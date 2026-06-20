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Cum se calculează media de admitere la liceu după Evaluarea Națională 2026. În ce situații contează notele din clasele V-VIII

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Media de admitere 2026. Foto Getty Images
Media de admitere 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026 Când contează media claselor V-VIII Cum se face repartizarea la liceu

Elevii care finalizează clasa a VIII-a și se pregătesc pentru înscrierea la liceu în anul școlar 2026-2027 trebuie să știe că repartizarea computerizată se face exclusiv pe baza rezultatelor obținute la Evaluarea Națională. Potrivit metodologiei Ministerului Educației, nota de admitere este reprezentată de media generală a examenului susținut la finalul gimnaziului, aceasta fiind criteriul principal în funcție de care sunt ocupate locurile disponibile în învățământul liceal.

În contextul admiterii din 2026, rezultatele de la Evaluarea Națională rămân elementul decisiv care stabilește traseul educațional al fiecărui elev și accesul la liceul dorit.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2026

Potrivit Ordinului ministrului Educației nr. 6060/2025 (Anexa 2) care reglementează admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2026-2027, criteriul de repartizare îl reprezintă rezultatul obținut la Evaluarea Națională, calculat ca medie aritmetică a notelor de la probele examenului, cu două zecimale și fără rotunjire.

Media rezultată reprezintă punctajul cu care elevul intră în procesul de repartizare computerizată și stabilește poziția acestuia în ierarhia județeană sau în cea a municipiului București.

Metodologia prevede o excepție pentru absolvenții care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut Evaluarea Națională și la această disciplină. Aceștia pot solicita ca nota de la proba de limbă și literatură maternă să nu fie inclusă în calculul mediei generale. Opțiunea trebuie exprimată printr-o declarație depusă la unitatea de învățământ de proveniență, în perioada stabilită prin calendarul admiterii.

  • Exemplu teoretic de calcul: Dacă un candidat obține nota 8,60 la limba și literatura română și nota 9,40 la matematică, media de admitere va fi:
    (8,60 + 9,40) : 2 = 9,00. În acest caz, elevul va participa la repartizarea computerizată cu media 9,00.

Când contează media claselor V-VIII

Deși media generală din gimnaziu nu mai intră în calculul notei de admitere, aceasta nu a dispărut complet din procedură. Rezultatele obținute în clasele V-VIII sunt utilizate doar în situațiile de egalitate între candidați. Dacă doi sau mai mulți elevi au aceeași medie de admitere și concurează pentru ultimul loc disponibil la o anumită specializare, primul criteriu de departajare este media generală de absolvire a claselor gimnaziale. Astfel, elevul care are o medie mai mare în cei patru ani de studiu va avea prioritate la ocuparea locului respectiv.

Există o notă minimă pentru înscrierea la liceu?

Una dintre cele mai frecvente întrebări ale elevilor și părinților este dacă există un prag minim care trebuie atins pentru înscrierea la liceu. Conform metodologiei în vigoare, răspunsul este nu. Toți absolvenții clasei a VIII-a care participă la Evaluarea Națională sunt incluși în procesul de admitere, indiferent de media obținută. Prin urmare, nu există o notă minimă eliminatorie pentru repartizarea computerizată. Cu toate acestea, rezultatul examenului influențează direct șansele de a obține un loc la specializarea dorită.

  • Nu există o notă minimă eliminatorie pentru repartizarea computerizată la liceu. Potrivit metodologiei, la admitere participă elevii care au susținut Evaluarea Națională, iar repartizarea se realizează în funcție de media obținută la examen

Cum se face repartizarea la liceu

După afișarea rezultatelor finale de la Evaluarea Națională, Ministerul Educației întocmește ierarhia candidaților la nivelul fiecărui județ și al municipiului București.
Ulterior, elevii completează fișele cu opțiunile pentru profilurile și specializările pe care doresc să le urmeze. Repartizarea computerizată se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor. Programul verifică succesiv opțiunile fiecărui candidat și îl repartizează la prima variantă pentru care mai există locuri disponibile.

Din acest motiv, specialiștii în educație recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni, în ordinea reală a preferințelor, pentru a evita situațiile în care elevul rămâne fără loc în prima etapă.

Citește și: Când are loc repartizarea computerizată

Editor : C.S.

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