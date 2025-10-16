Live TV

Daniel David: În urma măsurilor de austeritate, avem salarii și burse până la finele anului. Sindicatele de aceea există: să protesteze

Data publicării:
Daniel David
Foto: Daniel David, ministrul Educației / Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Mesaj pentru sindicate Rolul rectorilor în actul politic

Ministrul Educaţiei şi Cercetării, Daniel David, a declarat, joi, la Timişoara, că reformele pe care şi le dorea continuate în cel de-al doilea mandat nu le-a putut implementa cu rapiditatea pe care şi-a dorit-o, întrucât măsurile fiscal bugetare de austeritate au schimbat logica priorităţilor.

La preluarea celui de-al doilea mandat, în prima săptămână credeam că vom continua reformele angajate în primul mandat şi că voi putea implementa aspectele din raportul «QX», dar în câteva zile, toată logica s-a schimbat când Guvernul a intrat într-o linie de austeritate accentuată, chiar măsuri de criză bugetar-fiscală. Aceste măsuri de criză fiscal-bugetară au adus o serie de schimbări care ne-au ajutat financiar să avem salarii şi burse până la sfârşitul anului şi au provocat paradigmele vechi pe care le aveam în sistem. Acum, după ce ne-am stabilizat, reformele de abia de acum încep, până acum am luat măsuri de criză fiscal-bugetară. Între aceste reforme, învăţământul dual este fundamental pentru că noi, în educaţie, spunem că vrem să formăm competenţe, pentru că mai multe competenţe ne duc spre mai multe profesii şi ocupaţii, legaţi de societate şi de piaţa muncii. (...). Liceele tehnologice trebuie să se transforme în timp în şcoli duale, până în anul 2029, a afirmat Daniel David.

Ministrul Educaţiei a afirmat, într-o conferinţă de presă, că în chestiunea burselor studenţilor, lucrurile sunt mai avansate, după ce a avut o întâlnire cu ministrul Fondurilor Europene, la care au fost prezenţi şi studenţii.

Mesaj pentru sindicate

De asemenea, şi problema cadrelor didactice rămâne în atenţia ministerului, Daniel David subliniind că îşi doreşte reducerea efectelor negative ale măsurilor de austeritate asupra profesorilor.

Sindicatele de aceea există: să facă proteste. Iar ei au angajat proteste până luna decembrie. Să nu vă imaginaţi că au oprit protestele, doar că nu le mai fac zilnic, ci probabil le fac săptămânal. Eu am spus sindicatelor adevărul şi ceea ce le pot spune ca ministru: aceste măsuri au avut aceste efecte, care ne-au salvat salariile şi bursele. Toţi vrem să reducem efectele măsurilor fiscal-bugetare, dar o să putem face lucrul acesta în timp şi ca priorităţi le am pe acestea două, a explicat ministrul.

Întrebat de problema plagiatelor, ministrul Educaţiei a punctat că a fost constituit un grup de lucru pentru a analiza normele din componenta etică din lege, pentru că există o combinaţie între norme etice care trebuie să fie mult mai flexibile şi mai uşor de aplicat, şi constrângeri juridice. Raportul comisiei va fi finalizat spre sfârşitul lunii noiembrie şi atunci vor fi prezentate datele.

În altă ordine de idei, Daniel David a arătat că politicul nu are ce căuta în educaţie, o posibilitate de lucru fiind aceea ca şefii de inspectorate şcolare să fie numiţi de minister, dar directorii de şcoli să ocupe funcţiile prin concurs.

Am vorbit foarte des despre rolul politicului în educaţie şi am spus că trebuie să problematizăm, să vedem dacă inspectorul general ar trebui să fie echivalentul prefectului pentru guvern, adică echivalentul ministrului Educaţiei în judeţe, să ne asumăm explicit. Nu spun că aşa trebuie făcut, spun că este o posibilitate. Dar cam acolo ar trebui să se oprească influenţa politică, nicidecum la nivelul directorului. De aceea vreau să facem concursuri şi nu numiri. Noi am putea să prelungim mandatele, am putea să facem numiri temporare. La nivel de director vreau să avem concursuri, ca oamenii să fie siguri, stabili pe poziţie, patru ani şi asta le dă şi o forţă, a explicat ministrul David.

Rolul rectorilor în actul politic

În ceea ce priveşte implicarea rectorilor în actul politic, există variate modele, cel românesc din perioada interbelică fiind acela că rectorii sunt parte din Parlamentul ţării.

Sigur că s-au schimbat practicile politice, s-au schimbat. S-a schimbat rolul rectorilor. Părerea mea este - şi eu de aceea am rămas un tehnocrat şi nu am intrat într-un partid, fiindcă sunt rector suspendat - că rectorul nu ar trebui să fie implicat în partide politice şi cu atât mai puţin în conducerea unor partide politice, dar este părerea mea. Pot să înţeleg că există şi modele alternative, la fel de puternice, care au argumente în spate, dar fiindcă nu am purtat explicit această discuţie, mereu avem suspiciuni faţă de orice model, a punctat ministrul Educaţiei.

Ministrul Daniel David a fost prezent, joi, la Timişoara, unde are loc Gala Inovaţiei şi Performanţei în Învăţământul Dual, un eveniment naţional dedicat promovării excelenţei, colaborării şi creativităţii în educaţia profesională duală din România.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
bani-lei-1536x866
2
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
3
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
ben hodges profimedia-0478130954
4
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
accident bucuresti berceni trecerea de pietoni
5
Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul...
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Digi Sport
Răsturnare de situație: acuzat de viol în casa lui Michael Schumacher! Cine e, de fapt, suspectul și decizia instanței
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - 23 OCT 2024
Ceartă în Coaliție pe majorarea salariului minim. Adrian Câciu (PSD)...
agricol procesatori ilie bolojan guvern
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului: „În principiu, salariul minim nu...
Volodimir Zelenski și Donald Trump.
Zelenski urmează să ajungă la Washington, unde va avea discuții cu...
deficit crescut
Senator PSD: „Mă doare în cot de deficitul bugetar. Când se dorește...
Ultimele știri
Avertismentul procurorului general Alex Florența: „Toate firele războiului hibrid din România duc către Rusia”. Ce măsuri ia statul
Când ar putea fi gata „zidul european anti-drone”. Anunțul Comisie Europene
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, despre ancheta DNA de la Spitalul Militar: Erau suspiciuni de corupție din iunie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
telefon si inteligenta artificiala
Daniel David anunță un ghid pentru folosirea inteligenței artificiale în școli: „Trebuie folosită pentru a fi un plus, nu un minus”
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul Educației: Dascălii au încasat «spor la spor». Replica sindicatelor
tuta si armand
Clotilde Armand îl acuză pe George Tuță de nereguli la DGASPC Sector 1. Instituția îi dă replica
CLUJ-NAPOCA - PROTEST - PIATA UNIRII - 11 SEP 2025
Studenții de la o facultate din cadrul UBB reclamă că au fost mutați abuziv în afara orașului Cluj-Napoca. Ce le răspunde Universitatea
Daniel David, ministrul Educației.
Anunțul ministrului Educației privind școlile închise din Capitală și cinci județe. De când se pot întoarce elevii la ore
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Fetița femeii ucise la Apărătorii Patriei este traumatizată! Ce repetă micuța încontinuu
Fanatik.ro
“Ați lucra cu Marius Șumudică la FCSB?” Gigi Becali, răspuns neașteptat! Reacția fostului antrenor al...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Economii de sute de milioane la consumul de carburant la stat. Un parlamentar vrea implementarea modelului...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce se întâmplă dacă nu mai ai asigurare medicală și ajungi la Urgență. Ce servicii sunt gratuite
Digi FM
Cine este Luca, copilul-minune al șahului mondial. La doar 9 ani, a jucat 12 partide simultan și a devenit...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Antonia, fabuloasă într-un body cu decolteu adânc și cizme peste genunchi. Ținuta ei a captat toate privirile...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
170 lei în plus la pensie la Mica Recalculare pentru un pensionar cu 31 ani munciți. Pensia e uriașă
Digi FM
Țara preferată a românilor ia în considerare extinderea zilei de lucru la 13 ore. Oamenii, revoltați: „Un...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Imagini virale cu un tenrec care face baie într-o mini-cadă. Adorabilul animal se „spală” cu praf ca un mic...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”