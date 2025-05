Cum vor da bacalaureatul elevii care intră în 2025 în clasa a IX-a. Precizările ministrului Educației

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a anunţat, miercuri, că nu vor exista schimbări în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat pe care îl vor susţine elevii care intră anul acesta în clasa a noua. David mai spune că eventuale modificări în structura acestei evaluări de final de liceu se vor implementa „dacă va dori şi sistemul”, după introducerea noilor planuri-cadru pentru învăţământul liceal, scrie News.ro.

Întrebat, miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă vizează schimbarea modalităţii de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat pentru elevii care intră la liceu anul acesta, ministrul Educaţiei a reacţionat: „Răspunsul direct: nu”.

El a precizat că nu este de acord cu schimbări „de pe un an pe altul”.

„Nu sunt de acord cu schimbări de pe un an pe altul în examenele complicate, dificile. Ele trebuie anticipate. Examenul de bacalaureat la un moment dat va trebui să fie conectat cu reforma planurilor-cadru la nivelul învăţământului liceal, de aceea eu cred că în această fază, aşa cum apare în lege examenul de bacalaureat este ok şi cum se derulează în acest moment este ok. După ce vom face reforma planurilor-cadru vedem atunci ce se va întâmpla şi ce va dori şi sistemul, pentru că, până la urmă, nu trebuie să vină un ministru care să schimbe mereu examenele şi metodologia. Anul viitor, nu”, a argumentat Daniel David.

