Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se schimbă pentru elevi și ce interdicții apar

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a semnat vineri ordinul care introduce un nou cadru privind temele pentru acasă în învăţământul preuniversitar, stabilind pentru prima dată limite clare de timp, tipuri de sarcini și interdicții explicite. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial.

Potrivit Ministerului Educaţiei, temele pentru acasă vor fi stabilite diferenţiat, în funcție de nivelul și nevoile elevilor. Astfel:

Temele obligatorii vor avea „un nivel mediu de dificultate” și vor fi concepute pentru a putea fi realizate de toți elevii clasei.

Temele suplimentare vor fi facultative, cu caracter general sau individual-diferenţiat, putând fi folosite fie pentru recuperare, fie pentru pregătire pentru performanţă.

La nivelul educaţiei timpurii și la clasa pregătitoare, temele pentru acasă sunt interzise.

Limite stricte pentru timpul alocat temelor

Ordinul stabilește pentru prima dată un timp maxim pe care elevii îl pot petrece zilnic pentru temele obligatorii:

Maximum 1 oră pentru învăţământul primar.

Maximum 2 ore pentru toate celelalte niveluri din învăţământul preuniversitar.

O altă măsură prevede că, pentru o disciplină, o temă care implică realizarea unei lucrări mai ample sau de sinteză poate fi dată cel mult o dată pe interval de învăţare (modul), pentru a evita supraîncărcarea elevilor.

Fără teme în vacanțe pentru cei mici

În perioada vacanţelor, elevii din învăţământul primar și gimnazial nu vor primi, „de regulă”, teme pentru acasă, o modificare menită să asigure timp de odihnă și activități recreative.

Ordinul subliniază și necesitatea evitării efectelor negative asupra elevilor, precum pierderea interesului față de învățare, oboseala fizică și emoțională, reducerea timpului liber destinat activităților recreative sau accentuarea diferențelor dintre elevii performanți și cei aflați în dificultate.

În acest sens, documentul introduce interdicții explicite: temele nu pot fi folosite ca formă de pedeapsă, prin sarcini excesive sau repetitive, și nu pot include conținuturi care necesită predare sistematică în clasă, deci nu pot fi transferate responsabilității elevului acasă.

De asemenea, ordinul prevede colectarea anuală a feedbackului din partea elevilor și părinților cu privire la utilitatea și eficiența temelor pentru acasă. Directorii, în cazul învățământului primar, și diriginții, pentru celelalte niveluri, sunt responsabili de strângerea acestor informații, care vor fi analizate în consiliile de administrație ale școlilor. Rezultatele vor sta la baza unor măsuri menite să îmbunătățească atât calitatea și rolul temelor, cât și gradul de satisfacție al elevilor și părinților.

