Cum să îți gestionezi emoțiile înainte de examenele naționale. Recomandările psihologilor pentru elevi

Stresul, teama de eșec și presiunea rezultatelor se numără printre provocările cu care se confruntă mulți elevi înaintea examenelor. Specialiștii spun însă că aceste trăiri nu trebuie privite ca un obstacol, ci ca reacții firești ale organismului, care pot susține performanța atunci când sunt gestionate corect. Claudia Vîja, psiholog clinician, a explicat cum influențează starea emoțională performanța școlară și ce metode simple îi pot ajuta pe candidați să evite blocajele și să își păstreze concentrarea.

Departe de a fi un obstacol, emoțiile pot contribui la performanță atunci când sunt înțelese și controlate, ajutând elevii să își valorifice mai bine cunoștințele acumulate.

Ce sunt emoțiile și cum influențează performanța la examene

„Emoțiile reprezintă răspunsuri firești ale organismului, care au rolul de a ne ajuta să ne adaptăm în situațiile importante din viață. În perioada examenelor, acestea susțin mobilizarea atenției, a concentrării și a resurselor necesare pentru a face față provocărilor. Un nivel moderat de stres poate contribui la obținerea unor rezultate mai bune, însă, atunci când devine prea intens, se poate transforma în anxietate, afectând procesul de învățare și încrederea în propriile capacități.

Emoțiile resimțite înaintea examenelor sunt influențate de semnificația pe care elevul o atribuie momentului respectiv, fie că este vorba despre rezultatele așteptate, obiectivele personale sau presiunea venită din partea familiei și a profesorilor. În astfel de situații, creierul declanșează mecanisme de alertă care pregătesc organismul pentru a răspunde cât mai eficient cerințelor și pentru a susține performanța.”, a explicat Claudia Vîja

Cum pot fi gestionate emoțiile

„Gestionarea emoțiilor dinaintea examenelor presupune adoptarea unor obiceiuri care favorizează echilibrul emoțional și susțin performanța. Un program de somn constant este esențial, deoarece un creier odihnit poate reține și procesa informațiile mult mai eficient. În zilele premergătoare examenului, accentul ar trebui să fie pus pe recapitularea cunoștințelor deja acumulate, nu pe asimilarea unui volum mare de informații noi.

De asemenea, pauzele regulate și mișcarea ușoară au un rol important în reducerea tensiunii și menținerea capacității de concentrare. Totodată, elevii ar trebui să evite comparațiile cu colegii, întrucât acestea pot accentua stările de neliniște și lipsa de încredere. Gândurile negative sau scenariile pesimiste pot fi înlocuite cu perspective realiste și constructive, iar imaginarea unui examen desfășurat într-un mod calm și controlat poate contribui la diminuarea emoțiilor și la obținerea unor rezultate mai bune.

Cum își pot sprijini părinții copiii în perioada examenelor

În perioada examenelor, susținerea emoțională oferită de părinți joacă un rol important în menținerea echilibrului psihic al copilului. Accentul ar trebui să fie pus pe implicare și pe munca depusă pe parcursul pregătirii, nu doar pe rezultatele obținute. De asemenea, este esențial ca trăirile elevilor să fie recunoscute și înțelese, iar aceștia să simtă în permanență încrederea și sprijinul celor apropiați.

La fel de important este mesajul transmis de familie: rezultatul unui examen nu reflectă valoarea unei persoane și nu îi stabilește viitorul. Atunci când beneficiază de acceptare și susținere necondiționată, elevii își pot direcționa mai ușor energia către procesul de învățare și atingerea obiectivelor, fără a fi copleșiți de teama de eșec.”, a adăugat psihologul

Recomandări utile pentru gestionarea emoțiilor și menținerea atenției la examen

„În timpul examenului, emoțiile pot deveni copleșitoare, iar creierul poate intra temporar într-o stare de alertă, ceea ce îngreunează accesarea informațiilor deja învățate. Pentru a evita apariția blocajelor, specialiștii recomandă ca, înainte de începerea probei, elevii să își acorde între 30 și 60 de secunde pentru câteva respirații lente și profunde, urmate de citirea cu atenție a cerințelor. Dacă apare panica sau răspunsul la o întrebare nu vine imediat, este mai util să se treacă la următorul exercițiu și să se revină ulterior, după ce nivelul de tensiune se reduce.

Pe parcursul examenului, atenția ar trebui concentrată asupra fiecărei cerințe în parte, nu asupra rezultatului final. Emoțiile nu indică un eșec iminent, ci reprezintă o reacție normală în fața unei evaluări importante.”, a concluzionat sursa Digi24.ro