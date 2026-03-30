Cum văd elevii români viitorul lor profesional și ce îi sperie cel mai tare în alegerea carierei (Salvaţi Copiii)

Mai puţin de jumătate (49,3%) dintre elevii care vor susţine anul viitor examene - fie Evaluarea Naţională, fie Bacalaureatul - sunt optimişti în privinţa viitoarei cariere, arată datele unei anchete Salvaţi Copiii România. Pentru cei mai mulţi dintre elevii intervievaţi, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor (39,5% versus 22,3%), iar teama de eşec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educaţional/profesional.

„Sunt în clasa a XI-a şi mi se pare greu să aleg ce vreau să fac mai departe, toţi îmi spun că piaţa muncii se schimbă tot timpul. Nu ştiu exact ce meserii vor fi căutate sau ce mi s-ar potrivi pe termen lung. Simt că pot să fac foarte multe dar nu ştiu încă ce mi se potriveşte cel mai bine. Mi-ar plăcea ca şcoala să ne ofere mai multă orientare în carieră, să înţelegem mai bine opţiunile şi cum să luăm o decizie potrivită pentru viitor”, afirmă Radu, un elev de 17 ani din București, potrivit Salvați Copiii.

Studiul organizației arată că părinţii sunt identificaţi ca primi actori care îi ajută pe copii să-şi descopere înclinaţiile şi capacităţile (73,8% pe primele două niveluri de încredere), urmaţi de resursele şi aplicaţiile digitale (creditate cu încredere de aproape jumătate dintre participanţi - 49,3%), care, la rândul lor, surclasează încrederea acordată profesorilor de la disciplinele favorite (39,2), profesorii diriginţi (32,1%) şi consilierii şcolari (23,5%).

Îmbucurător este că peste 30% (30,8%) creditează cu nivel ridicat de încredere voluntariatul.

„În ceea ce priveşte investiţiile pe care le-ar face dacă ar câştiga o sumă mare de bani, elevii pun pe primul loc cheltuielile «durabile» (casă/maşină) - 28,4%, urmate de afaceri (21,9%) şi abia apoi de investiţii în propria pregătire (15,4%). În schimb, mai mulţi elevi ar cheltui banii mai degrabă pe îmbrăcăminte (362) decât pe călătorii (331), aşa cum mai mulţi prioritizează jocurile de noroc (50 - 4,1% din eşantion) în comparaţie cu cărţile (42 - 3,48% din total)”, se arată într-un comunicat Salvați Copiii.

Potrivit aceleiaşi surse, în privința utilităţii consilierii şi orientării în carieră, aproape o treime declară că sunt dispuşi să aloce lunar trei ore sau mai mult unor astfel de activităţi.

Totodată, peste jumătate dintre toţi elevii consultaţi (56,3%) se declară mulţumiţi sau foarte mulţumiţi de modul în care şcoala îi formează în domeniul pregătirii pentru carieră. Procentul este mai redus în cazul liceenilor (50%) în comparaţie cu elevii de gimnaziu (60,5%).

Potrivit organizaţiei, au fost intervievaţi elevi de clasele a VII-a şi a XI-a, din Bucureşti şi din judeţele Cluj, Iaşi şi Mureş, în perioada 5 – 17 martie 2026.

„Salvaţi Copiii” informează că platforma www.whatsnext.com.ro este parte a proiectului-pilot de orientare vocaţională şi consiliere în carieră „What's next?”, o platformă interactivă de orientare vocaţională, unde elevii, părinţii şi profesioniştii din educaţie pot învăţa mai multe despre valorificarea aptitudinilor şi intereselor în alegerile educaţionale şi de carieră. Accesul pe platformă se realizează prin crearea unui cont de utilizator. În cazul elevilor, contul este activat doar după confirmarea acordului părinţilor, asigurând un mediu sigur şi responsabil pentru toţi utilizatorii.

Scopul proiectului este acela de a contribui la asigurarea accesului elevilor din municipiul Bucureşti şi judeţele Cluj, Iaşi şi Mureş la un proces de consiliere şi orientare în carieră de calitate, prin formarea specialiştilor şi dezvoltarea de mijloace moderne de informare pentru elevi / părinţi / specialişti care să asigure elevilor un parcurs academic şi profesional adaptat potenţialului fiecăruia, arată organizaţia.

„Copiii se simt de multe ori debusolaţi şi sub presiunea de a alege deja un drum profesional, la final de gimnaziu şi liceu, fără însă să ştie cum să se valorizeze şi să investească activ în formarea intelectuală şi socială. Ei au nevoie de informaţii şi de îndrumare, pentru a putea alege o carieră care le pune în valoare tocmai potenţialul şi curiozitatea”, declară preşedintele executiv al „Salvaţi Copiii” România Gabriela Alexandrescu.

Aura Stănculescu, director al Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, adaugă că proiectul dezvoltat de Salvaţi Copiii în parteneriat cu CMBRAE cu spijinul unei bănci reprezintă un exemplu de colaborare pentru sprijinirea elevilor în luarea deciziilor privind viitorul lor.

„Iniţiativa îşi propune să împuternicească elevii, oferindu-le claritate, încredere şi instrumente concrete privind orientarea şi consilierea în carieră, într-o lume în continuă schimbare. Prin activităţi interactive, consiliere vocaţională şi acces la resurse relevante, elevii beneficiază de o mai bună cunoaştere şi înţelegere a propriilor abilităţi, interese şi valori. Astfel, ei devin mai pregătiţi să îşi proiecteze un parcurs educaţional adaptat nevoilor lor reale, reducând riscul de abandon şcolar sau de alegeri nepotrivite. În acelaşi timp, proiectul contribuie la dezvoltarea competenţelor de viaţă, precum autonomie, gândire critică şi adaptabilitate. Rezultatele proiectului se reflectă în creşterea nivelului de încredere al elevilor în propriul viitor, în decizii educaţionale mai bine fundamentate şi în dezvoltarea unei generaţii mai pregătite pentru provocările societăţii moderne. WHAT’s NEXT nu este doar un proiect, mai degrabă un pas concret spre un viitor în care fiecare elev îşi descoperă şi îşi valorifică potenţialul”, mai spune sursa citată.

Potrivit surselor citate, peste 1000 de elevi din Bucureşti, din clasele a VII-a şi a XI-a, au participat la sesiunile de orientare în carieră, feedback-ul lor fiind „mai mult decât încurajator”. În urma participării la program, proporţia elevilor optimişti în privinţa carierei a crescut la 54,3% (de la 45%), iar notorietatea Orientării şi Consilierii în Carieră a crescut de la 67,5% la 88,7% la nivelul tuturor elevilor, cu cel mai mare progres în clasa a VII-a.

Rezultate aşteptate ale proiectului Whats Next 2.0:

2700 de elevi din clasele a VII-a şi a XI-a vor participa la sesiunile de orientare în carieră;

1200 de părinţi / reprezentanţi ai copiilor vor participa la minim 2 întâlniri cu diriginţii/consilierii şcolari;

144 de specialişti (directori de unităţi şcolare, diriginţi şi consilieri şcolari) vor fi formaţi;

54 de unităţi şcolare vor participa la proiect.

Consilierea şi orientarea în carieră sunt procese esenţiale care ajută copiii şi adolescenţii să îşi dezvolte abilităţile şi să îşi descopere interesele, pregătindu-i astfel pentru viitoarele decizii profesionale. Acestea implică ghidarea copiilor în dezvoltarea personală, explorarea diverselor opţiuni de carieră şi sprijinirea lor în dezvoltarea unui plan de carieră personalizat.

Consilierea şi orientarea în carieră ca activitate în unităţile de învăţământ prin profesorii consilieri şcolari sunt reglementate de legislaţia în vigoare în OME 5701/31.07.2024 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene / al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională.

Totodată, România prezintă un curriculum naţional pentru Dezvoltare personală la nivel primar - clasa pregătitoare (5-6 ani), clasa I şi clasa a II-a, Consiliere şi dezvoltare personală pentru clasele V-VIII şi Consiliere şi orientare pentru învăţământul profesional şi tehnic.

Programele de consiliere şi dezvoltare personală, reglementate prin lege (OM nr. 3418/2013, OM nr. 3393/28.02.2017, OM nr. 4437/2014) conţin elemente semnificative şi utile in vederea managementului carierei. Acestea au generat o serie de resurse utile, cum ar fi: manuale, caiete de lucru, softuri educaţionale, broşuri etc. aplicate de învăţători şi diriginţi, dar de cele mai multe ori nu sunt tratate cu maximă importanţă.

De asemenea, reţeaua de consiliere şcolară de la CMBRAE beneficiază de un ToolKit de carieră creat de specialişti români în psihologie şi educaţie (www.amn.ro/ assess- manage- navigate), după un model olandez, care îi ajută să-şi exploreze potenţialul (aptitudinile, calităţile, interesele etc.). Acest instrument nu este aplicat unitar la nivel naţional, mai notează organizaţia Salvaţi Copiii România.

