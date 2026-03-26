Cum s-au schimbat performanțele elevilor olandezi după interzicerea telefoanelor în școli

În urmă cu doi ani, școlile olandeze au interzis smartphone-urile pentru a reduce distragerile, a spori concentrarea elevilor și a încuraja obținerea unor rezultate școlare mai bune. De atunci, telefoanele mobile, ceasurile inteligente și tabletele au fost eliminate din sălile de clasă, coridoare și cantinele școlilor de pe teritoriul Țărilor de Jos, scrie BBC News.

Acum, guvernul olandez vrea să meargă mai departe, insistând să restricționeze rețelele sociale pentru cei sub 16 ani și solicitând o limită de vârstă de 15 ani la nivelul UE pentru aplicații precum Instagram, TikTok și Snapchat.

La școala Cygnus Gymnasium din Amsterdam, un semn galben fluorescent de la porțile școlii îi avertizează pe elevii care sosesc pe bicicletele lor: „Atenție: de aici încolo, telefonul trebuie să fie în dulapul vostru. Vă mulțumim.”

Sloganul ușor de reținut (cel puțin în olandeză) – „Telefoon t'huis of in de kluis” (Telefonul acasă sau în dulap) – se aplică acum la nivel național.

În loc să adopte o lege, guvernul a optat pentru un acord național cu școlile, părinții și profesorii, argumentând că acest lucru ar asigura acceptarea și ar introduce regulile rapid, fără o lungă bătălie legislativă.

Pe holul școlii, în fața unei săli de engleză decorate cu lucrări de artă reprezentând diverse piese de teatru ale lui Shakespeare, prietenele Hena și Fena mărturisesc că au sentimente amestecate în legătură cu interdicția.

„De când a intrat în vigoare interdicția, trebuie să fim atente la profesori, ca să nu ne ia telefoanele”, spun ele. „Cred că e enervant, dar nu e ca și cum ne-ar încălca drepturile sau ceva de genul ăsta. Poate că acum suntem ceva mai prezente. În pauză, nimeni nu stă cu adevărat pe telefon.”

Profesoara lor, Ida Peters, observă și ea diferența. „Ca profesor, încerci mereu să atragi atenția copiilor. Este întotdeauna o provocare să obții acea concentrare în clasă, iar acum că telefoanele lor sunt mai puțin prezente, asta ajută cu siguranță.”

Acordul la nivel național înseamnă că responsabilitatea nu mai revine profesorilor. Ida Peters consideră că această abordare olandeză a eliberat personalul. „Există mai puține tensiuni în gestionarea clasei”, spune ea.

„Pe holuri se verificau foarte des telefoanele; acum atmosfera este mai relaxată, mai calmă, fără prea multe griji legate de ce se întâmplă în jur.”

Telefoanele nu sunt permise nici în pauze sau la petrecerile școlare, adaugă doamna Peters, astfel încât elevii nu se tem că ar putea fi fotografiați și postați pe Snapchat sau Instagram. „Iar când copiii sunt mai relaxați, rezultatele lor școlare se îmbunătățesc.”

Datele preliminare îi confirmă impresiile.

Un studiu comandat de guvern, care a cuprins 317 de școli secundare, a constatat că aproximativ trei sferturi dintre acestea au raportat o concentrare mai bună de când telefoanele au fost interzise.

Aproape două treimi au afirmat că atmosfera socială s-a îmbunătățit, iar aproximativ o treime a observat performanțe academice mai bune. Alte sondaje sugerează o scădere a fenomenului de bullying atunci când dispozitivele sunt eliminate din programul școlar.

Felix și Karel, în vârstă de 15 ani, îmbrăcați în uniforma standard formată din hanorace largi și blugi, petrec între două și cinci ore pe zi pe rețelele de socializare.

Karel își ține telefonul la încărcat lângă pat și își verifică mesajele imediat ce se trezește; Felix așteaptă până după micul dejun.

„Când am auzit prima dată vestea, m-am gândit: «Vreau să schimb școala, pentru că nu pentru asta am venit aici»”, mărturisește unul dintre ei. „Dar nu am simțit cu adevărat vreun dezavantaj al acestei măsuri. Dacă se va întâmpla în Marea Britanie, cred că va avea un impact pozitiv asupra elevilor.”

În Olanda, dezbaterea s-a mutat deja pe rețelele de socializare.

Guvernul olandez recomandă oficial ca copiii sub 15 ani să nu folosească rețelele de socializare, iar noua coaliție guvernamentală dorește o limită de vârstă minimă de 15 ani, aplicabilă la nivel european și susținută de verificarea vârstei. Aceștia susțin că, dacă statele pot restricționa alcoolul sau jocurile de noroc, ar trebui să acționeze și atunci când platformele sunt concepute pentru a crea dependență.

Cele trei partide din guvern dețin doar 66 din cele 150 de locuri din parlament, așa că au nevoie de sprijin din partea altora, iar orice regulă obligatorie privind accesul copiilor la rețelele sociale ar trebui negociată la nivelul UE. Dar opinia publică pare să se îndrepte în favoarea lor.

Un sondaj Unicef realizat pe un eșantion de peste 1.000 de copii și adolescenți olandezi a constatat că 69% erau în favoarea unei interdicții a rețelelor sociale pentru persoanele sub 18 ani.

În același sondaj, 28% au afirmat că platformele ar trebui să fie interzise cu totul pentru copiii sub 12 ani, argumentând că cei mai mici ar trebui „să se joace în continuare afară, în loc să stea pe telefoane” și descriind rețelele sociale ca fiind dependente, nesigure și dăunătoare pentru sănătatea lor mentală.

Un sondaj anual privind rețelele sociale realizat de agenția de cercetare Newcom a arătat că 60% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 28 de ani susțin introducerea unei limite de vârstă, față de 44% în urmă cu un an.

Acest lucru contrazice ideea că tinerii sunt disperați să fie permanent online.

Fostul ministru al educației, Koen Becking, subliniază „dovezile tot mai numeroase” că utilizarea intensă a rețelelor sociale este dăunătoare pentru sănătatea mintală și interacțiunea socială, afirmând că datele olandeze arată că copiii sunt mai distrași și mai anxioși atunci când au acces la dispozitive.

Tânărul Karel spune că ar fi „puțin devastat” dacă s-ar aplica o interdicție privind rețelele sociale.

„Sunt puțin dependent, intru pe TikTok imediat ce mă trezesc sau verific mesajele de la prieteni.”

Dar colegul său Felix este mai relaxat: „Te-ai obișnui și ai găsi alte lucruri de făcut, așa că nu cred că m-ar deranja cu adevărat.”

În același timp, Consiliul Olandez de Cercetare examinează acum consecințele neintenționate ale interdicției privind smartphone-urile și dacă faptul de a fi fără telefon toată ziua crește teama de a pierde ceva (FOMO, fear of mising out, n.r.) și declanșează o utilizare mai intensă a telefonului după școală.

Toți elevii insistă că nu se mai uită excesiv la telefon înainte și după ore. Dar Felix mărturisește că, deși mulți elevi încă își țin telefoanele în buzunare – atâta timp cât profesorii nu văd –, el crede că faptul că ecranele sunt ascunse i-a făcut să fie mai prezenți.

„Oamenii vorbesc mai mult, merg la magazine în loc să stea pur și simplu în cantină cu ochii în telefon”, spune el. „Socializăm mai mult; relațiile sociale s-au îmbunătățit.”

Pentru copiii olandezi, privitul ecranului smartphone-ului nu mai face parte din viața școlară. Următoarea întrebare pentru Olanda este dacă accesul la aplicațiile de socializare ar trebui, de asemenea, să devină istorie.

Citește și:

Liderii UE cer accelerarea introducerii unei vârste minime pentru social media, pentru protecția minorilor

Editor : B.E.