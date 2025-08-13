Cum vor arăta noile programe școlare pentru liceu: Daniel David anunță peste 1.500 de specialiști implicați

Peste 1.500 de specialiști participă la elaborarea noilor programe școlare pentru liceu, a anunțat ministrul Educației, Daniel David. Reforma curriculumului vizează conținuturi mai puțin încărcate și relevante, inspirate din modele europene, cu accent pe aplicarea competențelor în viața reală.

Daniel David a semnat Nota pentru aprobarea grupurilor de lucru care vor elabora noile programe ale disciplinelor din planul-cadru pentru învățământul liceal, pornindu-se de la selecția realizată prin apel public în anul 2021, la care au fost avute în vedere următoarele criterii: pregătire profesională, experiență în domeniul proiectării curriculare, experiență în domeniul analizei și proiectării curriculare, realizarea unui proiect inovativ de programă școlară și activitate efectivă la catedră, relatează News.ro.

Potrivit unui mesaj al ministrului, grupurile de lucru au fost actualizate cu propunerile venite din partea Academiei Române și din mediul universitar/academic, membri ai grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial și a planurilor-cadru pentru învățământul liceal, propunerile venite din partea partenerilor (organizații științifice și profesionale) cu care Ministerul Educației și Cercetării are protocoale de colaborare, precum și completări punctuale acolo unde responsabilii/coordonatorii au identificat nevoi specifice pentru o anumită disciplină.

În funcție de necesități și de dinamica internă, componența va putea fi actualizată în cursul activităților.

Modalitatea de lucru va include următoarele linii directoare (aceste linii directoare vor fi implementate și de specialiștii care vor elabora programe pentru disciplinele opționale): programele trebuie să fie mai puțin încărcate și relevante, fiecare grup de lucru raportându-se la cel puțin trei modele europene; programele trebuie să aibă o legătură logică explicită cu nivelul anterior (gimnaziu) și cu cel universitar.

„Un procent de 25% din timpul dedicat unei discipline trebuie să implice activități de: consolidare-fixare (inclusiv pentru performanță), remediale, utilizare a competențelor dobândite la viața cotidiană”, se arată în mesajul ministrului.

„După elaborarea planurilor-cadru, stabilirea unui conținut adecvat și relevant este un factor decisiv pentru însemnătatea studiilor liceale, inclusiv în prevenția analfabetismului funcțional. Noile linii directoare, derivate din Raportul QX, vor contribui la relevanța acestui demers. Ulterior, ne vom focaliza pe metode eficiente de predare a acestor conținuturi și pe elaborarea de manuale atractive. Așteptarea este ca, în 4-5 ani, să începem să vedem efecte în creșterea relevanței sociale a studiilor liceale și în reducerea analfabetismului funcțional”, a transmis Daniel David.

Editor : Ș.A.