Exclusiv Daniel David, despre măsurile din Educație: Din ministru al reformei, am ajuns unul al austerității. Aș fi putut fugi, dar n-am făcut-o

Foto: Daniel David, ministrul Educației / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, că la câteva zile după ce a acceptat al doilea mandat, s-a ciocnit, alături de colegii de Coaliție, de o „realitate dură, mai dură decât o știam cu toții în legătură cu deficitul bugetar”, moment în care a realizat că dintr-un ministru al reformei va deveni un „ministru al austerității, un ministru al crizei”. „Aș fi putut să fug, (...) dar n-am fugit, am rămas pentru că nu spui «la bine înainte, dar la rău înapoi»”, a subliniat demnitarul.

 

Întrebat despre reproșurile care se aduc Coaliției, printre care faptul că, intenționat sau din neștiință, a prevăzut ca bugetul pentru 2025 să prevadă măsuri drastice de austeritate, ministrul Educației a precizat că niciun minister nu a avut bugetul necesar pentru a acoperi toate cheltuielile până la sfârșitul anului. De asemenea, educația de fiecare dată în ultimii ani a avut rectificările pozitive pentru a-și putea acoperi cheltuielile până la sfârșitul anului. (...) Noi (n.r. Ministerul Educației), la începutul anului, am cerut efectiv tot bugetul de care am avut nevoie, doar că fiind în logica de deficit excesiv, ideea a fost că se vizează pe o creștere economică de 2,5% și s-au făcut rectificări pentru a acoperi nevoile. Vor fi rectificări pe la mijlocul anului”.

Daniel David a adăugat că, prin bugetul țării a fost gândit să ne încadrăm într-un deficit de 7%, pe o creștere economică de 2,5%. Nu s-a întâmplat creșterea asta. Realitate a explodat la începutul celui de-al doilea mandat. Coaliția a decis că raportul pe care l-am făcut, raportul QX, este un raport care poate să stea la baza unei reforme de fond în educația și cercetarea din țară. Și atunci mi s-a spus: dacă tot ai făcut un diagnostic și ai venit cu propuneri, vino și implementează. Și atunci am acceptat al doilea mandat”.

Situația economică s-a complicat extrem, a adăugat ministrul Educației, moment în care s-a impus o asumare a responsabilității, pe care a făcut-o prin prisma experienței sale de tehnocrat.

Problema este că, la câteva zile după ce am acceptat al doilea mandat, ne-am ciocnit cu toții de realitate dură, mai dură decât o știam cu toții în legătură cu deficitul bugetar. Am fost conștient că dintr-un ministru al reformei mă transform într-un ministru al austerității, un ministru al crizei. Aș fi putut să fug, aș fi putut să plec. Eu nu sunt un om politic, nu urmăresc o carieră politică, nu vreau să rămân să fiu ministru, nu vreau să bifez aceste lucruri pe cariera politică. (...) N-am fugit, am rămas pentru că nu spui «la bine înainte, dar la rău înapoi», dar am rămas spunând că toate măsurile fiscal-bugetare (...) să fie constrânse de elemente educaționale, iar toate măsurile fiscal-bugetare pe care le-ați văzut au fost constrânse educațional 

Ministrul Educației, Daniel David, a reacționat sâmbătă, la Digi24, după ce sindicaliștii au anunțat din nou că boicotează începutul anului școlar. „Trebuie decență. Degeaba vrei, dacă nu sunt bani”, a spus ministrul. Acesta a precizat că educația a făcut tot ce a trebuit să facă și că de abia acum lucrurile intră pe făgaș normal, referindu-se la reforma din învățământ.

Editor : C.A.

