

IELTS (International English Language Testing System) și TOEFL (Test of English as a Foreign Language);

DELF/DALF (pentru limba franceză);

Goethe-Zertifikat (pentru limba germană);

DELE (pentru limba spaniolă);

CELI sau CILS (pentru limba italiană).

Lista examenelor cu recunoaştere internaţională a fost stabilită după consultarea ambasadelor şi/sau a serviciilor culturale ale acestora, urmărind respectarea următoarelor criterii:

a) examenul evaluează toate competenţele de comunicare generală în limba modernă respectivă: receptarea textului audiat, receptarea textului citit, producerea de mesaje orale, producerea de mesaje scrise şi interacţiunea orală;

b) examenul validează un nivel de competenţă lingvistică egal sau superior nivelului B1, corespunzător Cadrului european comun de referinţă pentru limbi.

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale se fac în conformitate cu metodologiile de recunoaștere și echivalare și cu lista examenelor aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010.

Citește și descarcă: Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine

Potrivit Ordinului nr. 3.712 din 1 aprilie 2025, pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010 privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene:

În anexa nr. 2, la punctul 1, după poziția 52 se introduc șase noi poziții, pozițiile 53-58.

În anexa nr. 2, la punctul 3, după poziția 11 se introduce o nouă poziție, poziția 12.

Lista cu noile denumiri pentru examene, punctaj, nivel, condiții minime pentru recunoaștere și echivalare, cât și Instituția/Organizația care eliberează certificatul/diploma/ administrează examenul.

Examene recunoscute pentru competențele digitale

Pentru echivalarea probei de competențe digitale sunt acceptate certificate obținute în urma unor examene recunoscute internațional, cum ar fi:

ECDL/ICDL (European/International Computer Driving Licence),

Microsoft Office Specialist (MOS),

Alte atestate recunoscute de minister, care dovedesc nivelul de utilizare a computerului și a aplicațiilor informatice.

Se recunosc și se echivalează cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele obținute la examenele ECDL, finalizate cu certificatele ECDL START, ECDL COMPLET, ECDL PROFIL START BAC și ECDL PROFIL BAC.

Nivelul de competență digitală corespunzător certificatelor se stabilește după cum urmează:

a) "utilizator de nivel mediu", pentru posesorii certificatului ECDL START;

b) "utilizator experimentat", pentru posesorii certificatului ECDL COMPLET;

c) "utilizator avansat", pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL START BAC;

d) "utilizator experimentat", pentru posesorii certificatului ECDL PROFIL BAC.

Se recunosc și se echivalează cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat - rezultatele examenelor Certiport, finalizate cu certificatele IC3 Global Standard 4, IC3 Global Standard 5 sau IC3 Global Standard 6 Master Certification.

Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene se realizează de către comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, constituită la nivelul unității de învățământ liceal.

Cum se face echivalarea: Ce trebuie să facă elevii pentru recunoașterea rezultatelor

Candidații la examenul de bacalaureat care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale depun la secretariatul unității de învățământ în care funcționează comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale o cerere scrisă, însoțită de o copie legalizată a certificatului.

Depunerea documentelor se face în perioada prevăzută în calendarul examenului de bacalaureat pentru înscrierea candidaților.

Pentru examenul de bacalaureat din anul școlar 2025-2026, înscrierea candidaților la prima sesiune are loc în perioada 2 - 4 iunie 2026.

În situații excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului de către instituția/organizația care administrează examenul respectiv, candidații care solicită recunoașterea și echivalarea pot depune o adeverință eliberată de respectiva instituție/organizație. În această situație, candidatul care solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor examenului poate prezenta copia legalizată a certificatului, până cel târziu cu 3 zile înainte de începerea probei de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul sesiunii respective de bacalaureat.

Pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenele menționate, comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale parcurge, în mod obligatoriu, pentru fiecare candidat, următoarele etape:

verifică dacă examenul pentru care se solicită recunoașterea și echivalarea rezultatelor se află printre cele menționate;

verifică dacă există copia legalizată a certificatului, ca anexă a cererii scrise de recunoaștere și echivalare depuse de candidat.

Pentru candidații pentru care sunt îndeplinite toate condițiile, comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale decide recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examenul pentru care a fost depusă copia legalizată a certificatului, cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru candidații pentru care nu este îndeplinită cel puțin una dintre condițiile menționate, comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale decide respingerea cererii de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examenul menționat cu proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.

Candidații pentru care se recunosc și se echivalează, conform prevederilor prezentei metodologii, rezultatele obținute la examenele cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale nu mai susțin proba de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat.

Pentru candidații aflați în situația precizată, care promovează examenul de bacalaureat, se înscrie pe diploma de bacalaureat, în rubrica corespunzătoare probei de evaluare a competențelor digitale - proba D) din cadrul examenului de bacalaureat, textul: "examen ... (denumirea examenului) ... recunoscut și echivalat cu proba D)". (Sursa: Metodologia de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene)

