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Cum vor fi acordate bursele de merit în anul școlar 2026-2027. Guvernul a aprobat și condițiile pentru bursele sociale și tehnologice

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Burse pentru elevi, an școlar 2025. Foto Getty Images
Burse pentru elevi. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Getty Images
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Guvernul a aprobat noile reguli pentru bursele elevilor în anul școlar 2026-2027, stabilind atât cuantumul acestora, cât și perioadele în care vor fi plătite. Bursele sociale vor fi acordate pe tot parcursul anului, inclusiv în vacanțe, în timp ce bursele de merit și cele tehnologice vor fi plătite în principal pe durata cursurilor.

Guvernul a aprobat în ședința de vineri modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 732/2025 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor şi a cuantumului acestora și a stabilit că bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor, potrivit News.ro.

„Bursele sociale pentru elevi vor fi acordate în continuare pe întreaga durată a anului, inclusiv în perioada vacanţelor, iar bursele de merit şi cele tehnologice se acordă în perioada cursurilor şcolare şi în anumite perioade destinate pregătirii şi susţinerii examenelor naţionale, aşa cum se plătesc şi în prezent. Cuantumurile şi condiţiile de acordare a burselor sunt prevăzute în metodologia-cadru de acordare a burselor, aprobată de Guvern, prin hotărâre”, anunţă Executivul.

Astfel, în anul şcolar 2026-2027, elevii înscrişi la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul preuniversitar de stat obligatoriu pot beneficia de următoarele burse:

  • bursa de merit, în cuantum de 450 lei/lună, destinată elevilor din învăţământul gimnazial, liceal şi profesional, inclusiv dual;
  • bursa socială, în cuantum de 300 lei/lună, destinată elevilor din învăţământul primar, gimnazial, liceal şi profesional, inclusiv dual;
  • bursa tehnologică, în cuantum de 300 lei/lună, destinată elevilor din învăţământul profesional, inclusiv dual;
  • bursa pentru mame minore, în cuantum de 700 lei/lună, destinată elevelor reintegrate într-o unitate de învăţământ, după naştere. Elevele care beneficiază de bursa pentru mame minore pot primi acest sprijin şi după împlinirea vârstei de 18 ani, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

Potrivit Guvernului, menţinerea şi clarificarea sistemului de burse vizează atât recompensarea performanţei şcolare, cât şi sprijinirea elevilor din medii dezavantajate, în vederea participării la educaţie şi prevenirii abandonului şcolar. Totodată, bursa tehnologică are rolul de a stimula participarea la învăţământul profesional şi dual şi de a susţine formarea competenţelor necesare integrării viitoare pe piaţa muncii.

Pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, se acordă următoarele tipuri de burse:

  • burse sociale, pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, dacă sunt şcolarizaţi fără taxe;
  • burse tehnologice, pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă de zi din învăţământul profesional, inclusiv dual, în condiţiile stabilite prin metodologia-cadru.

De asemenea, beneficiază de sprijin şi elevii înscrişi în unităţile de învăţământ preuniversitar aflate în structura şi/sau în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat, în condiţiile finanţării prevăzute de lege.

„Potrivit metodologiei-cadru, elevii pot beneficia şi de alte tipuri de burse acordate în baza unor contracte încheiate cu operatori economici sau cu alte persoane juridice ori fizice, precum şi de burse acordate de autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene. Aceste forme de sprijin pot fi cumulate cu bursele finanţate de la bugetul de stat, în condiţiile legii. Măsurile urmăresc susţinerea performanţei şcolare, sprijinirea elevilor aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile, prevenirea abandonului şcolar şi stimularea participării elevilor la învăţământul profesional şi dual”, subliniază Executivul.

Editor : M.I.

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