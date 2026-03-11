Live TV

Cum trebuie să fie un director de școală. Ministerul Educaţiei supune dezbaterii publice profilul profesional al managerului şcolar

Data publicării:
elev la examen mana care scrie pe o foaie
Foto: GettyImages

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat miercuri în consultare publică „Profilul profesional al managerului şcolar”, document care conturează rolul directorului de şcoală ca lider educaţional şi manager al organizaţiei şcolare, fără a fi o fişă a postului. De asemenea, documentul urmăreşte să asigure uniformitatea proceselor de selecţie, recrutare, formare şi evaluare a directorilor.

„Crearea unui profil profesional clar şi coerent al managerului şcolar, împreună cu instrumentele subsecvente de formare/dezvoltare, evaluare şi certificare, răspunde unei nevoi structurale a sistemului educaţional, aceea de a transforma funcţia de conducere dintr-un rol predominant administrativ într-un rol profesionalizat, bazat pe competenţe demonstrabile şi impact măsurabil”, arată Ministerul Educaţiei, în deschiderea documentului intitulat „Profilul profesional al managerului şcolar” şi supus dezbaterii publice, afându-se pe site-ul ministerului.

Într-un comunicat de presă, Ministerul Educaţiei explică faptul că documentul conturează rolul directorului de şcoală ca lider educaţional şi manager al organizaţiei şcolare, responsabil de dezvoltarea unei culturi instituţionale orientate spre învăţare, incluziune, performanţă şi colaborare, potrivit News.ro.

„Profilul propus nu se constituie într-o fişă de post pentru director, ci descrie aşteptările exprimate faţă de managerul şcolar în termeni de competenţe şi, în aceeaşi măsură, reia atribuţiile directorului de şcoală, aşa cum sunt stabilite în Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023. Documentul este şi un referenţial ce are scopul de a asigura uniformitatea proceselor de selecţie, recrutare, formare şi evaluare a directorilor, în concordanţă cu prevederile legale”, se arată în comunicatul de presă.

Oficialii ministerului explică faptul că, din punctul de vedere al arhitecturii, profilul directorului unităţii de învăţământ este structurat pe patru niveluri: axiologic (valori fundamentale), transversal (competenţe transversale), profesional (competenţe generale şi specifice), funcţional (descriptori comportamentali).

„Profilul formulează un set de cinci competenţe majore, care circumscriu rolul şi responsabilităţile managerului şcolar în conducerea şi dezvoltarea unităţii de învăţământ. Aceste competenţe reflectă capacitatea directorului de a exercita leadership educaţional, de a gestiona eficient resursele organizaţionale, de a susţine dezvoltarea profesională a personalului, de a asigura calitatea proceselor educaţionale şi de a consolida relaţia dintre şcoală şi comunitate. Este conturat astfel rolul directorului ca lider educaţional şi manager al organizaţiei şcolare, responsabil de dezvoltarea unei culturi instituţionale orientate spre învăţare, incluziune, performanţă şi colaborare”, se mai arată în comunicatul de presă.

În perioada de consultare publică, Ministerul Educaţiei şi Cercetării invită cadrele didactice, directorii de unităţi de învăţământ, specialiştii în educaţie, precum şi organizaţiile interesate să transmită propuneri şi observaţii privind acest proiect.

Forma finală a documentului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

 

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
1
Băsescu, despre cererea SUA de a trimite militari la baza Kogălniceanu: Trump îşi caută...
Israel launched new airstrikes on Beirut
2
Spania avertizează Israelul că o invazie terestră a Libanului ar fi „o greşeală imensă”
emmanuel macron
3
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
cască pilot
4
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte...
rebelii Houthi din Yemen
5
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Digi Sport
ADIO, SUA! Iran a făcut marele anunț, după 12 zile de război
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie de afaceri
Patru din zece funcții de conducere în România sunt ocupate de femei. Ce le diferențiază de bărbații lideri: „Sunt mai înțelegătoare”
scoala iran x
Momentul în care o rachetă Tomahawk lovește o bază iraniană de lângă școala unde au murit peste 168 de persoane, majoritatea copii
pompieri smurd
Elev de 14 ani, mort după ce i s-a făcut rău la ora de sport. Anchetă în Botoșani pentru ucidere din culpă
2026-03-03-7480
Cine este noul ministru al Educației. Datele din CV-ul lui Mihai Dimian
2026-03-03-7526
Oficial. Mihai Dimian este noul ministru al Educației. A depus jurământul la Cotroceni
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
Cererea SUA de a trimite noi forțe în România a fost adoptată într-o...
nicusor da da noroc cu volodimir zelenski
Nicușor Dan îl primește joi, la Cotroceni, pe Volodimir Zelenski...
george simion vorbeste in parlament
George Simion, despre dislocarea în România a unor capabilităţi...
sorin grindeanu face declaratii la motiunea de cenzura
Sorin Grindeanu: Suveranitatea autentică nu se construiește prin...
Ultimele știri
Grindeanu: PSD va decide duminică dacă votează bugetul și dacă depune amendamente
Sondaj: Ruşii îl percep tot mai mult pe Putin drept un lider slab şi prea îngăduitor în faţa agresivităţii lui Trump
Efectele situației din Orientul Mijlociu şi prețului petrolului pentru economie. Oficial BNR: Reducerea deficitului nu este opţională
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
La un pas de tragedie cu o oră înainte de nuntă: “Mă pregăteam fericită, iar în următoarea clipă aveam un...
Cancan
ULTIMELE clipe din viața lui Octavian Palferenț, pilotul militar care a murit încercând să salveze un câine
Fanatik.ro
Ia în calcul Dan Şucu retragerea de la Rapid?! Soţia patronului, anunţ îngrijorător pentru fani: “Ar fi...
editiadedimineata.ro
Deepfake-uri și încercări de influențare marchează campania electorală din Ungaria
Fanatik.ro
Paradoxul de la Kogălniceanu: americanii aduc avioane pentru războiul din Iran într-o bază modernizată de un...
trump esptein statuie
O statuie uriașă îi înfățișează pe Trump și Epstein ca Jack și Rose în „Titanic”. Ce scrie pe soclu
Playtech
Ce faci dacă ai vacanță în Egipt și vrei să o anulezi. Cum îți poți recupera banii
Digi FM
Daciana Sârbu, despre deschiderea de a-și asuma o relație cu un bărbat mai tânăr după divorț: "Toată viața am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul lui Mirel Rădoi! Ce contract a semnat, de fapt
Pro FM
Benny Blanco, prima reacție după scandalul „picioarelor murdare”. Ce spune artistul despre igiena sa: „Știu...
Film Now
Ce spune Harvey Weinstein despre relația fostei lui soții cu Adrien Brody: "Georgina a suferit teribil din...
Adevarul
Ce va pune capăt războiului SUA împotriva Iranului, potrivit unui înalt oficial iranian
Newsweek
Ministerul Muncii contrazice guvernul: 3.000.000 pensionari iau ajutor la pensie până la 1.000 lei DOCUMENT
Digi FM
Motivul pentru care Șerban Huidu nu a făcut închisoare pentru accidentul cu trei morți din 2011: „Cu asta am...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce râsul este contagios. Explicația din spatele unui gest aparent banal
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Mickey Rourke, evacuat oficial din casa sa din Los Angeles. Actorul a pierdut locuința după o datorie de...
UTV
Theo Rose a publicat imagini rare cu mama ei. Artista spune că Nina Diaconu „a devenit mai frumoasă odată cu...