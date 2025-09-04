Live TV

Exclusiv Daniel David, despre învățământul simultan: Avem sistemul, dar nu pregătim profesori în acest sens. Trebuie să ne hotărâm

Daniel David a vorbit joi seara, în exclusivitate la Digi24, despre învățământul simultan, sistem în care se pregătesc aproximativ o sută de mii de elevi. Ministrul Educației a spus că deși acest sistem există, statul nu pregătește profesori pentru această manieră de predare. „Trebuie să ne hotărâm ce model de școală vrem”, a afirmat David.

Sunt multe școli în mediul rural, și aproximativ o sută de mii de elevi la nivel național, care sunt nevoiți să urmeze învățământul simultan. De exemplu, acolo, trei copii de clasa a II-a, unul de-a VI-a și unul de a VIII-a care se pregătește pentru examene, fac orele cu un singur profesor, toate orele în aceeași clasă. Ministrul David a spus, referitor la acest subiect, că în primul rând „trebuie să ne hotărâm ce vrem”.

„Noi trebuie să ne hotărâm ce model de școală vrem. Acum vrem o școală pe care s-o păstrăm într-o comună mică, este în regulă și aici. Vreau să vă spun că așa face și Franța, așa face și Irlanda - învățământul simultan”, a spus Daniel David.

„La nivel primar, ca procent de număr de clase, este mai dezvoltat în Irlanda, de exemplu, decât în România. Dar ei au altceva, și anume ei își pregătesc profesorii care predau în învățământul simultan, să poată să predea în această logică, ceea ce noi de multe ori n-am făcut și vreau să facem, dacă tot avem învățământ simultan”, a continuat ministrul.

„Noi va trebui să ne hotărâm. Ori avem învățământ simultan și atunci ne pregătim profesorii să fie buni în a preda în această logică, ori dacă vrem să renunțăm la învățământul simultan, va trebui să ducem copiii cu microbuze, internat. Perspectiva este foarte diferită, oamenii nu au opțiune pentru un model sau altul”, a adăugat Daniel David.

