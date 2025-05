Daniel David, precizări despre modificările Evaluării Naționale: Nu înseamnă că vei avea testul şi disciplina

Ministrul Educaţiei face clarificări cu privire a modificările pe care le susţine pentru Evaluarea Naţională, examen pe care îl consideră „limitat”. „Nu înseamnă că vei avea testul şi disciplina, că în momentul ala am complicat lucrurile”, spune Daniel David.

„Vă rog să vă uitaţi la modelul din Franţa şi din Italia! Poţi să ai un test standardizat, cu subteste, care acoperă discipline diferite. Nu înseamnă că vei avea testul şi disciplina, că în momentul ala am complicat lucrurile. Dacă se poate în alte ţări, cred că se poate şi în România. (...) Pentru mine e o problemă majoră. Examenul naţional în clasa a opta îl consider limitat prin cele două discipline şi îl consider foarte restrictiv prin faptul că este evaluare punctuală care grevează parcursul educaţional al copiilor”, a afirmat ministrul Educaţiei, Daniel David, miercuri, într-o conferinţă de presă, potrivit News.ro.

Ministrul a subliniat că nu ţine ca schimbările să fie implementate de anul viitor, dar spune că „la un moment dat” examenul va trebui schimbat.

Luni, la prezentarea raportului său privind starea educaţiei, ministrul Daniel David a afirmat că îşi doreşte schimbarea modului în care este organizată Evaluarea Naţională pe care o susţin absolvenşii claselor a opta.

„Eu consider Evaluările Naţionale că nu sunt comprehensive, nu sunt suficient de informative. Nu poţi să spui, pe de-o parte, că tu vrei să promovezi cele opt competenţe-cheie, iar Evaluările Naţionale tu ce faci, focalizezi pe două: Matematica şi Limba şi literatura română. Întrebarea e: cu celelalte competenţe-cheie ce facem, ele nu au nevoie de nişte evaluări standardizate ca să ştim, le-au asimilat copiii, nu le-au asimilat, cum se compară o şcoală cu altă şcoală, să ştim cum se comportă profesorii, sunt buni în a transfera acele competenţe? Şi atunci cred că corect este să evaluăm toate competenţele-cheie”, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, Daniel David.

