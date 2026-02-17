Live TV

Cursurile cu prezență fizică, suspendate în tot județul Giurgiu miercuri, din cauza vremii nefavorabile

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto. Shutterstock

Cursurile cu prezență fizică de la toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu au fost suspendate pentru ziua de miercuri, 18 februarie, urmând să se desfășoare online, prin decizie a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, din cauza codului portocaliu de vreme severă care anunță ninsoare abundentă și vânt puternic, relatează Agerpres.

„În cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu, care a avut loc astăzi, a fost adoptată hotărârea de suspendare a cursurilor cu prezență fizică în toate unitățile de învățământ din județul Giurgiu, acestea urmând să se desfășoare în sistem online, în data de 18 februarie, din cauza vremii nefavorabile de vânt ploi și de ninsoare abundentă care poate ajunge la un strat de zăpadă de o jumătate de metru”, se arată într-un comunicat de presă, emis marți, de ISU Giurgiu.

În prezent în județul Giurgiu plouă și bate vântul, iar temperaturile atmosferice au scăzut până la 2 grade Celsius.

Menționăm faptul că meteorologii au emis pentru județul Giurgiu un cod portocaliu de ninsoare abundentă, strat consistent de zăpadă, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic, valabil în perioada 17 februarie, ora 20:00 - 18 februarie, ora 12:00.

În acest interval, va ninge abundent și se va depune un strat de zăpadă de 20-50 centimetri.

Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 60-85 de kilometri la oră determinând viscolirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 50 de metri.

