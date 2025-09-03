Live TV

Exclusiv Daniel David: Fără aceste măsuri, educația era blocată. Așa, salariile și bursele vor fi acoperite până la sfârșitul anului

daniel david vorbeste la o sedinta
Daniel David. Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat pentru Digi24 că fără aceste măsuri, educația ar fi fost blocată sub aspectul finanțării. „Luând aceste măsuri de criză, în acest moment, pot spune explicit că salariile și bursele vor fi acoperite până la sfârșitul anului,” a anunțat ministrul.

Daniel David se declară optimist despre cum va decurge prima zi de școală și spune că nu crede că se va interzice accesul copiilor în școli.

„Sunt optimist, vă spun sincer, pentru că e vorba de școală, e vorba de copii. Nu cred că, dacă copiii merg la școală, un director sau un profesor dedicat școlii ar interzice accesul în școală, în sala de clasă. Sigur că, după aceea, în unele școli te poți aștepta să fie o anumită formă de boicot pentru a exprima această nemulțumire pe care o au cadrele didactice, în alte școli probabil că n-o să existe acest boicot, dar mă îndoiesc că copiii nu vor fi primiți în școală și în clasă,” a precizat ministrul.

Măsurile de criză s-au luat pentru că noi nu puteam să ne acoperim salariile și bursele până la sfârșitul anului

Salariile și bursele vor fi acoperite până la sfârșitul anului, anunță ministrul, care a subliniat că fără măsurile de criză acest lucru nu ar fi fost posibil.

„Haideți să fiu cinstit și adevărul este cel mai bun lucru într-o astfel de situație complicată și tensionată. Unu, măsurile de criză s-au luat pentru că noi nu puteam să ne acoperim salariile și bursele până la sfârșitul anului. Deci nu sunt măsuri de reformă, sunt măsuri de criză, nu le-a dorit cineva. Luând aceste măsuri de criză, în acest moment, pot spune explicit că salariile și bursele vor fi acoperite până la sfârșitul anului. Am ascultat și eu ce cer sindicatele. Abrogarea măsurilor este aproape imposibilă, în condițiile în care legea a fost adoptată în luna iulie. Deja toată structura școlară s-a organizat, deja anul școlar, ca să spun așa, a început, că a început de la 1 septembrie. Nu cred că e posibilă demisia mea. Dacă demisia mea rezolva aceste măsuri, sau ar anula aceste măsuri, cu bucurie mi-aș da această demisie,” a explicat David.

Fără aceste măsuri, educația era blocată sub aspectul finanțării, a precizat ministrul.

„Am spus că măsurile au fost luate într-o coaliție, pe un program de guvernare, într-o lege fiscal-bugetară, iar eu, ca ministru și membru al guvernului, am avut datoria și am datoria să le implementez. În acest proces de implementare, am invitat mereu sindicatele, i-am invitat pe ceilalți actori să participe în zona de implementare. Unii s-au implicat, alții nu. Ideea este asta: nu luai aceste măsuri, educația era blocată sub aspectul finanțării, sub aspectul salariilor și burselor. Deci, a prezenta aceste lucruri ca o reformă este o greșeală. Pe de altă parte, după mine, o atitudine rațională ar însemna: recunoaștem nemulțumirile. Nemulțumire este și din partea mea și am și eu nemulțumiri diferite, inclusiv faptul că, dintr-un ministru al reformei, a trebuit să devin un ministru al austerității pentru a salva salariile și bursele. Că nu asta mi-am propus,” a adăugat Daniel David.

Ministrul a precizat că nu se aștepta la această situație când a preluat mandatul.

„Nu m-am așteptat. În prima parte, când am preluat efectiv mandatul, nu m-am așteptat să fie situația atât de gravă și nimeni nu știa că este chiar atât de gravă, până când premierul Bolojan a prezentat acele date și rezultate care i-au îngrozit pe toți,” a declarat Daniel David.

 

 

