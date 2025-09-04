Ministrul Educației, Daniel David, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, despre amplul protest plănuit de sindicatele din învățământ chiar în prima zi de școală, pe 8 septembrie, că nu își dorește să intre într-o „logică de boicot, de conflict”, deși a recunoscut: „cooperarea cu sindicatele nu a fost una foarte bună”. „Demisia mea s-a cerut de la începutul mandatului, se cere și acum. Și eu sunt supărat, și eu as putea cere demisii pentru cum funcționează acest sistem”, a subliniat demnitarul. Sindicatele din educație au organizat, joi, un nou miting în fața sediului Guvernului, cerând ca Daniel David să plece din funcție.

Întrebat despre relația cu profesorii din România, cu doar câteva zile înainte de debutul anului nou școlar, ministrul Educției a declarat: „Sunt profesori și profesori. Situația este, din păcate, mai puțin într-o logică de cooperare cu sindicatele, deși eu am invitat mereu sindicatele să se implice în măsurile care țin de minister, pentru implementarea măsurilor fiscal-bugetare”.

Am fost în vară într-o situație periculoasă, noi nu mai aveam bani și nu aveam bugetul pentru a încheia acest an cu salarii și burse. Măsurile fiscal-bugetare au venit în această logică. Pornind de la aceste măsuri, s-au implementat tot felul de măsuri, mereu am invitat directorii, mereu am invitat sindicatele, am invitat studenții, dar, sigur, cooperarea nu a fost foarte bună din partea sindicatelor. Nu fac un reproș. Înțeleg că sindicatele încearcă să-și îndeplinească rolul pe care îl au și, așa cum eu respect acest lucru, mi-aș dori ca și ei să înțeleagă că rolul unui ministru este să se asigure că sistemul funcționează

Ministrul Educației a vorbit și despre demisia pe care i-o cer sindicaliștii:

Demisia mea s-a cerut de la începutul mandatului, în diverse etape, se cere și acum. Așa cum am zis și sindicatelor, și eu sunt supărat, și eu aș putea să cer demisii multe pentru cum funcționează acest sistem. Nu o fac, pentru că nu cred că cineva este direct responsabil de tot ceea ce nu funcționează. Demisia mea poate să vină foarte simplu, dacă asta rezolvă problemele în educație

Daniel David a declarat pe 2 septembrie că va cere directorilor de şcoli, printr-o adresă, să anunţe public cum va începe şcoala în unităţilor de învăţământ, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie, el arătând că este convins că elevii vor fi primiţi în şcoli şi în sălile de clasă.

„Mesajul meu către părinţi, elevi şi profesori este că, dincolo de controversele care există în acest moment, inclusiv în domeniul nostru, şi dincolo de supărările pe care le avem unii sau alţii, toţi ştim că, în final, ne interesează binele copiilor, interesul elevilor”, a precizat ministrul.





