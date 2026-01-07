Live TV

Cursuri suspendate joi și vineri, în școli din Hunedoara, Mehedinți și Sălaj: câte unități de învățământ rămân închise și de ce

Data publicării:
clasa intr-o scoala la tara
Foto: Captură Digi24

Cursurile şcolare vor fi suspendate, joi şi vineri, în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj, din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile, anunţă Ministerul Educaţiei.

„Potrivit datelor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, care au generat întreruperi ale furnizării cu energie electrică/ale agentului termic/drumuri impracticabile, în zilele de 8 şi 9 ianuarie 2026 cursurile cu prezenţă fizică vor fi suspendate în şase unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi şi Sălaj”, a transmis, miercuri seară, Ministerul Educaţiei.

Este vorba despre Şcoala Primară General Berthelot şi Şcoala Gimnazială Răchitova din judeţul Hunedoara, de Şcoala Gimnazială Balta din judeţul Mehedinţi şi de Şcoala Gimnazială Nr. 1 Marca, Şcoala Primară Glod şi Liceul Tehnologic „Mihai Viteazu” din Zalău, judeţul Sălaj.

Ministerul a precizat că informaţiile sunt cele primite până la ora 16:00 şi vor fi actualizate în funcţie de evoluţia situaţiei şi de deciziile luate la nivel judeţean.

De asemenea, Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ aflate în situaţia de a suspenda activitatea didactică vor stabili măsuri privind recuperarea orelor de curs.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
2
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
3
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
4
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Calendar Definitivat 2025. Profesorii vor susține prima probă scrisă cu două săptămâni mai devreme decât anul trecut . Foto Shutterstock
Ministerul Educației: „Nu au fost desființate 30.000 de posturi în școli. Sunt contracte la plata cu ora, doar pe durata cursurilor”
A stack of old books and flying book pages against the background of the shelves in the library
Ministerul Educaţiei a publicat variantele revizuite de programe pentru Limba şi literatura română, clasa a IX-a
Marilen pirtea
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi reflecta”
2025-06-20-1
Noii miniştri ai Apărării şi Economiei au depus jurământul la Palatul Cotroceni. Ce se întâmplă cu Ministerul Educației
Marilen pirtea
Cine îi va lua locul lui Daniel David la Ministerul Educației, după demisie (surse)
Recomandările redacţiei
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi...
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui...
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului...
Ultimele știri
Doi giganți tehnologici din Germania și-au unit forțele pentru dezvoltarea armelor laser. Marina germană, în curând, primul beneficiar
Sanitas după moartea tânărului de 25 de ani din Buzău: Să nu aruncăm vinovăţia asupra medicilor, fără concluzii medicale şi legale
Criză în economia Germaniei: numărul şomerilor a atins, în 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii 12 ani. Ce spun autoritățile locale
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
S-a aflat motivul pentru care stomatologul de 35 de ani din Călărași și-a luat viața. Ce s-a întâmplat cu el...
Fanatik.ro
Dosarul lui George Simion, repartizat chiar surorii sale, la Curtea de Apel București. Retrageri în lanț ale...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cât de bun este, de fapt, Daniel Paraschiv, atacantul transferat de Rapid. Ce rating are în EA SPORTS FC 26...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
Ce înseamnă SMS: puţini mai ştiu de la ce vine prescurtarea
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...