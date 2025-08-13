Live TV

Cum vor arăta noile programe școlare pentru liceu: Daniel David anunță peste 1.500 de specialiști implicați

Data publicării:
Daniel David, ministrul educației și cercetării. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Peste 1.500 de specialiști participă la elaborarea noilor programe școlare pentru liceu, a anunțat ministrul Educației, Daniel David. Reforma curriculumului vizează conținuturi mai puțin încărcate și relevante, inspirate din modele europene, cu accent pe aplicarea competențelor în viața reală.

Daniel David a semnat Nota pentru aprobarea grupurilor de lucru care vor elabora noile programe ale disciplinelor din planul-cadru pentru învățământul liceal, pornindu-se de la selecția realizată prin apel public în anul 2021, la care au fost avute în vedere următoarele criterii: pregătire profesională, experiență în domeniul proiectării curriculare, experiență în domeniul analizei și proiectării curriculare, realizarea unui proiect inovativ de programă școlară și activitate efectivă la catedră, relatează News.ro.

Potrivit unui mesaj al ministrului, grupurile de lucru au fost actualizate cu propunerile venite din partea Academiei Române și din mediul universitar/academic, membri ai grupurilor de lucru pentru elaborarea programelor școlare pentru învățământul gimnazial și a planurilor-cadru pentru învățământul liceal, propunerile venite din partea partenerilor (organizații științifice și profesionale) cu care Ministerul Educației și Cercetării are protocoale de colaborare, precum și completări punctuale acolo unde responsabilii/coordonatorii au identificat nevoi specifice pentru o anumită disciplină.

În funcție de necesități și de dinamica internă, componența va putea fi actualizată în cursul activităților.

Modalitatea de lucru va include următoarele linii directoare (aceste linii directoare vor fi implementate și de specialiștii care vor elabora programe pentru disciplinele opționale): programele trebuie să fie mai puțin încărcate și relevante, fiecare grup de lucru raportându-se la cel puțin trei modele europene; programele trebuie să aibă o legătură logică explicită cu nivelul anterior (gimnaziu) și cu cel universitar.

„Un procent de 25% din timpul dedicat unei discipline trebuie să implice activități de: consolidare-fixare (inclusiv pentru performanță), remediale, utilizare a competențelor dobândite la viața cotidiană”, se arată în mesajul ministrului.

„După elaborarea planurilor-cadru, stabilirea unui conținut adecvat și relevant este un factor decisiv pentru însemnătatea studiilor liceale, inclusiv în prevenția analfabetismului funcțional. Noile linii directoare, derivate din Raportul QX, vor contribui la relevanța acestui demers. Ulterior, ne vom focaliza pe metode eficiente de predare a acestor conținuturi și pe elaborarea de manuale atractive. Așteptarea este ca, în 4-5 ani, să începem să vedem efecte în creșterea relevanței sociale a studiilor liceale și în reducerea analfabetismului funcțional”, a transmis Daniel David.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jandarmi bun
1
De ce sunt jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. Explicația oficială a...
Vladimir Soloviov
2
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
copii care alearga pe langa fantani
3
Vremea în următoarele două săptămâni, pe regiuni. Meteorologii anunță un val de răcire...
masina in soare
4
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a...
soldați polonezi și polițiști germani fac verificări la granița dintre Germania și Polonia
5
„Este ca în timpul Războiului Rece”. De ce au fost trimiși soldații și reintroduse...
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Digi Sport
O avere! Cât costă, de fapt, inelul de logodnă pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
DECLARATII ROGOBETE FOCAR_00000
Alexandru Rogobete îl apără pe managerul Spitalului Floreasca...
george simion
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George...
umbrela si soare
Alertă de caniculă în jumătate de țară: a fost emis cod galben...
profimedia-1001955060
Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare...
Ultimele știri
Subiecte BAC, sesiunea de toamnă 2025: Elevii susțin astăzi proba la alegere a profilului și specializării
Avertisment DNSC: Un grup asociat Coreei de Nord distribuie malware care fură informații și poate instala programe periculoase
Alertă în România: polițiștii au extins căutarea deținutului evadat din Dâmboviţa. El fusese condamnat pentru act sexual cu un minor
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Studenți
Ministrul Educaţiei: Universităţile trebuie să-şi păstreze libertatea de a oferi burse din venituri proprii
Students working in class
Noi reglementări referitoare la acordarea burselor pentru studenți. A fost publicat ordinul de ministru
daniel david la o sedinta
Ministrul Educației, mesaj către protestatari: Măsurile luate sunt necesare, nu dorite. Nu mai sunt bani pentru salarii şi burse
Calendar Definitivat 2025. Profesorii vor susține prima probă scrisă cu două săptămâni mai devreme decât anul trecut . Foto Shutterstock
De ce au ieșit profesorii în stradă: creșterea normei didactice și comasarea școlilor, principalele nemulțumiri
daniel david la o sedinta
Sindicatele cer demisia lui Daniel David: „A avut un rol foarte activ în bulversarea fără precedent a sistemului de învăţământ”
Partenerii noștri
Pe Roz
Romina Gingașu și-a sărbătorit ziua de naștere în patria luxului. Meniu de 5 stele, artificii, rochie de...
Cancan
Cum arăta Ilie Bolojan în tinerețe? 'Avea păr mult și creț'
Fanatik.ro
Sute de polițiști, pensionați nelegal în ultimii cinci ani. Tot Casa de Pensii a MAI îi dă acum în judecată...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Alaska, cumpărată de americani cu 7 milioane de dolari de la ruși. Adevăratul motiv pentru care vineri se va...
Adevărul
Transapuseana, noua atracție a șoselelor montane din România. Ce o face mai specială decât Transalpina și...
Playtech
A vrut să pară cool, dar românii l-au taxat imediat! Gafa făcută de Nicuşor Dan de față cu partenera sa...
Digi FM
În ce relații au rămas Daciana Sârbu și Victor Ponta după divorț. Fosta soție a politicianului nu s-a ferit...
Digi Sport
"Banii nu pot cumpăra fericirea". Antrenoarea din România și-a îndeplinit un vis pe un stadion celebru din...
Pro FM
Maluma și-a întrerupt concertul pentru a-i atrage atenția unei mame din public: „E responsabilitatea ta”...
Film Now
Cum a început prietenia dintre Sandra Bullock și Jennifer Aniston: „Hollywood ne-a divizat, nimănui nu-i...
Adevarul
Automobilul german care făcea furori în România comunistă. „Are o sobă în spate ca să-ți țină mâinile calde...
Newsweek
Când nu vor mai plăti CASS pensionarii cu pensie peste 3.000 lei? Guvernul a anunțat data
Digi FM
Adda, gest lăudabil și schimbare de look în același timp. Și-a tăiat părul și l-a donat femeilor bolnave de...
Digi World
Ce este miastenia gravis, boala de care suferă fosta campioană de tenis Monica Seles. Cum se manifestă...
Digi Animal World
Ea este cea mai bătrână alpaca din lume. Secretele longevității sale, dezvăluire de proprietarii ei
Film Now
Orlando Bloom, de nerecunoscut în „The Cut”. Dieta extremă ținută de actor: „Nu e ceva de încercat acasă”
UTV
Jason Momoa, la un pas de moarte în ocean. „Am renunțat. În mintea mea, murisem deja”. Experiența care i-a...