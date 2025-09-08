Live TV

Exclusiv Daniel David, despre haosul din Educație și protestele profesorilor: „E nerealist să aștepți acum modificări în legea fiscal-bugetară”

Data publicării:
Foto: Daniel David, ministrul Educației / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ministrul invită profesorii „la discuții"

Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit, luni, în direct la Digi24 despre protestele masive ale sindicaliștilor din Educație. El a spus că „este complet nerealist să te aștepți ca în această perioadă să se întâmple modificări în legea fiscal-bugetară”. De asemenea, acesta a afirmat că nu va participa la discuțiile dintre președintele Nicușor Dan și profesori de luni de la Palatul Cotroceni, dar i-a invitat pe „cei care vor dori să vină” să lămurească „nemulțumirile” din sistem. 

Ministrul a declarat că nu va participa la discuțiile lui Nicușor Dan cu profesorii, de la Palatul Cotroceni: „Eu m-am întâlnit cu reprezentanții sindicatului în urmă cu mai multe zile”.

„Într-un fel este în regulă și că sindicatele au găsit o formulă să-și exprime nemulțumirile sub forma acestui protest, fără să interfereze încă cu primirea copiilor în școli. Mesajul meu pentru sindicaliști și pentru cei care nu sunt neapărat implicați în sindicat este următorul: că în această perioadă este foarte important să fim și realiști și înțeleg, am auzit solicitările”, a afirmat ministrul Daniel David.

El a mai spus că „este complet nerealist să te aștepți ca în această perioadă să se întâmple modificări în legea fiscal-bugetară sau că premierul își va da demisa sau că guvernul va cădea, pentru că România trebuie să treacă încă prin două hopuri mari: evaluarea Moody din septembrie și evaluarea Comisiei Europene din octombrie. De asemenea, îndrăznesc să spun că este neînțelept, dacă nu, poate neinspirat, să soliciți demisia ministrului care totuși a filtrat măsurile fiscal-bugetare prin grile educaționale”.

„Nimeni nu este mulțumit, nici eu ca ministru, nici colegii profesori, nici studenții. Țara este în criză fiscal-bugetară”, a punctat el. 

Ministrul a explicat și ce se va întâmpla cu profesorii care nu se vor prezenta la ore și vor boicota activitatea didactică. 

„Nu știu în acest moment ce înseamnă boicotare, ce vor să facă? Eu am încrederea că dacă un profesor merge la oră, nu are cum să nu-și facă activitatea pentru care sigur este plătit și dincolo de plată, ca să spun așa, este un act de moralitate intrând în sala de clasă, să-ți faci lecția, să interacționezi cu copiii. (...) Nemulțumirea s-a auzit. Întrebarea este ce facem cu ea, iar invitația mea rămâne așa cum am făcut-o înainte, pentru a construi pentru viitor, începând cu bugetul, reformele pe care le dorim și atenuarea acestor măsuri începând de anul viitor”. 

Ministrul invită profesorii „la discuții”

Despre discuțiile pe care le va avea președintele Nicușor Dan cu profesorii, luni, la Palatul Cotroceni, ministrul a spus că „nu știe” ce le va propune:  „Voi auzi și eu după ce are loc această întâlnire. Președintele nu trebuie să-mi dea mie raportul”. 

Acesta a precizat că „cine crede că în acest moment se mai modifică legea fiscal-bugetară, din punctul meu de vedere, în acest moment este nerealist”.

„Putem discuta atenuarea acestor măsuri, mai ales că sunt prezentate ca fiind temporare pentru anul viitor și în condițiile de stabilizare fiscal-bugetară. Toate măsurile care au fost luate de către mine, ca ministru, au fost filtrate de componenta educațională. Orice măsură pe care am luat-o o regăsiți în țările Uniunii Europene la care de obicei ne raportăm ca reper, nu reprezintă totdeauna cele mai bune practici europene. Dar, indiferent ce auziți, n-am ieșit din niște repere europene, sistemul oricum nu funcționa foarte bine”, a declarat ministrul. 

Întrebat dacă în școlile din țară orele se vor desfășura în mod normal și nu vor fi afectate de aceste proteste, David spune că „trebuie să se desfășoare în mod normal, dacă oamenii doresc să fie plătiți și își respectă datoria morală față de copii”.

Profesorii care protestează au cerut demisia ministrului Educației. Daniel David spune, că nu i se pare insiprat să ceri demisia ministrului care „a filtrat aceste măsuri asigurând salarii și burse”.

„Anul școlar a început deja, rețeaua școlară este organizată, normele sunt făcute, n-ai ce să modifici pe parcursul acestui an școlar, dar poți să gândești unele lucruri începând de anul școlar viitor sau chiar pe parcursul anului. De ce nu, dacă situația fiscal-bugetară se stabilizează pentru următoarele module sau următoarele semestre la nivel universitar”, a mai adăugat el.

Daniel David a mai declarat că nu vrea să dea soluții, fiindcă nu este „deținătorul adevărului definitiv”.

De asemenea, el a lansat o invitație la discuții pentru „cei care vor dori să vină”, marți și miercuri, pentru a „construi pe această nemulțumire care există în sistem”.

