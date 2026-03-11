Cum trebuie să fie un director de școală. Ministerul Educaţiei supune dezbaterii publice profilul profesional al managerului şcolar

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat miercuri în consultare publică „Profilul profesional al managerului şcolar”, document care conturează rolul directorului de şcoală ca lider educaţional şi manager al organizaţiei şcolare, fără a fi o fişă a postului. De asemenea, documentul urmăreşte să asigure uniformitatea proceselor de selecţie, recrutare, formare şi evaluare a directorilor.

„Crearea unui profil profesional clar şi coerent al managerului şcolar, împreună cu instrumentele subsecvente de formare/dezvoltare, evaluare şi certificare, răspunde unei nevoi structurale a sistemului educaţional, aceea de a transforma funcţia de conducere dintr-un rol predominant administrativ într-un rol profesionalizat, bazat pe competenţe demonstrabile şi impact măsurabil”, arată Ministerul Educaţiei, în deschiderea documentului intitulat „Profilul profesional al managerului şcolar” şi supus dezbaterii publice, afându-se pe site-ul ministerului.

Într-un comunicat de presă, Ministerul Educaţiei explică faptul că documentul conturează rolul directorului de şcoală ca lider educaţional şi manager al organizaţiei şcolare, responsabil de dezvoltarea unei culturi instituţionale orientate spre învăţare, incluziune, performanţă şi colaborare, potrivit News.ro.

„Profilul propus nu se constituie într-o fişă de post pentru director, ci descrie aşteptările exprimate faţă de managerul şcolar în termeni de competenţe şi, în aceeaşi măsură, reia atribuţiile directorului de şcoală, aşa cum sunt stabilite în Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023. Documentul este şi un referenţial ce are scopul de a asigura uniformitatea proceselor de selecţie, recrutare, formare şi evaluare a directorilor, în concordanţă cu prevederile legale”, se arată în comunicatul de presă.

Oficialii ministerului explică faptul că, din punctul de vedere al arhitecturii, profilul directorului unităţii de învăţământ este structurat pe patru niveluri: axiologic (valori fundamentale), transversal (competenţe transversale), profesional (competenţe generale şi specifice), funcţional (descriptori comportamentali).

„Profilul formulează un set de cinci competenţe majore, care circumscriu rolul şi responsabilităţile managerului şcolar în conducerea şi dezvoltarea unităţii de învăţământ. Aceste competenţe reflectă capacitatea directorului de a exercita leadership educaţional, de a gestiona eficient resursele organizaţionale, de a susţine dezvoltarea profesională a personalului, de a asigura calitatea proceselor educaţionale şi de a consolida relaţia dintre şcoală şi comunitate. Este conturat astfel rolul directorului ca lider educaţional şi manager al organizaţiei şcolare, responsabil de dezvoltarea unei culturi instituţionale orientate spre învăţare, incluziune, performanţă şi colaborare”, se mai arată în comunicatul de presă.

În perioada de consultare publică, Ministerul Educaţiei şi Cercetării invită cadrele didactice, directorii de unităţi de învăţământ, specialiştii în educaţie, precum şi organizaţiile interesate să transmită propuneri şi observaţii privind acest proiect.

Forma finală a documentului va fi aprobată în urma analizei feedbackului primit pe adresa de e-mail dedicată consultării publice pentru acest proiect şi după şedinţa Comisiei de Dialog Social (CDS) de la nivelul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Editor : M.B.