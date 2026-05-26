Cum va arăta Bacalaureatul din 2030: două probe la limbi străine, două specifice profilului, religia intră la opționale

Foto: Shutterstock

Ministerul Educaţiei a pus în consultare proiectul de ordin care stabileşte structura probelor şi disciplinele pentru Bacalaureatul din 2030, care va fi susţinut de prima generaţie de absolvenţi care va învăţa după noile planuri-cadru şi programe şcolare. Astfel, printre probele de evaluare a competenţelor se regăsesc două la limbi străine şi tot două probe scrise specifice specializării vor avea de susţinut candidaţii. Totodată, Religia apare printre disciplinele dintre care absolvenţii de Ştiinţe Sociale şi Filologie pot susţine una dintre probe.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că a lansat în proces de transparenţă decizională proiectul de Ordin privind aprobarea probelor şi disciplinelor examenului naţional de Bacalaureat - 2030, precum şi a anexei aferente proiectului de ordin.

Conform sursei citate, proiectul stabileşte structura probelor şi disciplinele asociate examenului naţional de bacalaureat pentru prima generaţie de absolvenţi care va finaliza studiile liceale în baza noilor planuri-cadru şi programe şcolare aprobate începând cu anul şcolar 2026-2027, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023.

„Prin proiectul propus se urmăreşte asigurarea unui cadru predictibil şi coerent pentru organizarea examenului naţional de bacalaureat, în corelaţie cu noua arhitectură curriculară a învăţământului liceal şi cu competenţele formate prin parcursul liceal”, arată reprezentanţii ministerului, potrivit News.ro.

În ceea ce priveşte probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, toate filierele, profilurile şi specializările/ calificările profesionale vor susţine proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, precum şi două probe de evaluare a competenţelor lingvistice la două limbi moderne studiate şi proba de evaluare a competenţelor digitale. În plus, pentru candidaţii din învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, se susţine proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă.

Cât priveşte probele scrise, toate filierele, profilurile şi specializările/calificările profesionale, cu excepţia elevilor de la profilul umanist, specializarea filologie, şi a elevilor care au studiat Limba şi literatura română pentru şcoli şi secţii cu predare în limba maternă vor susţine proba la Limba şi literatura română A1. Candidaţii de la filologie vor susţine proba la Limba şi literatura română A2, iar cei din şcoli şi secţii cu predare în limba maternă, toate filierele, profilurile şi specializările (programă specială) vor susţine proba la Limba şi literatura română A3, după o programă specială.

De asemenea, va exista proba scrisă la Limba şi literatura maternă, care va fi obligatorie, pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, şi opţională, pentru elevii care au studiat limba maternă a unei minorităţi naţionale în unităţi de învăţământ cu predare în altă limbă decât cea maternă.

Ulterior, candidaţii vor avea de susţinut două probe scrise E, obligatorii, specifice profilului sau specializării.

La filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică-Informatică, prima probă va fi la Matematică, iar a doua la alegere dintre: Informatică, Fizică, Chimie, Biologie.

La specializarea Ştiinţe ale naturii, prima probă va fi la alegere dintre: Fizică, Chimie, Biologie, iar a doua - la alegere dintre: Fizică, Chimie, Biologie, Matematică, Informatică.

La specializarea Ştiinţe sociale, prima probă va fi la Istorie, iar a doua la alegere dintre: Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie şi educaţie antreprenorială, Filosofie, Religie.

La specializarea Filologie, prima probă va fi la alegere dintre: Limba modernă 1, Limba modernă 2, iar a doua - la alegere dintre: Istorie, Geografie, Logică, Psihologie, Sociologie, Economie şi educaţie antreprenorială, Filosofie, Religie.

Pentru celelalte filiere, detalii privind probele pot fi găsite aici.

