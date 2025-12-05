Live TV

Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și ce interdicții apar

Data publicării:
copii in drum spre scoala, excursie elevi
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Limite stricte pentru timpul alocat temelor Fără teme în vacanțe pentru cei mici

Ministrul Educației, Daniel David, a semnat vineri ordinul care reglementează oficial temele pentru acasă, introducând limite clare de timp, noi tipuri de sarcini și interdicții menite să reducă supraîncărcarea elevilor. Documentul stabilește maximum o oră de teme pentru elevii din ciclul primar și cel mult două ore pentru celelalte niveluri, interzice folosirea temelor ca pedeapsă și elimină temele în vacanțe pentru cei mici.

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat vineri ordinul care introduce un nou cadru privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar, stabilind pentru prima dată limite clare de timp, tipuri de sarcini și interdicții explicite. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit Ministerului Educaţiei, temele pentru acasă vor fi stabilite diferenţiat, în funcție de nivelul și nevoile elevilor. Astfel:

  • Temele obligatorii vor avea „un nivel mediu de dificultate” și vor fi concepute pentru a putea fi realizate de toți elevii clasei.
  • Temele suplimentare vor fi facultative, cu caracter general sau individual-diferenţiat, putând fi folosite fie pentru recuperare, fie pentru pregătire pentru performanţă.
  • La nivelul educaţiei timpurii și la clasa pregătitoare, temele pentru acasă sunt interzise.

Limite stricte pentru timpul alocat temelor

Ordinul stabilește pentru prima dată un timp maxim pe care elevii îl pot petrece zilnic pentru temele obligatorii:

  • Maximum 1 oră pentru învăţământul primar.
  • Maximum 2 ore pentru toate celelalte niveluri din învăţământul preuniversitar.

O altă măsură prevede că, pentru o disciplină, o temă care implică realizarea unei lucrări mai ample sau de sinteză poate fi dată cel mult o dată pe interval de învăţare (modul), pentru a evita supraîncărcarea elevilor.

Fără teme în vacanțe pentru cei mici

În perioada vacanţelor, elevii din învăţământul primar și gimnazial nu vor primi, „de regulă”, teme pentru acasă, o modificare menită să asigure timp de odihnă și activități recreative.

Ordinul subliniază și necesitatea evitării efectelor negative asupra elevilor, precum pierderea interesului față de învățare, oboseala fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat activităților recreative sau accentuarea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate.

În acest sens, documentul introduce interdicții explicite: temele nu pot fi folosite ca formă de pedeapsă, prin sarcini excesive sau repetitive, și nu pot include conținuturi care necesită predare sistematică în clasă, deci nu pot fi transferate responsabilității elevului acasă.

De asemenea, ordinul prevede colectarea anuală a feedbackului din partea elevilor și părinților cu privire la utilitatea și eficiența temelor pentru acasă. Directorii, în cazul învățământului primar, și diriginții, pentru celelalte niveluri, sunt responsabili de strângerea acestor informații, care vor fi analizate în consiliile de administrație ale școlilor. Rezultatele vor sta la baza unor măsuri menite să îmbunătățească atât calitatea și rolul temelor, cât și gradul de satisfacție al elevilor și părinților.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Arrow 3 Germania
2
Prima ţară din Europa care pune în funcțiune sistemul de apărare antiaeriană Arrow...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
3
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
5
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
Digi Sport
OUT! Pleacă din România, după ce a câștigat o avere: 3.800 de lei pentru fiecare minut!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
lac paltinu
Criza de la Paltinu. Bolojan, despre reluarea alimentării cu apă: Va...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
nicușor dan
Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat Legea „Nordis”. Ce modificări...
BUCURESTI - ALEGERI LOCALE 2025 - GIGI NETOIU - DEPUNERE CANDIDA
Alegeri București 2025. CNSAS: Gigi Nețoiu a fost cadru al...
Ultimele știri
Premieră în România. Primul RMN mobil funcționează la Iași: investigații imagistice direct în sala de operație și în terapie intensivă
Bolojan ia în calcul o evaluare a miniştrilor: „Probabil că la începutul anului viitor se poate face un prim bilanţ”
Talibanii l-au obligat pe un băiat de 13 ani să-l execute public pe ucigaşul familiei sale
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
elevi in clasa
Daniel David: E nevoie de Inteligența Artificială în școli, dar nimeni nu i-a învățat pe elevi că acele informații trebuie verificate
Oameni pe stradă.
Rata șomajului a coborât la 5,9% în octombrie, însă economiștii atrag atenția: „Nu e momentul pentru entuziasm”
ID291700_INQUAM_Photos_Gyozo_Baghiu
Daniel David, după criticile lui Nicușor Dan privind educația din România: „Avem prea multe umbre pentru un sistem public”
un robinet de la care curge doar o picatura de apa
Daniel David: „N-ai cum să mergi la școală fără apă potabilă”. Cât timp vor mai face copiii din localitățile afectate cursuri online
Vacanța de iarnă pentru elevi. Foto Getty Images
Vacanța de iarnă 2025-2026: Câte zile libere au elevii și profesorii în decembrie. Când începe al treilea modul de cursuri
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Fanatik.ro
Instituția acuzată că a lăsat 100.000 de oameni fără apă, obligată să plătească daune uriașe unui director...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Gheorghe Tadici răspunde acuzelor fără precedent: „Nu pot să iau în seamă toţi anonimii! Pentru prima dată în...
Adevărul
Kadîrov amplifică amenințările venite de la Kremlin: „Așteptăm ordinul”. Liderul cecen promite o „foarte...
Playtech
Cum votezi în București cu noul buletin electronic fără adresă de domiciliu. Precizările autorităților
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Scandal uriaș în familia Regelui Cioabă: fiul minor s-a logodit cu o fată de 14 ani. A cumpărat-o cu zece...
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă