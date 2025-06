Ministrul Educației și Cercetării a declarat la Digi24 că a fost făcută o analiză a sistemului de cercetare, dezvoltare, inovare, care a concluzionat că sistemul este prea fragmentat și sunt multe unități care nu colaborează între ele. Daniel David a subliniat că, în privința institutelor de cercetare, concluzia este aceeași cu cea a Comisiei Europene, și că „înainte să te apuci să dai bani trebuie însă să faci ordine în sistem”, iar acest lucru va fi făcut după o evaluare care va fi gata la sfârșitul anului. Ministrul a mai precizat că nu toate institutele de cercetare țin de Ministerul Cercetării.

„Am făcut un raport, Raportul QX, în care am făcut o analiză și a sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare, în care am discutat și despre institute și exact am ajuns la o concluzie similară, ca să spun așa, cu concluzia Comisiei Europene de acum câțiva ani, că sistemul nostru de cercetare-dezvoltare-inovare este prea fragmentat, fiind prea fragmentat, avem multe unități care nu cooperează și nu colaborează între ele. Resursa umană, la rândul ei, atenție, este prea puțină față de cât ar trebui să avem prin raportare la standardele europene și întregul sistem este într-o fază de sub-finanțare, cronică și impredictibilă. Înainte să te apuci să dai bani, înainte să te apuci să angajezi oameni, trebuie însă să faci ordine în sistem, să regândești arhitectura sistemului de cercetare-dezvoltare-inovare, astfel încât încă de anul trecut există o lege care vorbește despre evaluarea tuturor unităților de cercetare-dezvoltare-inovare și după aceea reorganizarea lor”, a declarat Daniel David.

Raportul QX este un document de diagnostic și strategie elaborat de ministrul Educației și Cercetării, prof. univ. dr. psih. Daniel David, și publicat oficial pe 19 mai 2025. Raportul oferă o analiză detaliată a stării actuale a sistemului educațional și de cercetare din România și poate fi consultat AICI.

Ce vor include măsurile de eficientizare a institutelor de cercetare

Ministrul Educației și Cercetării a subliniat că a început acest proces de evaluare „care poate a fost amânat prea mult” și că după această evaluare institutele vor fi împărțite în trei categorii pentru a se lua măsuri.

„După evaluare vom ști care unități de cercetare-dezvoltare-inovare din această țară se află în categoria unu, adică unități care funcționează bine, care sunt în zona performanței, care sunt în categoria trei, adică o categorie în care va trebui să luăm măsuri pentru redresare și care se află într-o fază intermediară, în categoria a 2-a unde iar va trebui să luăm diverse măsuri. Măsurile pot fi de diverse tipuri, planuri de redresare, concentrări academice între institute sau între institute și universități. Vom vedea după ce terminăm evaluarea, iar la sfârșitul acestei evaluări, cum spuneam, redesenăm arhitectura și atunci vom începe să discutăm mecanisme specifice într-o arhitectură sănătoasă, câți oameni ne trebuie, cum facem cu finanțarea, cum facem cu susținerea infrastructurii”, a precizat ministrul.

Daniel David a insistat că „lucrurile trebuie abordate riguros”: „Trebuie abordate cu cap, serios și acest demers a început. Așa că hai să lăsăm să funcționeze, în paralel, facem modificările pe care le putem face în această formă. Eu, de exemplu, ca ministru, am început să pun banii din zona cercetării, dezvoltării și inovării mai mult în zona de competiții decât prin alocarea directă. Am creat contextul pentru a se putea crea concentrări academice între institute sau între institute și universități, de jos în sus, dacă doresc și acuma, se pot face lucruri, dar cred că reorganizarea arhitecturii și pe linia sugestiilor Comisiei Europene și a concluziilor din raportul pe care l-am prezentat săptămânile trecute, Raportul QX, cred că este calea de urmat”.

Ministrul Educației și Cercetării a mai spus că evaluarea ar trebui să fie gata la sfârșitul anului „numai bine, pentru a putea regândi bugetul pe 2025-2026 într-o nouă arhitectură sănătoasă”.

Editor : M.I.