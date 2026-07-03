Cum se calculează media la Bacalaureat 2026. Condițiile prevăzute de Ministerul Educației

Examenul de Bacalaureat 2026 este cea mai importantă evaluare de la finalul liceului, iar rezultatele obținute pot influența admiterea la facultate. Până la afișarea notelor, candidații trebuie să știe cum se calculează media finală, care sunt condițiile de promovare și în ce situații pot susține din nou una sau mai multe probe.

Odată cu încheierea examenului de Bacalaureat, absolvenții de liceu se pregătesc pentru următorul pas important din parcursul lor: admiterea la facultate sau intrarea pe piața muncii.

Cum se calculează media la Bacalaureat 2026

Media de la examenul de Bacalaureat 2026 este stabilită exclusiv pe baza notelor obținute la probele scrise, conform metodologiei Ministerului Educației. Aceasta reflectă rezultatele înregistrate de candidat la disciplinele de examen și stă la baza promovării Bacalaureatului, dar și a admiterii la facultate, în anumite cazuri.

Calculul se realizează ca medie aritmetică a celor trei note obținute la probele scrise: limba și literatura română, proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie, în funcție de filieră) și proba la alegere a profilului și specializării. Media finală se obține prin însumarea acestor note și împărțirea rezultatului la trei.

De exemplu, un candidat care obține nota 9,00 la limba și literatura română, 8,50 la matematică și 7,50 la proba la alegere va avea media 8,33, calculată după formula: (9,00 + 8,50 + 7,50) ÷ 3.

Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale nu sunt incluse în calculul mediei finale.

Se rotunjește sau nu media la Bacalaureat 2026?

Media obținută la examenul de Bacalaureat 2026 nu se rotunjește. Conform metodologiei în vigoare, aceasta se calculează și se afișează cu două zecimale, fără rotunjire în favoarea candidatului.

Astfel, o medie de 5,99 rămâne 5,99 și nu este transformată în 6,00. În această situație, candidatul este declarat nepromovat, deoarece nu îndeplinește una dintre condițiile esențiale pentru promovarea examenului, respectiv obținerea unei medii finale de cel puțin 6,00.

Condițiile de promovare a examenului de Bacalaureat 2026

Pentru a promova examenul de Bacalaureat 2026, candidații trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, toate condițiile prevăzute de metodologia Ministerului Educației. Nerespectarea uneia dintre acestea conduce la nepromovarea examenului.

Prima condiție este obținerea unei note de cel puțin 5,00 la fiecare dintre probele scrise: limba și literatura română, proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie, în funcție de filieră) și proba la alegere a profilului și specializării.

De asemenea, media finală a celor trei probe scrise trebuie să fie de minimum 6,00. Aceasta se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute și se exprimă cu două zecimale, fără rotunjire.

O altă cerință obligatorie este promovarea probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acestea nu sunt luate în calcul la stabilirea mediei finale, însă trebuie promovate pentru ca examenul să fie considerat încheiat cu succes. Astfel, absolvenții pot obține diploma de Bacalaureat și își pot continua studiile sau parcursul profesional.

Ce se întâmplă dacă nu este promovat examenul de Bacalaureat

Candidații care nu promovează examenul de Bacalaureat nu obțin diploma de Bacalaureat, document necesar pentru înscrierea la facultate și solicitat pentru ocuparea anumitor locuri de muncă.

Nepromovarea examenului nu înseamnă însă pierderea definitivă a șansei de a obține diploma. Absolvenții se pot înscrie la sesiunile următoare organizate de Ministerul Educației, inclusiv la sesiunea de toamnă sau la cele din anii următori. Potrivit reglementărilor în vigoare, candidații se pot prezenta de mai multe ori la examen, fără limită a numărului de încercări. Aceștia pot susține doar probele la care nu au obținut rezultatele necesare promovării.

Editor : M.C.